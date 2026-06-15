Bi kịch nam diễn viên biến mất hơn 10 năm sau vụ án vợ sát hại 3 con trai

Mới đây, đài MBN đã lên sóng chương trình đặc biệt về nam diễn viên Kim Tae Hyung. Bên cạnh sự nghiệp điển ảnh, Kim Tae Hyun được biết đến là nạn nhân của "Vụ án giết 3 người con trai" từng gây chấn động cả Hàn Quốc. Sau hơn 10 năm ở ẩn, ông mới lộ diện trên truyền hình, nặng trĩu buồn bã thú nhận rằng ông vẫn không hiểu lý do đằng sau bi kịch đó.

Năm 2012, 1 vụ án chưa từng có tiền lệ đã diễn ra tại Hàn Quốc, trong đó người mẹ đã giết 3 con trai nhỏ của mình tại một nhà nghỉ, gây chấn động dư luận. Điều đáng buồn hơn nữa người chồng của thủ phạm kiêm cha của 3 nạn nhân là nam diễn viên kỳ cựu Kim Tae Hyung. Sau vụ án thương tâm, ông biến mất không dấu vết nhưng đã xuất hiện trước ống kính lần đầu tiên sau hơn 10 năm để chia sẻ về cuộc sống hiện tại và câu chuyện đau lòng trong gia đình.

Diễn viên Kim Tae Hyung trong chương trình. Ảnh: TV Report

Nam diễn viên hiện tại chỉ còn 1 người mẹ già. Kim Tae Hyung cúi đầu nói: "Mỗi sáng ăn đồ mẹ nấu, tôi đều cảm thấy áy náy. Trong một gia đình bình thường, con dâu sẽ là người nấu ăn, nhưng cuối cùng tôi lại phải ăn đồ mẹ nấu”.

Ra mắt công chúng với tư cách là một tài năng vào năm 1993 và tích cực hoạt động với vai trò diễn viên, ông đã giải thích về quãng thời gian 10 năm tạm ngừng diễn xuất của mình: "Tôi không có ý định bỏ nghề diễn. Do bi kịch gia đình kinh hoàng, tôi trở nên sợ hãi mọi người và không thể duy trì cuộc sống bình thường. Tôi bị rối loạn hoảng sợ nghiêm trọng, tình trạng trở nên tồi tệ đến mức tôi lạc đường trên những tuyến đường mình đi mỗi ngày và thậm chí không thể lái xe”.

Kim Tae Hyung ở ẩn suốt 10 năm sau bi kịch gia đình. Ảnh: MBN

Sau khi được 1 người bạn động viên, Kim Tae Hyung đã xin việc vào 1 văn phòng bán hàng được 6 tháng, đảm nhiệm việc dọn dẹp và các công việc lặt vặt. Đây là thử thách mới trong "cuộc đời thứ hai" của nam diễn viên.

Nhớ về vợ mình, ông nói: "Cô ấy là một người mẹ tốt, chăm sóc con cái rất chu đáo và sống giản dị. Nhưng trong suốt cuộc hôn nhân, hành vi của cô ấy dần thay đổi. Một ngày nọ, cô ấy bỏ nhà đi không một lời, chỉ gửi một tin nhắn rồi cắt đứt liên lạc". 1 tuần sau đó, cảnh sát báo tin dữ về cái chết của 3 người con trai của họ.

Tin nhắn cuối cùng vợ gửi cho nam diễn viên trước khi dắt 3 con trai đi. Ảnh: TV Report

Kim Tae Hyung thú nhận: "Lúc đó tôi hoàn toàn hoảng loạn và mất kiểm soát. Tôi không ăn gì trong mười ngày và chỉ uống rượu. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc tự tử". Ông tiết lộ rằng ngay cả 10 năm sau vụ việc, ông vẫn không biết tại sao vợ mình lại phạm phải tội ác kinh hoàng như vậy, khiến người xem vô cùng đau lòng. Nam diễn viên nói: "Tôi vẫn không biết lý do. Các cơ quan điều tra lúc đó cũng không thể xác định được động cơ rõ ràng. Tôi đã xin được đến thăm cô ấy trong tù để hỏi, nhưng cô ấy từ chối”. Kim Tae Hyung rơi nước mắt nghẹn ngào vì sự thất vọng và oán giận.

Mỗi khi nhớ con, ông lại viết vào một cuốn sổ tay bí mật. Ông đã chia sẻ một lời hứa cảm động với các con: "Cha phải gặp lại các con ở thiên đường. Nếu cha xuống địa ngục, cha sẽ không thể gặp lại các con. Cha cố gắng sống mỗi ngày với những quyết tâm mới và sự ăn năn hối lỗi để có thể gặp lại các con ở thiên đường”. Sự kiên định mạnh mẽ của Kim Tae Hyung, được củng cố bởi niềm tin và ý chí sống bất chấp tuyệt vọng, đã khiến nhiều người xem xúc động rơi nước mắt.