Tối ưu chi tiêu dịp lễ, "săn" ưu đãi khủng từ thẻ OCB

Thẻ OCB mang đến nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ trong dịp Lễ

Với những chuyến du lịch, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi độc quyền trên iVIVU.com và Traveloka. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được giảm ngay 250.000 VND khi đặt phòng khách sạn, combo du lịch hoặc tour từ 3.000.000 VND. Ngoài ra, OCB cũng mang đến ưu đãi chi phí di chuyển trên các ứng dụng gọi xe như: Grab, Xanh SM và Be, với ưu đãi giảm 15.000 VND cho hóa đơn từ 50.000 VND, mỗi chuyến đi của bạn không chỉ tiện lợi mà còn tiết kiệm hơn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu "săn sale" của các tín đồ mua sắm trực tuyến, thẻ tín dụng OCB mang đến đặc quyền tiết kiệm mỗi ngày trên Shopee: giảm ngay 59.000 VND cho đơn từ 500.000 VND, ưu đãi bứt phá 200.000 VND cho đơn từ 2.000.000 VND vào các ngày cuối tuần và ngày đôi (Double Day). Hơn thế nữa, với mong muốn phục vụ nhu cầu tân trang thiết bị và nâng cấp đời sống của các tín đồ công nghệ, OCB tung ưu đãi giảm ngay 500.000 VND cho đơn hàng từ 10 triệu đồng khi mua sắm trực tiếp các sản phẩm điện thoại, máy tính hay đồ gia dụng tại hệ thống Điện máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim, FPT Shop, CellphoneS và Di động Việt.

Được biết, OCB vừa chính thức công bố Music Concert OSUNFEST với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Vpop như: SOOBIN, Hiếu Thứ Hai, Chi Pu, Phùng Khánh Linh, UPRIZE và hàng loạt nghệ sĩ khác, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhạc. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6/2026 tại Vạn Phúc City, với quy mô hàng chục ngàn người, hứa hẹn trở thành đại nhạc hội bùng nổ, khuấy động mùa hè năm nay.

Dàn nghệ sĩ hot nhất Vpop quy tụ tại concert mừng kỷ niệm 30 năm thành lập OCB

Đặc biệt, OCB còn mở ra cơ hội sở hữu vé miễn phí thông qua chương trình "Tích điểm đổi quà – Săn vé Concert", chỉ với từ 500 điểm tích lũy chủ thẻ đã có thể dễ dàng sở hữu chiếc vé tham dự sự kiện. Để đạt được cột mốc này, khách hàng chỉ cần thực hiện các nhiệm vụ đơn giản: mở thẻ tín dụng quốc tế để nhận ngay 200 điểm, nhận thêm 100 điểm cho mỗi 3 triệu đồng chi tiêu và cộng thêm 100 điểm cho mỗi lượt giới thiệu khách hàng mới thành công. Ngoài ra, OCB còn đa dạng hóa hình thức tích lũy thông qua nhiều dịch vụ khác như gửi tiết kiệm, sở hữu chứng chỉ tiền gửi Flexi Savings, cho đến các giao dịch chi tiêu thường ngày ngay trên ứng dụng OCB OMNI.

Ngân hàng cũng mang đến đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ OCB khi mua vé concert trên Ticketbox trong thời gian từ 8–10/5/2026. Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm thêm 10% đối với thẻ ghi nợ và 15% đối với thẻ tín dụng.

Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, thẻ OCB đã và đang được định vị như một giải pháp tài chính toàn diện thông qua việc không ngừng mở rộng danh mục ưu đãi, đảm bảo tương thích với mọi nhu cầu sinh hoạt từ giải trí, mua sắm trực tuyến, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cho đến các lĩnh vực trọng yếu như đầu tư giáo dục, sức khỏe và nâng cấp thiết bị công nghệ. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền trực tiếp trên các lĩnh vực chi tiêu yêu thích, với tổng tiền hoàn trị giá từ 18 triệu đồng lên đến 36 triệu đồng cho mỗi thẻ, ngân hàng cũng miễn phí thường niên năm đầu cho tất cả các thẻ tín dụng phát hành trong khoảng thời gian từ 17/4/2026 đến 27/5/2026.

"Không chỉ cung cấp những công cụ thanh toán, thông qua loạt ưu đãi thiết thực, OCB hy vọng có thể giúp khách hàng gạt bỏ những lo ngại về chi tiêu, để mỗi khoảnh khắc đều trở nên trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn về mặt tài chính." – Đại diện OCB chia sẻ.