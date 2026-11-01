Càng cố tiết kiệm, tôi càng thấy mình nghèo đi

Có một khoảng thời gian, tôi gần như bị ám ảnh bởi hai chữ "tiết kiệm". Mỗi khi nhận lương, việc đầu tiên tôi làm là chuyển ngay một khoản lớn vào tài khoản tích lũy. Số tiền còn lại được chia nhỏ cho ăn uống, đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Tôi bắt đầu cắt giảm mọi thứ có thể. Bữa trưa cố gắng ăn đơn giản nhất, quần áo cũ mặc đến khi không thể mặc được nữa, những cuộc hẹn cà phê với bạn bè cũng dần bị từ chối. Có hôm trời nắng, tôi vẫn chọn đi bộ thêm một đoạn khá xa chỉ để tiết kiệm vài nghìn đồng tiền xe.

Ban đầu, tôi rất hài lòng. Nhìn số dư tài khoản tăng lên mỗi tháng, tôi cảm thấy mình đang kiểm soát tài chính tốt hơn rất nhiều.

Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Tiền tiết kiệm ngày càng nhiều, nhưng cảm giác đủ đầy lại ngày càng ít.

Tôi bắt đầu thấy có lỗi mỗi khi tiêu tiền. Một ly cà phê 40.000 đồng cũng khiến tôi suy nghĩ cả buổi. Đi ăn với bạn bè, thay vì tận hưởng cuộc trò chuyện, tôi lại âm thầm tính xem bữa ăn này bằng bao nhiêu ngày tự nấu cơm.

Thậm chí, khi chẳng may bị ngã xe, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là mình có bị thương không, mà là sẽ phải tốn bao nhiêu tiền sửa xe.

Lúc ấy, tôi mới hiểu mình đã đi quá xa. Tiết kiệm vốn là để cuộc sống an toàn hơn, nhưng tôi lại biến nó thành một áp lực thường trực.

Tôi thay đổi bằng cách cho phép mình tiêu 1 triệu đồng mỗi tháng mà không cần áy náy

Sau nhiều lần tự hỏi mình đang tiết kiệm vì điều gì, tôi quyết định thay đổi cách quản lý tiền.

Thay vì cố gắng cắt giảm đến mức tối đa, tôi thiết lập một khoản ngân sách gọi là "tiền vui vẻ". Đây là số tiền được phép sử dụng cho những sở thích cá nhân, miễn là không ảnh hưởng đến chi phí thiết yếu và mục tiêu tích lũy.

Với thu nhập giả định 15 triệu đồng/tháng, tôi thử phân bổ ngân sách như sau:

Khoản chi Số tiền Sinh hoạt thiết yếu 8.000.000đ Tiết kiệm dài hạn 4.000.000đ Quỹ dự phòng 1.000.000đ Chi tiêu cá nhân, phát sinh 1.000.000đ Quỹ vui vẻ 1.000.000đ Tổng cộng 15.000.000đ

Nguyên tắc tôi áp dụng rất đơn giản: Tiền tiết kiệm vẫn được ưu tiên ngay khi nhận lương, còn khoản dành cho sở thích cá nhân được xác định rõ từ đầu tháng.

Tôi có thể dùng 1 triệu đồng ấy để mua một bó hoa, xem phim, ăn một bữa ngon hoặc mua món đồ nhỏ mình thích.

Điều quan trọng nhất là tôi không còn cảm thấy có lỗi khi tiêu khoản tiền đã được lên kế hoạch.

Có tháng tôi chỉ dùng hết 600.000 đồng, phần còn lại chuyển sang tiết kiệm. Có tháng tôi tiêu hết ngân sách nhưng cũng không quá lo lắng, bởi những mục tiêu tài chính quan trọng vẫn được đảm bảo.

Tôi nhận ra rằng việc cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống trong một giới hạn hợp lý không khiến mình trở nên hoang phí. Ngược lại, nó giúp tôi kiểm soát tiền bạc tốt hơn.

Tiết kiệm bền vững không phải là tiêu càng ít càng tốt

Trước đây, tôi thường đánh giá một tháng thành công dựa trên việc mình đã cắt giảm được bao nhiêu khoản chi. Càng ít tiêu tiền, tôi càng cảm thấy mình giỏi.

Bây giờ, tôi nhìn nhận hoàn toàn khác.

Một tháng quản lý tài chính tốt không nhất thiết là tháng có mức chi tiêu thấp nhất, mà là tháng tôi vẫn hoàn thành mục tiêu tiết kiệm, không phải vay mượn và có thể tận hưởng cuộc sống trong khả năng tài chính của mình.

Tôi cũng học được cách phân biệt giữa tiết kiệm hợp lý và tiết kiệm cực đoan.

Không mua chiếc váy thứ mười khi tủ quần áo đã đầy là tiết kiệm hợp lý. Nhưng không dám thay đôi giày đã hỏng dù nó khiến chân đau thì không còn là tiết kiệm thông minh.

Tự nấu ăn để giảm chi phí là thói quen tốt. Nhưng liên tục nhịn ăn hoặc chọn thực phẩm kém chất lượng chỉ vì muốn giữ tiền lại có thể khiến bản thân phải trả giá bằng sức khỏe.

Sau khi thay đổi, tôi vẫn duy trì khoản tích lũy hằng tháng. Điểm khác biệt là việc tiết kiệm không còn khiến tôi mệt mỏi.

Tôi không cần liên tục tự nhắc mình phải sống kham khổ, cũng không còn cảm giác muốn mua sắm bù đắp sau những tháng ngày cố gắng nhịn tiêu.

Sau cùng, tôi hiểu rằng tiền bạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp chúng ta sống chủ động và an tâm hơn.

Tiết kiệm không phải cuộc thi xem ai chịu khổ giỏi hơn. Nếu mỗi tháng đều có tiền để dành nhưng ngày nào cũng căng thẳng vì từng khoản chi nhỏ, có lẽ đã đến lúc xem lại cách mình quản lý tài chính.

Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là giữ được nhiều tiền nhất bằng mọi giá, mà là xây dựng một cuộc sống có tích lũy, có lựa chọn và vẫn đủ thoải mái để tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày.