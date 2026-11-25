“Nhận lương xong nên gửi tiết kiệm bao nhiêu, dành bao nhiêu để đầu tư và giữ lại bao nhiêu cho sinh hoạt?” là bài toán khiến không ít người đi làm đau đầu, đặc biệt là những người có thu nhập chưa cao nhưng vẫn muốn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Trên Douban - Một diễn đàn tại Trung Quốc, không ít cư dân mạng đã chia sẻ cách quản lý tiền của bản thân. Mỗi người một phương pháp nhưng điểm chung là họ đều chia thu nhập thành nhiều phần, đồng thời điều chỉnh thói quen chi tiêu để mỗi tháng đều có thể tích lũy.

Zhou Linren: Lương 14 triệu đồng/tháng, chia thành 4 khoản

Dù mới đi làm được 1 năm, thu nhập cũng chưa cao nhưng chia sẻ của Zhou Linren vẫn khiến nhiều người phải “vỗ tay”. Cô cho biết bản thân hiện đang sống cùng gia đình, thu nhập thực nhận khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 14 triệu đồng).

Nhận thấy kiếm tiền không dễ dàng và bản thân trước đây chưa thực sự kiểm soát tốt việc chi tiêu, Zhou Linren quyết định xây dựng một hệ thống quản lý thu nhập gồm 4 khoản: Tiết kiệm ngân hàng, đầu tư, hưởng thụ và sinh hoạt.

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Với tài khoản tiết kiệm, cô đặt mục tiêu trích 40% lương mỗi tháng, tương đương 1.600 NDT (khoảng 5,6 triệu đồng), chuyển thẳng vào tài khoản tiền gửi. Ngoài ra, 20% số tiền còn dư trong tài khoản sinh hoạt cũng được chuyển sang đây.

Đối với tài khoản đầu tư, Zhou Linren chia thành hai phần. Một phần tương đương 12,5% lương, khoảng 500 NDT (1,75 triệu đồng), được chuyển định kỳ vào tài khoản dành riêng để mua vàng. Khi tích lũy đủ tiền mua một thỏi vàng 4 gram, cô sẽ đặt mua vàng vật chất thông qua ứng dụng ngân hàng. Phần còn lại cũng chiếm 12,5% lương, được đưa vào Yu'e Bao - Một sản phẩm quản lý tiền trên nền tảng Alipay.

Zhou Linren cho biết cô không cắt bỏ hoàn toàn ngân sách dành cho sở thích cá nhân. Cô dành riêng 20% lương, tương đương 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng), cho tài khoản hưởng thụ. Đây là nơi chi trả cho những khoản mua sắm phục vụ cảm xúc, đồ điện tử, du lịch và các hoạt động giải trí.

Cuối cùng là tài khoản sinh hoạt, chiếm 15% lương, tương đương 600 NDT (khoảng 2,1 triệu đồng). Khoản tiền này dùng để mua sắm các vật dụng thiết yếu và chi trả những nhu cầu thường ngày. Cô cũng trích 500 NDT (khoảng 1,75 triệu đồng) mỗi tháng để gửi mẹ.

Kế hoạch trên chính thức được cô thử nghiệm từ ngày 1/10. Dù vậy, cô cũng thừa nhận sau khi phân bổ tiền, số dư dành cho chi tiêu cá nhân khiến bản thân có phần hụt hẫng. Cô vẫn muốn đi du lịch dịp cuối năm và đổi máy tính bảng, nhưng nhận ra ngân sách hưởng thụ không còn quá dư dả. Vì vậy, cô tự nhắc mình phải hạn chế mua sắm và cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định chi tiền.

Sam: Tiết kiệm từ những khoản nhỏ, không nhất thiết phải cắt giảm mọi niềm vui

Ở một bài đăng khác, tài khoản Sam lại chia sẻ những thử nghiệm tiết kiệm chi phí sinh hoạt nhưng vẫn duy trì chất lượng cuộc sống. Theo cô, thay vì từ bỏ hoàn toàn những sở thích cá nhân, mỗi người có thể tìm kiếm lựa chọn hợp lý hơn để giảm số tiền phải bỏ ra.

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Sam ví dụ rằng cô vốn có thói quen uống cà phê mỗi ngày, nhưng thay vì bỏ hẳn để tiết kiệm tiền, cô so sánh giá giữa các thương hiệu và chọn nơi rẻ nhất. Sam nhận thấy cà phê Americano tại Manner có giá 15 NDT (khoảng 52.500 đồng) cho cả cỡ vừa và lớn. Khi mang cốc riêng, cô được giảm 5 NDT (khoảng 17.500 đồng), tức chỉ cần trả 10 NDT (khoảng 35.000 đồng) cho một cốc 500 ml.

