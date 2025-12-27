2025 là năm mà mạng xã hội vận hành đúng nghĩa “mỗi ngày một kiểu”. Các trend xuất hiện liên tục, viral nhanh, phủ kín từ newsfeed đến story, từ video ngắn cho tới meme, câu nói cửa miệng. Có trào lưu chỉ tồn tại vài ngày, có trào lưu ở lì suốt nhiều tháng nhưng điểm chung là chỉ cần lướt mạng, nhà nhà người người đều nhắc đến, đu trend “không trượt nhịp nào”.

Nhìn lại mới thấy, những xu hướng xuất hiện trong năm 2025 mang nhiều màu sắc, cảm xúc khác nhau. Vui vẻ, hài hước có, “vô tri” có mà những khoảnh khắc lắng đọng, khiến người xem rưng rưng nước mắt cũng có luôn. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng loạt trend trong năm 2025 là cách phác hoạ rõ nhất diễn biến trên MXH trong suốt một năm qua.

''Trả lại cho anh ngày tháng tươi đẹp, anh giờ như hoa nát tan''

Mở bát đầu năm 2025 là chiếc trend dành cho các ông bố “bỉm sữa” trên TikTok. Đây là trend so sánh hình ảnh lúc trước khi kết hôn và sau khi lấy vợ, có con được dân tình hưởng ứng rần rần trên MXH.

Hoá ra, không phải chỉ có hội mẹ bỉm là muốn đòi lại thanh xuân, các ông bố cũng muốn hét lên với cả thế giới mình đã từng bảnh trai, “ngon nghẻ” thế nào. Không ít người đu trend này cảm thấy bàng hoàng vì chỉ sau 1 thời gian có con mà ai trông cùng “tàn tạ”, ánh mắt thần thần, nụ cười ngờ nghệch đến lạ!

Chỉ cách nhau có 1 năm nhưng từ "tổng tài" có thể trở thành "tổng đài" ngay được!

Không nói không ai tin là cùng 1 người... trend này "suy" quá!

Vũ trụ Brainrot xâm chiếm, cả cõi mạng cứ Tung Tung Sahur, Tralalero Tralala cả ngày!

Năm 2025, vũ trụ "thối não" Brainrot xâm chiếm từ TikTok qua đến Facebook. Chỉ cần mở MXH lên, nhiều người sẽ thấy hình ảnh của những nhân vật kì dị đến vô lý như con cá mập đi giày sneaker, một khúc gỗ cầm gậy biết nói hay một vũ công ba lê với chiếc đầu là cốc cà phê cappuccino,... Chưa kể, để gọi tên những nhân vật này còn là những từ ngữ nghe chẳng thể nào hiểu: Tung Tung Tung Sahur, Lirilì Larilà, Tralalero Tralala,...

Song, cũng chính vì sự kỳ lạ này mà trên mạng có hàng loạt trào lưu, thử thách đọc tên các nhân vật trong Brainrot rồi tính điểm. Rất nhiều các video từ trẻ em đến người lớn đua nhau bắt trend, đọc thành thạo tên các nhân vật, nhận biết qua những đặc điểm độc lạ. Có người thì cho rằng đây là những nhân vật được sáng tạo bằng AI mang đến sự hài hước, giải trí. Tuy nhiên không ít người lại cảm thấy khá vô bổ, thậm chí còn lo lắng nếu trẻ con xem nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến tư duy, nhận thức đời thường,...

Vũ trụ các nhân vật Brainrot bùng nổ trên MXH năm 2025

Các đoạn clip liên quan đền thu hút hàng triệu view

Loạt trend ghép ảnh AI lên ngôi

Trong số các trào lưu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội năm 2025, trend tạo ảnh bằng AI gần như chiếm trọn spotlight. Từ đầu năm cho đến tận những tháng cuối, người dùng liên tục rủ nhau “biến hình” chỉ với vài tấm ảnh gốc và một cú click. Chỉ trong thời gian ngắn, newsfeed tràn ngập những phiên bản AI đủ kiểu: búp bê, nàng tiên cá, mô hình 3D hay những hình ảnh được chỉnh sửa chỉn chu đến mức khó phân biệt thật - giả.

