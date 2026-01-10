Tôi tưởng mình lấy chồng nghèo, hóa ra thân phận của anh làm tôi không biết có nên tiếp tục hôn nhân

Tôi lấy chồng với suy nghĩ rất đơn giản. Anh không có tiền, gia đình anh cũng không khá giả, nhưng anh hiền lành và chăm chỉ. Gia đình anh chỉ có một căn nhà cũ ở ngoại thành, bố mẹ làm lao động tự do, còn anh làm việc cho một công ty nhỏ với mức lương vừa đủ trang trải cuộc sống. Tôi luôn tin rằng tiền bạc có thể kiếm dần, còn nhân cách thì không thể bù đắp.

Những ngày đầu hôn nhân diễn ra đúng như tôi hình dung. Vợ chồng tôi chi tiêu tiết kiệm, bữa cơm giản dị, cuối tháng cùng nhau tính toán từng khoản. Tôi chưa từng trách anh vì điều kiện kinh tế, ngược lại còn thấy mình may mắn vì lấy được người đàn ông không rượu chè, không cờ bạc, không ham vui.

Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, tôi bắt đầu nhận ra một số điều bất thường trong cách anh ứng xử. Anh rất hiếm khi nhắc đến họ hàng bên nội. Mỗi lần tôi chủ động hỏi về gia đình anh, anh đều tìm cách lảng tránh hoặc trả lời qua loa. Khi có các dịp giỗ chạp, cưới xin từ phía họ hàng xa, anh luôn viện lý do bận việc để không về. Ban đầu, tôi cho rằng anh ngại giao tiếp vì gia đình không khá giả.

Một lần dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình phát hiện một tập giấy tờ cũ được anh cất rất kỹ trong ngăn tủ. Những giấy tờ đó không liên quan đến tiền nợ hay tài sản, mà ghi lại một vụ việc tranh chấp kéo dài trong gia đình anh nhiều năm trước. Vụ việc đó đã khiến các mối quan hệ họ hàng rạn nứt nghiêm trọng và để lại nhiều hệ lụy đến tận bây giờ.

Tối hôm đó, tôi chủ động hỏi anh một cách thẳng thắn. Lần này, anh không né tránh nữa. Anh kể rằng hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến anh luôn sống trong tâm thế đề phòng. Mẹ anh cũng là người sau của bố anh nên họ hàng nhà nội không đón nhận anh. Bố chồng tôi là 1 doanh nhân có tiếng của tỉnh đó. Anh quen với việc thu mình, quen chấp nhận thiệt thòi và không dám đặt ra những mục tiêu lớn cho cuộc sống. Anh sợ quá khứ của gia đình sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên anh chọn cách im lặng.

Nghe những lời đó, tôi không trách anh, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi không lo vì thiếu tiền, mà lo vì những ràng buộc vô hình mà tôi chưa từng được lựa chọn. Tôi lo cho tương lai của gia đình nhỏ, lo cho con cái sau này có thể phải gánh những hệ quả từ quá khứ không thuộc về mình.

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng có những cái nghèo rất dễ nhìn thấy và có thể khắc phục bằng sự cố gắng. Tuy nhiên, cũng có những cái nghèo nằm ở nền tảng, ở sự an toàn và ở khả năng bước tiếp, khiến người trong cuộc phải chần chừ.

Hiện tại, tôi vẫn sống cùng chồng và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Tuy nhiên, trong lòng tôi đã xuất hiện một câu hỏi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến: liệu tình yêu và sự nhẫn nhịn có đủ để đi cùng một người mang theo quá nhiều gánh nặng hay không.

Có lẽ, hôn nhân không chỉ là lựa chọn một người để yêu, mà còn là chấp nhận toàn bộ những gì người đó mang theo. Và có những thứ, dù không liên quan đến tiền bạc, vẫn đủ sức khiến một người phải dừng lại và suy nghĩ rất lâu.