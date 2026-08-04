"Tóm dính" khoảnh khắc Suri Cruise lộ diện sau khi cắt đứt quan hệ với bố ruột Tom Cruise

Gần đây, công chúng lại được dịp sôi sùng sục trước tình trạng mối quan hệ giữa Suri Cruise và bố ruột Tom Cruise ở thời điểm hiện tại. Cách đây khoảng 1 tuần, Suri đã chính thức làm thủ tục đổi tên hợp pháp, qua đó cắt đứt quan hệ với bố mình trên giấy tờ, khiến netizen sốc nặng.

Và tới sáng 4/8, tờ Pagesix đưa tin, cô nàng gen Z vừa chính thức có màn lộ diện đầu tiên sau lùm xùm liên quan tới mối quan hệ với Tom Cruise. Theo đó, Suri được bắt gặp bên ngoài Trung tâm giáo dục nghệ thuật Trust ở Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) ngay trước thềm buổi biểu diễn Midsummer! có sự góp mặt của cô nàng. Được biết, con gái Tom Cruise mới đây đã góp mặt trong vở kịch Midsummer! - phiên bản hiện đại lấy cảm hứng từ A Midsummer Night's Dream (Giấc Mộng Đêm Hè) của đại thi hào William Shakespeare. Và Suri vừa cùng các sinh viên khác của Đại học Carnegie Mellon biểu diễn vở kịch này tại Peirce Studio thuộc Trung tâm giáo dục nghệ thuật Trust.

Trong màn lộ diện mới đây, Suri mặc trang phục đời thường giản dị. Sao nhí 1 thời diện áo tank top màu tím phối cùng quần trắng và giày đế bằng màu đen.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào thái độ của Suri Cruise ở màn lộ diện sau khi cắt đứt quan hệ với bố Tom. Trước ống kính, cô nàng liên tục nở nụ cười rạng rỡ, còn trò chuyện vui vẻ với 1 người quen. Chi tiết này cho thấy tâm trạng Suri không hề bị ảnh hưởng sau những ồn ào liên quan tới mối quan hệ với bố mình.

Suri vừa chính thức lộ diện sau khi cắt đứt quan hệ với Tom Cruise trên giấy tờ. Ảnh: Pagesix

Suri diện trang phục giản dị, gây xôn xao khi cười tươi rói trước ống kính của các tay săn ảnh. Ảnh: Pagesix

Mối quan hệ giữa 2 cha con Tom Cruise - Suri Cruise đã liên tục khiến dư luận dậy sóng trong những năm qua. Còn nhớ trong lễ tốt nghiệp tại trường trung học LaGuardia (thành phố New York, Mỹ) hồi tháng 6/2024, dân tình đã phát hiện Suri không còn sử dụng họ Tom Cruise trong tên. Trong tập sách nhỏ về lễ tốt nghiệp, cô được ghi nhận là Suri Noelle. Trước đó, cô nàng gen Z cũng dùng tên này khi tham gia buổi diễn Head Over Heels ở New York vào tháng 5/2024.

Suri từng được phát hiện không sử dụng họ bố trong buổi lễ tốt nghiệp trung học. Ảnh: Pagesix

Ban đầu, khán giả còn cho rằng Suri dùng tên đó làm nghệ danh hoặc muốn thể hiện sự tôn vinh dành cho mẹ mình - Katie Holmes (tên đầy đủ là Katie Noelle Holmes). Thế nhưng tới nay, truyền thông Mỹ lại cho hay Suri đã thực sự hoàn tất thủ tục đổi tên hợp pháp và không còn sử dụng họ bố trong tên mình.

Được biết, Suri đã đăng ký cử tri tại bang Pennsylvania (nơi cô hiện đang sinh sống) với cái tên Suri Noelle vào tháng 10/2024 khi đang học năm nhất đại học. Điều này cho thấy con gái Tom Cruise đã sử dụng tên Suri Noelle trên các loại giấy tờ tùy thân cùng hồ sơ pháp lý quan trọng của mình. Như vậy, cô nàng sinh năm 2006 đã chính thức bỏ họ bố và thay vào đó bằng tên đệm của mẹ để tạo thành cái tên Suri Noelle như hiện tại.

Con gái Tom Cruise không nộp đơn yêu cầu đổi tên tại bang Pennsylvania. Nhiều khả năng cô nàng đã làm thủ tục đổi tên tại New York trước khi chuyển lên đại học.

Suri cũng không hề đường đột đưa ra quyết định bỏ họ cha, mà trên thực tế cô nàng cũng đã cân nhắc, suy nghĩ trong thời gian dài trước khi chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý cho việc đổi tên.

1 nguồn tin thân cận nhấn mạnh Katie không hề thúc đẩy hay khuyến khích Suri bỏ họ của Tom Cruise mà đó hoàn toàn là quyết định từ phía cô nàng gen Z.

Mẹ ruột ủng hộ Suri bỏ họ bố. Ảnh: Pagesix

Suri hiện đang theo học tại ngôi trường Đại học Carnegie Mellon bang Pennsylvania. Nữ sinh viên sinh hoạt tại ký túc xá của trường, luôn tranh thủ về thăm mẹ vào các kỳ nghỉ quan trọng trong năm. Nguồn tin của Page Six xác nhận nữ sinh 20 tuổi đang theo học chuyên ngành nhạc kịch tại ngôi trường nói trên.

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, Suri đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa và không còn diện những trang phục đắt đỏ như trước. Minh tinh Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người.

Kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012, minh tinh Katie Holmes đã 1 mình nuôi dạy Suri, đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình trưởng thành. Về phần Tom Cruise, nam tài tử đã không xuất hiện cùng con gái suốt hơn 14 năm qua. Cách đây 3 năm, 1 nguồn tin thân cận cho biết Tom Cruise đã không phải 1 phần trong cuộc sống của Suri. Vậy nhưng nam diễn viên vẫn chu cấp đầy đủ cho Suri tới năm 18 tuổi và sau đó tiếp tục chi trả học phí trong giai đoạn đại học cho con gái.