Sau trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, một trong những cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất chính là MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik. Cặp đôi công khai tình cảm ngay sau trận đấu bằng cái ôm ngọt ngào, khép lại quãng thời gian dài để cư dân mạng tự nối những dấu chấm hỏi.

Lê Giang Patrik ôm MC Hoàng Oanh sau trận đấu (Ảnh chụp màn hình)

Giữa lúc mọi sự chú ý đổ dồn vào khoảnh khắc công khai này, cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến mối quan hệ giữa Lê Giang Patrik và bé Maximus - con trai Hoàng Oanh và chồng cũ. Ngay lập tức, các “Conan Internet” nhanh chóng phát hiện ra chi tiết đáng chú ý giữa 2.

Cụ thể, vào dịp Quốc khánh 2025, Hoàng Oanh cùng con trai và Lê Giang Patrik từng check-in tại cùng một địa điểm, trong cùng ngày 2/9 ở TP.HCM. Khi đó, những bài đăng này chưa nhận được quá nhiều sự chú ý.

Khoảnh khắc trùng hợp của mẹ con Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik dịp 2/9/2025

Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ giữa Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik được công khai, cư dân mạng mới quay lại ghép nối những dữ kiện cũ. Nhiều người cho rằng đây có thể là thời điểm nữ MC đã để bạn trai gặp gỡ con trai. Dù vậy, cả Hoàng Oanh lẫn Lê Giang Patrik chưa từng lên tiếng cụ thể về cuộc gặp này.

Chi tiết từ năm 2025 cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi nó cho thấy những dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ của cả hai đã xuất hiện từ khá lâu, trước cả thời điểm tin đồn hẹn hò bùng lên.

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sau thời gian thi đấu tại châu Âu, anh trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật của V.League. Bên cạnh chuyên môn, Patrik còn gây thiện cảm nhờ ngoại hình điển trai và hình ảnh gần gũi.

Đầu năm 2026, Lê Giang Patrik chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và nhanh chóng được gọi lên ĐTQG. Tại ASEAN Cup, anh đang được xem là thủ môn số 1 của Việt Nam và đã giữ sạch lưới 3 trận đầu tiên, tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Hoàng Oanh sinh năm 1990, là MC, Á hậu và diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nữ MC dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc con trai.

Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh đã công khai chuyện mình có bạn trai mới. Cô nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào như nắm tay, đi du lịch cùng nửa kia nhưng luôn khéo léo giấu kín danh tính và gương mặt của người đàn ông này.

Đến ngày 18/7, sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra tại Thái Nguyên, tin đồn hẹn hò giữa Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik bắt đầu rộ lên. Hôm đó, nữ MC có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lê Giang Patrik tiến đến khu vực khán đài và trực tiếp cởi áo đấu trao cho Hoàng Oanh. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những "hint" rõ ràng nhất về mối quan hệ của cả hai.

Một hình ảnh hint hẹn hò khác của cặp đôi

(Tổng hợp)