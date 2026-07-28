"Tóm dính" Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng xuất hiện cùng nhau

Ồn ào xoay quanh đời tư của diễn viên Thư Đan Nguyễn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi một người đàn ông tự nhận là chồng cũ đăng tải bài viết có nhắc đến cụm từ "phép màu" thì ca, nhạc sĩ Nguyễn Hùng bất ngờ bị réo tên. Song song đó, cư dân mạng liên tục "đào lại" những hình ảnh cũ được cho là có liên quan đến cả hai.

Mới đây, một bức ảnh do "team qua đường" ghi lại bất ngờ được chia sẻ trở lại trên nhiều diễn đàn. Trong ảnh, Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng xuất hiện tại một buổi gặp gỡ bạn bè, ngồi cạnh nhau trong cùng bàn ăn. Dù không có những cử chỉ thân mật hay hành động thể hiện mối quan hệ đặc biệt, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý vì diễn ra trong bối cảnh hiện tại. Bởi điều khiến bức ảnh gây bàn tán là trước đó, Thư Đan và Nguyễn Hùng hầu như không có nhiều tương tác công khai trên mạng xã hội. Cả hai cũng rất ít khi xuất hiện cùng nhau trong các bài đăng cá nhân, vì vậy hình ảnh ngồi cạnh nhau trong một không gian riêng tư với nhóm bạn khiến không ít người tò mò.

Sau khi bức ảnh được lan truyền trở lại, nhiều bình luận cho rằng đây có thể chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường giữa bạn bè. Đến thời điểm hiện tại, mọi suy đoán về mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ xuất phát từ những đồn đoán của cư dân mạng và chưa được người trong cuộc xác nhận.

Hình ảnh Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng xuất hiện cùng nhau đang lan truyền giữa bối cảnh hiện tại (Nguồn: Tổng hợp)

Mối quan hệ Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng

Trước khi vướng nghi vấn liên quan đến Nguyễn Hùng, Thư Đan từng xuất hiện cùng nam ca sĩ trong các sự kiện quảng bá phim. Đáng chú ý, tại buổi công chiếu bộ phim Cục Vàng Của Ngoại, cả hai thu hút sự chú ý khi có những màn tương tác khá thoải mái trên thảm đỏ. Theo những hình ảnh được ghi lại, Thư Đan và Nguyễn Hùng cùng đứng tại khu vực chụp hình, liên tục trò chuyện và trao đổi trong lúc tạo dáng trước ống kính. Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu Thư Đan và Nguyễn Hùng đồng hành trong cùng một tác phẩm điện ảnh. Thư Đan đảm nhận một vai diễn trong phim, Nguyễn Hùng góp giọng với ca khúc nhạc phim.

Clip: Khoảnh khắc thân thiết của Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng đang viral trở lại

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, từng được biết đến với vai trò beauty KOL, TikToker và người mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất. Sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ những nội dung về làm đẹp, thời trang cùng ngoại hình nổi bật, cô dần khẳng định tên tuổi khi tham gia các dự án phim như Báu Vật Trời Cho và Cục Vàng Của Ngoại. Với gương mặt sáng, nét đẹp ngọt ngào cùng hình tượng trong trẻo, Thư Đan từng được nhiều khán giả đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý khi đời tư bất ngờ vướng ồn ào. Cô bị một người đàn ông tự nhận là chồng đăng tải bài viết cho rằng Thư Đan xây dựng hình ảnh độc thân dù đã có gia đình nhiều năm. Chỉ một ngày sau khi vụ việc bùng nổ, Thư Đan chính thức lên tiếng. Nữ diễn viên khẳng định gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết cô đã lập gia đình, đồng thời cho biết nhiều khán giả theo dõi mình từ sớm cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng và con. Việc hạn chế đăng tải hình ảnh người thân trong thời gian gần đây, theo Thư Đan, chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình. Chia sẻ thêm về chuyện hôn nhân, Thư Đan cho biết sau nhiều năm cố gắng vun vén, cô và chồng đã quyết định dừng lại. Hiện tại, điều cô quan tâm nhất là mang đến môi trường sống bình yên để con gái trưởng thành.

Thư Đan Nguyễn bị réo tên vì loạt bài đăng được cho là từ tài khoản MXH của chồng cũ

Về phía Nguyễn Hùng, nam nghệ sĩ sinh năm 1999, quê Gia Lai, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên. Anh là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs và từng gây chú ý trong cộng đồng indie trước khi được đông đảo khán giả biết đến. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng đến vào năm 2025 với ca khúc Phép Màu. Bản OST nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc nhạc phim Mưa Đỏ. Liên tiếp sở hữu những bản OST được yêu thích, Nguyễn Hùng được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "hoàng tử nhạc phim".

Về đời tư, hồi tháng 3 năm nay, bạn gái của Nguyễn Hùng xác nhận cả hai đã chia tay sau thời gian gắn bó, đồng thời phủ nhận những đồn đoán liên quan đến người thứ ba. Trong khi đó, Nguyễn Hùng không lên tiếng về chuyện tình cảm mà chủ yếu tập trung vào các hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Hùng chia tay bạn gái hồi tháng 3/2026, sau đó anh cũng kín tiếng trong chuyện đời tư

Ảnh: FBNV