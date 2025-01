Tóm dính hint hẹn hò của Diệp Lâm Anh và trai trẻ kém 11 tuổi

Sau khi xác nhận đã có bạn trai mới, mọi động thái của Diệp Lâm Anh đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên cô không công khai danh tính hay diện mạo của nửa kia. Cư dân mạng rộ nghi vấn người đẹp sinh năm 1989 đang hẹn hò người mẫu Phạm Kiên. Nguyên do vì thời gian qua, cả hai thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau.

Vào tháng 9/2024, Phạm Kiên cùng Diệp Lâm Anh và bạn bè đi từ thiện trao đồ nhu yếu phẩm cho người dân ở Yên Bái. Khi tham gia các sự kiện, cả hai cũng đồng hành bên cạnh nhau. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn lấn sân bán hàng online. Phạm Kiên cũng là người xuất hiện trên sóng, giới thiệu và bán hàng cùng cô.

Cả hai để lộ việc hợp tính cách khi có những tương tác thân thiết, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Qua hàng loạt chi tiết này, cư dân mạng cho rằng Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên đang hẹn hò. Cô từng chia sẻ bạn trai là người tử tế và có trách nhiệm. Sau biến cố trong hôn nhân, cô mong muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên vướng nghi vấn yêu đương vì hay xuất hiện bên nhau

Khi tham gia sự kiện giải trí, nam người mẫu gen Z có vị trí ngồi gần Diệp Lâm Anh

Người mẫu Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh cùng đi từ thiện, dự sự kiện với nhau

Anh còn livestream bán hàng cùng người đẹp sinh năm 1989

Phạm Kiên sinh năm 2000, đến từ Yên Bái và hiện đang làm công việc người mẫu tự do. Anh từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, là một trong những thành viên của đội Hương Giang. Bên cạnh việc tham gia các chương trình thời trang lớn nhỏ và đóng phim, Phạm Văn Kiên còn nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang.

Bạn trai của Diệp Lâm Anh sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao khủng lên tới 1m85. Ngoài ra, Phạm Kiên còn ghi điểm vì body săn chắc vạm vỡ. Anh từng theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Phạm Kiên sinh năm 2000, đến từ Yên Bái và hiện đang làm công việc người mẫu tự do

Anh từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh chia sẻ cảm xúc về chuyện tình cảm hậu xác nhận có bạn trai: "18 tuổi, yêu nhau có khi chỉ cần ánh mắt. 25 tuổi, yêu cần tới lý trí để suy nghĩ tương lai. Ngoài 30 tuổi, phụ nữ cần tới lòng dũng cảm để có thể yêu.

Đi qua vấp ngã, tổn thương sẽ tạo thành nỗi sợ. Ánh mắt của đám đông, những định kiến và phán xét sẽ tạo thành nỗi sợ. Khoảng cách, ranh giới cũng tạo thành nỗi sợ. Khi có quá nhiều nỗi sợ, mình sẽ sống trong nó chứ không phải tình yêu. Cuộc sống như thế, Diệp Lâm Anh không mong muốn.

Một ngày cuối năm, viết những dòng này trong một tâm trạng nhẹ nhàng. Có thể đó là tâm trạng khi yêu, nhưng cũng có thể là cảm giác khi mình vượt qua những sợ hãi và lo lắng. Mình biết mình có thể có những thứ cảm xúc tốt đẹp hơn. Và tất cả phụ nữ đều có thể làm điều tương tự: Dám yêu".