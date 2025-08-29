Tôn Lệ đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, cư dân mạng đọc xong tấm tắc khen: "Rất thích cách chị dạy con"

Gia đình nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Lệ gần đây trở thành tâm điểm dư luận, không phải bởi phim mới hay dự án điện ảnh, mà từ những chia sẻ của cô về việc giáo dục con. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội, kể lại khoảnh khắc ấm áp mỗi tối trước giờ ngủ, khi cô lắng nghe và trò chuyện cùng các con.

Cô viết: "Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều tranh thủ trò chuyện với các con một lúc. Hôm trước, lúc gần đi ngủ, tôi và con lại có một cuộc nói chuyện như thế này.

Đẳng Đẳng: Mẹ ơi, người ta nằm trên giường khoảng 15 phút là đã ngủ rồi, cũng coi như nhanh rồi. Sao mẹ có thể ngủ giây lát là thiếp đi luôn thế?

Mẹ: Ừm, bởi vì mẹ biết cách “tự dẫn dắt”, để mình thả lỏng xuống.

Đẳng Đẳng: Mẹ ơi, mẹ có thể dạy con không?

Mẹ: Được chứ ~ Bắt đầu từ bàn chân, rồi chậm rãi đi lên đầu. Nói đến đâu thì con hãy chú ý đến chỗ đó, cảm nhận bộ phận ấy đang thả lỏng… Bắt đầu nào:...".

Chia sẻ của nữ diễn viên khiến người hâm mộ tấm tắc ngợi khen cách chị dạy con.

Trong đời thường, Tôn Lệ thường công khai bày tỏ tình yêu dành cho con và đôi khi tiết lộ vài chi tiết nhỏ trong gia đình. Qua đó, người hâm mộ nhận thấy sự yêu thương chân thành, kiên nhẫn đồng hành chính là nền tảng trong cách cô nuôi dạy trẻ. Con gái cô yêu thích khiêu vũ, nhiều lần đoạt giải ở các cuộc thi Latin – minh chứng cho sự ủng hộ hết lòng từ gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Tôn Lệ

Không chỉ kể chuyện trước giờ ngủ, Tôn Lệ còn khuyến khích con tự đưa ra quyết định, học hỏi qua trải nghiệm. Một lần, con trai muốn mua món đồ yêu thích nhưng sau khi thấy giá quá cao đã tự từ chối. Tình huống nhỏ này cho thấy sự giáo dục của cô không chỉ dịu dàng mà còn rèn luyện cho trẻ tư duy lý trí và khả năng tiết chế.

Khác với lối dạy con nghiêm khắc truyền thống, Tôn Lệ chọn cách đồng hành và thấu hiểu. Cô tin rằng sự tin tưởng và gắn kết cha mẹ – con cái đến từ tình yêu, không phải sự trừng phạt. Chính sự gần gũi ấy đã khiến quan điểm giáo dục của cô trở thành hình mẫu mà nhiều phụ huynh mong muốn học hỏi.

Điều quan trọng hơn, triết lý nuôi con của Tôn Lệ không hề cao siêu, mà gần gũi với mọi gia đình: dùng tình yêu thương để bao dung, dùng sự kiên nhẫn để đồng hành, và từ những chi tiết nhỏ, tạo nên môi trường gia đình ấm áp, bền vững.

Kết quả là, các con của cô lớn lên trong tình yêu và sự tự do, vừa tự tin vừa hiểu chuyện. Chính bầu không khí gia đình nhẹ nhàng, tôn trọng này được cho là giúp trẻ phát huy độc lập và sáng tạo tốt hơn nhiều so với môi trường gò bó, khắt khe.

Trong nhịp sống gấp gáp ngày nay, cách Tôn Lệ nuôi dạy con trở thành một minh chứng giản dị mà sâu sắc: hạnh phúc thật ra nằm trong từng chi tiết nhỏ, khi cha mẹ biết dành cho con sự lắng nghe và đồng hành.