Cô cũng thay đổi thói quen mua mỹ phẩm. Trước đây, Sam thường chờ các đợt giảm giá để mua kem dưỡng tay từ những thương hiệu đắt tiền, nhưng vì tiếc tiền nên không dám sử dụng thường xuyên. Sau khi được giới thiệu một sản phẩm bình dân có giá 15 NDT (khoảng 52.500 đồng), cô bắt đầu thử thêm những sản phẩm chăm sóc da có mức giá dễ tiếp cận. Một chai toner 500 ml chỉ có giá 30 NDT (khoảng 105.000 đồng), trong khi sản phẩm cô từng sử dụng có giá lên tới 300 NDT (khoảng 1,05 triệu đồng).

Ngoài ra, cô chuyển từ khăn giấy lau mặt dùng một lần sang khăn mặt có thể giặt và tái sử dụng, thay nước giặt dạng viên bằng bột giặt để tiết kiệm chi phí. Với những món đồ gia dụng, cô tìm đến các cửa hàng trên nền tảng 1688, ưu tiên sản phẩm có chất lượng tốt thay vì trả thêm tiền cho thương hiệu.

Chia sẻ của Sam nhận được nhiều phản hồi đồng tình. Một số người cho biết họ cũng chuyển sang uống cà phê hòa tan hoặc tự pha tại nhà để giảm chi phí. Có người gợi ý chỉ cần mua một phần espresso với giá 5 NDT (khoảng 17.500 đồng), sau đó tự pha thêm nước để có một cốc Americano.

Su Wang Huan Dian: Thu nhập 32,25 triệu/tháng, gửi tiết kiệm 29,75 triệu

Tài khoản Su Wang Huan Dian cho biết đang nhận mức lương cơ bản khoảng 9.500 NDT/tháng (khoảng 33,25 triệu đồng), nhưng có thể tiết kiệm tới 8.500 NDT (khoảng 29,75 triệu đồng).

Bí quyết của Su Wang Huan Dian là tận dụng ký túc xá công ty, với chi phí chỗ ở chỉ 150 NDT/tháng (khoảng 525.000 đồng). Bữa ăn trong ngày chủ yếu được giải quyết bằng khoản trợ cấp ăn uống của công ty, còn những khoản vui chơi, đi lại và ăn uống cuối tuần được giới hạn trong khoảng 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi tháng.

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Ngay khi nhận lương, Su Wang Huan Dian chuyển 8.500 NDT (khoảng 29,75 triệu đồng) vào tiền gửi có kỳ hạn, phần còn lại được sử dụng cho sinh hoạt đến kỳ lương tiếp theo. Nếu có thêm tiền thưởng hiệu suất từ 2.000-4.000 NDT (khoảng 7-14 triệu đồng), Su Wang Huan Dian tiếp tục chia đôi: Một nửa tiết kiệm, một nửa dùng để tự thưởng.

Theo người này, cách đơn giản và hiệu quả nhất là chuyển phần lớn thu nhập ra khỏi tài khoản chi tiêu ngay khi nhận lương, thay vì chờ đến cuối tháng mới tiết kiệm số tiền còn dư.

Một cư dân mạng khác lại chia sẻ vấn đề bản thân thường gặp phải: dù đã đặt ra ngân sách sinh hoạt, khi tiêu hết khoản tiền được phân bổ, họ vẫn có xu hướng lấy tiền từ tài khoản tiết kiệm để bù vào. Điều này cho thấy việc chia tài khoản chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người nghiêm túc tuân thủ giới hạn đã đặt ra.

Có thể thấy không tồn tại một tỷ lệ phân bổ thu nhập phù hợp với tất cả mọi người. Người sống cùng gia đình, được hỗ trợ chi phí ăn ở có thể tiết kiệm nhiều hơn người phải tự trang trải tiền thuê nhà và các hóa đơn. Tuy nhiên, điểm chung trong những phương pháp này là chủ động phân chia thu nhập ngay khi nhận lương, tách biệt tiền tiết kiệm, đầu tư và sinh hoạt, đồng thời dành một khoản hợp lý cho nhu cầu cá nhân. Khi biết rõ mỗi đồng tiền được sử dụng vào mục đích gì, việc duy trì thói quen tích lũy cũng trở nên dễ dàng và có kỷ luật hơn.

(Nguồn: Douban)