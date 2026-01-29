Tối ưu hóa quy trình kiểm tra, giám sát Hải quan: Giải pháp giúp doanh nghiệp chế xuất tự tin vận hành

Tuy nhiên, từ việc quy hoạch tường rào đến hoàn thiện hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp với cơ quan Hải quan là một bài toán không hề đơn giản. Bài viết này sẽ phân tích các điểm mấu chốt giúp doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục một cách hiệu quả nhất.

Hệ thống tường rào, cổng trạm: "Lá chắn" pháp lý của khu phi thuế quan

Trong quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hệ thống tường rào và cổng ra vào nghiêm ngặt. Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ tài sản mà còn là căn cứ để cơ quan chức năng xác định tính biệt lập của khu phi thuế quan.





Quy chuẩn bắt buộc: Tường rào phải được xây dựng kiên cố, đảm bảo hàng hóa không thể thẩm lậu qua các "lối tắt" không chính thức.

Quản lý luồng hàng: Cổng ra vào cần được quy hoạch khoa học để tách biệt luồng người, phương tiện và hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Góc nhìn chuyên gia: Theo kinh nghiệm triển khai hạ tầng tại các KCN miền Bắc của các đơn vị tư vấn kỹ thuật, việc thiết kế tường rào ngay từ giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro phải cải tạo tốn kém khi hậu kiểm.

Giải mã "nút thắt" Mẫu 12 và Mẫu 25 trong hồ sơ Hải quan

Hai biểu mẫu này thường là "nỗi lo" của bộ phận XNK vì tính chi tiết và yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.

Mẫu 12 (Thông báo cơ sở sản xuất): Đây là hồ sơ xác định năng lực sản xuất thực tế của doanh nghiệp. Mọi sai sót trong việc kê khai máy móc, thiết bị có thể dẫn đến việc bị ấn định thuế hoặc gặp khó khăn khi quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu (Báo cáo quyết toán).

Mẫu 25 (Điều kiện kiểm tra, giám sát): Đây là "tấm vé" quyết định doanh nghiệp có đủ điều kiện hưởng cơ chế doanh nghiệp chế xuất hay không. Doanh nghiệp chỉ được chính thức công nhận sau khi cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế và xác nhận đạt chuẩn.





Để rút ngắn thời gian xét duyệt, doanh nghiệp nên chủ động rà soát hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục VII, Nghị định 18. Việc tham vấn các đơn vị am hiểu nghiệp vụ như Công nghệ Nhật Thực sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa biểu mẫu ngay từ đầu, giảm thiểu tối đa các sai sót hành chính.

Hệ thống Camera giám sát: Không chỉ là quan sát, đó là sự minh bạch

Hệ thống camera hải quan tại doanh nghiệp chế xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổng cục Hải quan, thay vì chỉ lắp đặt theo nhu cầu an ninh nội bộ thông thường.

Yêu cầu kỹ thuật trọng yếu:

- Khả năng quan sát rõ nét mọi vị trí tại cổng ra vào và các khu vực lưu giữ hàng hóa.

- Dữ liệu hình ảnh phải được lưu trữ tối thiểu 12 tháng.

- Hệ thống phải được kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý trực tiếp.





Lựa chọn thiết bị phù hợp: Không nhất thiết phải sử dụng những thiết bị đắt tiền nhất, mà quan trọng là sự tương thích và tính ổn định. Các giải pháp camera chuyên dụng (như Hikvision, Dahua) tích hợp chuẩn nén H.265+ và công nghệ chống ngược sáng thực (True WDR) thường được các đơn vị thi công uy tín như Nhật Thực ưu tiên tư vấn để đảm bảo chất lượng hình ảnh 24/7 mà vẫn tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Tối ưu hóa nguồn lực thông qua đối tác đồng hành

Thay vì tự mình loay hoay giữa "ma trận" quy định, việc hợp tác với một đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể là xu hướng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian.

Với vị thế là đơn vị tiên phong trong tư vấn và thi công hạ tầng cho doanh nghiệp chế xuất tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận, Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực mang đến giải pháp "All-in-one":

- Tư vấn hạ tầng tường rào, cổng trạm đúng quy chuẩn Hải quan.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc hoàn thiện hồ sơ mẫu 12, mẫu 25.

- Thi công hệ thống camera giám sát đạt chuẩn Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Sự am hiểu sâu sắc về nghiệp vụ hải quan kết hợp cùng năng lực kỹ thuật vững vàng đã giúp Nhật Thực trở thành "người bạn đồng hành" tin cậy, giúp doanh nghiệp an tâm tập trung hoàn toàn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.