Điểm khiến trend này lan rộng không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở cảm giác tò mò rằng ai cũng muốn xem mình sẽ trông như thế nào ở một phiên bản khác. Vì thế, trào lưu nhanh chóng vượt khỏi phạm vi giải trí đơn thuần, trở thành một “cuộc chơi” chung của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên trend tạo bằng AI khá vui và được nhiều người hưởng ứng song vẫn có một số ý kiến cho rằng không nên lạm dụng. Bên cạnh đó cũng có không ít những cảnh báo, lo ngại về rủi ro quyền riêng tư và dữ liệu. Bởi những ứng dụng xử lý ảnh buộc người dùng phải tải ảnh cá nhân lên máy chủ, các chuyên gia từng cảnh báo về nguy cơ lộ dữ liệu, quyền sử dụng ảnh gốc và cách các mô hình AI được huấn luyện.

Đầu năm có trend biến thành nàng tiên cá nhờ AI

Giữa năm thì có trend "búp bê hoá" bằng công nghệ AI

Gần đây nhất thì cả cõi mạng bỗng khoe ảnh đứng dưới trời tuyết. Đây cũng là sản phẩm được tạo bằng AI

Google Maps hoá cỗ máy thới gian, "trở về" quá khứ nhìn thấy người thân đã mất ngay trước cửa nhà

Trong năm 2025, trend dùng Google Maps “xuyên không” về thăm nhà được tìm kiếm phổ trên Threads và TikTok. Cụ thể, việc này được thực hiện thông qua tính năng “Chế độ xem phố” của ứng dụng, ghi lại hình ảnh nhà cửa, phố xá từ vệ tinh.

Không chỉ nhìn thấy cảnh vật thân thuộc trong quá khứ mà nhiều người còn bắt gặp gia đình, người thân của mình ở thời điểm đó vô tình xuất hiện trong khung hình của vệ tinh. Dù đó chỉ là bóng lưng đang làm việc, là dáng người nhỏ xíu ngồi trước hiên nhà nhưng ai cũng nhanh chóng nhận ra đó là người quen của mình.

Đặc biệt, vì hình ảnh đã được chụp từ nhiều năm trước nên có những người thân của cư dân mạng đã không còn nữa nên nhiều người càng xúc động. Ứng dụng vốn được xem là chỉ đường bình thường lại hoá “cỗ máy thời gian” cho những cuộc hội ngộ không hẹn trước nhưng thấm đẫm nước mắt.

Cô gái xúc động khi tình cờ bắt gặp bóng dáng thân thương của cô ruột trên Google Maps

"Mình quay lại năm 2023 và gặp được bố"

Những chia sẻ nghẹn lòng của người dùng khi đu trend này

Làn sóng “chữa lành” từ chú ngựa Mã Tiểu Dã "vừa chạy vừa khóc"

Khoảng thời gian gần đây, hình ảnh một chú ngựa hoạt hình với hành động vừa chạy vừa khóc liên tục viral trên MXH. Không chỉ gây chú ý với diện mạo dễ thương, đáng yêu, chú ngựa này còn liên tục được chia sẻ kèm theo loạt câu nói, truyền cảm hứng cho giới trẻ khiến ai cũng thả tim liên tục.

Chú ngựa đó chính là Mã Tiểu Dã (Ma Xiao Ye), được tạo nên bởi một tác giả người Trung Quốc có tên Hoàng Tam Thuỷ (Huang San Shui). Theo đó, tác giả đã đăng tải loạt ảnh và clip về Mã Tiểu Dã trên MXH Douyin, Xiaohongshu và tạo nên làn sóng “chữa lành” trong giới trẻ.

Điều khiến chú ngựa trở nên nổi tiếng không phải là vẻ đẹp hay tốc độ, mà chính là khoảnh khắc "vừa chạy vừa khóc". Điều này khiến nhiều người trẻ cảm thấy như đang được đổng cảm với Mã Tiểu Dã. Chính những biểu cảm đáng yêu, hành động của chú ngựa này cũng được tác giả miêu tả với thông điệp: “Có thể nhỏ bé, có thể tầm thường, có thể yếu đuối, có thể bật khóc, có thể không giỏi đương đầu nhưng nếu kiên trì thì vẫn có thể trở nên lớn lao, thành công và toả sáng. Chuyện gì nghĩ mình không làm được, biết đâu vừa khóc vừa làm, lại được”.

Chú ngựa Mã Tiểu Dã khiến cả cõi mạng tạo thành trào lưu "vừa chạy vừa khóc"

Cơn sốt chụp ảnh trạm tỷ, từ người thường đến người nổi tiếng đều đu trend

Trước khi gây sốt ở Việt Nam, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đã viral ở Trung Quốc, từ hành động tự phát trong cộng đồng fan trở thành hiện tượng được quan tâm rộng rãi trên các nền tảng MXH.

Thuê “trạm tỷ” chụp ảnh được hiểu là những “trạm tỷ” - thường là chủ fansite, chuyên theo chân nghệ sĩ, chụp ảnh và vận hành fanpage - chuyển ống kính máy ảnh của mình sang chụp cho người bình thường, cung cấp dịch vụ chụp ảnh theo lịch hẹn.

Đằng sau trào lưu này là nhiều lý do đan xen lẫn nhau. Về phía khách hàng là sự tò mò của người bình thường muốn trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng, sự yêu thích với phong cách chụp ảnh tự nhiên và không rập khuôn. Về phía “trạm tỷ”, đây có thể là nhu cầu của trong việc tận dụng thiết bị chuyên nghiệp và mở rộng sở thích chụp ảnh cá nhân.

Rất nhiều người nổi tiếng cũng "dính cứng ngắc" với trend chụp ảnh trạm tỷ này

Nhìn lại 1 năm với trend bánh kem thành tựu 2025

Trước khi bước sang năm mới, mọi người thường dành một chút thời gian để nhìn lại những gì mình đã đạt được và vượt qua trong suốt năm qua. Đó chính là tinh thần của trend “bánh kem thành tựu” trên TikTok: Cùng nhau tôn vinh những khoảnh khắc về thành tựu đạt được trong năm qua. Bất kể đó là thành tựu lớn hay nhỏ, miễn là bản thân bạn, bạn bè hay các thành viên trong gia đình coi là dấu mốc đáng nhớ.

Trào lưu này xuất hiện trên TikTok từ giữa tháng 11, trong các buổi tụ họp cùng bạn bè. Mỗi người cũng tự giới thiệu tên, lần lượt chia sẻ thành tựu của mình thành tiếng khi gắn nó lên bánh và những người còn lại sẽ dành cho họ một tràng pháo tay. Đây là một cách vui vẻ, mang tính tương tác cao để vừa nhìn lại một năm đã qua, vừa chia sẻ câu chuyện của mình với những người thân yêu.

Tuy nhiên cũng có những "biến thể" của trend này khi chuyển từ "bánh kem thành tựu" sang "bánh kem nghiệp tụ". Theo đó, một số TikToker như Bông Tím, Tường Hồng Phú bất ngờ chia sẻ về những vận xui của mình trong năm 2025 và cũng cắm nến thổi tắt hết những điều không may mắn đó. Điều này khiến nhiều có cảm hứng hơn khi đu trend, không chỉ nói về thành tựu mà sẵn sàng đối mặt cả với những điều thất bại để hướng đến năm 2026 "oách" hơn.

Có thể là nhìn lại thành tựu...

... cũng có thể là đối mặt với những điều chưa hoàn hảo của chính mình.

