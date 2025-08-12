Tôi từng chật vật vì tiền ở tuổi 45, đến khi sống theo 5 nguyên tắc này và lần đầu có tiền tiết kiệm

Tôi là một người mẹ đơn thân sống tại TP.HCM, làm văn phòng với mức thu nhập tầm trung: khoảng 12 triệu đồng/tháng. Suốt gần 20 năm đi làm, tôi luôn rơi vào trạng thái “tiền vừa về đã đi”. Tôi không nợ, nhưng cũng không tiết kiệm nổi đồng nào. Cứ đến cuối tháng là mượn trước tiền chợ tháng sau từ người thân hoặc xoay xở đủ kiểu, chỉ để sống tiếp tục.

Tôi từng nghĩ mình đơn giản là "không biết giữ tiền". Nhưng sự thật là tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ về cách mình chi tiêu mỗi ngày, và đó chính là nguồn cơn khiến tôi không thể tích lũy.

Sau khi sức khỏe bắt đầu giảm sút ở tuổi 45, tôi quyết định phải thay đổi tận gốc cách sống – không phải vì tôi muốn giàu có, mà vì tôi muốn có một cuộc sống đỡ căng thẳng hơn.

Dưới đây là 5 nguyên tắc tôi đã áp dụng trong suốt 1 năm qua – nhờ đó, tôi có tài khoản tiết kiệm lần đầu tiên trong đời, với số dư hiện tại hơn 20 triệu đồng.

1. Không chi theo cảm xúc

Tôi từng mua đồ để “xả stress” sau giờ làm, hay vì cảm thấy “mình cũng xứng đáng được vui”. Hệ quả là cả tá đơn hàng online tôi không nhớ nổi, những bộ quần áo chỉ mặc một lần, những món đồ bếp lạ lẫm và những buổi cà phê hơn trăm nghìn mà chẳng để lại điều gì.

Tôi bắt đầu viết nhật ký chi tiêu – không cần chi tiết tới từng nghìn đồng, mà chỉ cần hiểu rõ: hôm nay mình đã chi tiền vào đâu, và lý do là gì. Sau vài tuần, tôi nhận ra có ít nhất 20% thu nhập mỗi tháng rơi vào chi tiêu cảm xúc, không thực sự cần thiết.

Chỉ riêng việc “nhìn lại lý do chi tiền” cũng giúp tôi cắt giảm được hơn 1,5 triệu đồng/tháng.

2. Không trì hoãn đóng quỹ cố định

Trước đây, tôi hay nghĩ: “tháng này tiêu xong rồi tính tiết kiệm sau”. Nhưng “sau” thì chẳng bao giờ còn tiền cả. Tôi đổi cách – mỗi khi lương về, tôi chuyển ngay 2 triệu vào tài khoản tiết kiệm cố định.

Dù sau đó thiếu, tôi vẫn không rút lại khoản đó. Nhờ nguyên tắc "gửi trước, tiêu sau", tôi có được tài khoản tiết kiệm lần đầu tiên sau nhiều năm không dư đồng nào.

3. Không mang ví khi không cần thiết

Một trong những thói quen mới của tôi là không mang ví ra khỏi nhà nếu không có kế hoạch mua sắm cụ thể. Điều này nghe đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Khi tôi đi siêu thị không mang thẻ, tôi chỉ mua những gì thực sự cần vì đã lập danh sách trước. Khi không cầm tiền mặt, tôi không bị cuốn vào mấy món ăn vặt hay chương trình khuyến mãi chớp nhoáng.

Mỗi tuần, tôi giảm trung bình 200.000 – 300.000 đồng tiền “mua linh tinh”.

4. Không tiêu tiền vì người khác

Tôi từng chi tiền để làm vừa lòng người khác – mời đồng nghiệp đi ăn, mua quà sinh nhật cho các nhóm bạn, đóng góp các khoản tự phát chỉ vì “ngại từ chối”.

Nhưng khi chính tôi cần giúp đỡ, không ai nhớ tôi đã “tốt” ra sao.

Tôi bắt đầu học cách nói “không” nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tặng quà trong phạm vi cho phép, chỉ tham gia các dịp thực sự cần thiết. Sự chủ động đó không khiến tôi mất bạn, mà còn giúp tôi thấy mình làm chủ cuộc sống hơn.

5. Không để nhà bừa bộn

Nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng nhà cửa bừa bộn chính là hệ quả của việc mua sắm quá đà.

Tôi bắt đầu dọn dẹp theo hướng tối giản: mỗi tháng bỏ đi ít nhất 10 món không dùng tới, từ quần áo đến vật dụng nhà bếp.

Việc không gian sống trở nên gọn gàng khiến tôi không còn muốn mua thêm – vì tôi thấy rõ mình đã lãng phí thế nào trước đó.

Đồng thời, khi biết rõ mình đang có những gì, tôi tránh được việc mua trùng, mua lặp.

Kết quả sau 12 tháng

Sau một năm áp dụng 5 nguyên tắc trên, tôi đã tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng – một con số tuy không lớn nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn với tôi.

Tôi không còn cảm thấy “nơm nớp” vì tiền mỗi cuối tháng, không còn sống phụ thuộc vào tiền lương ngày 5 như trước. Quan trọng nhất, tôi cảm thấy mình đang chủ động tài chính, dù thu nhập không hề tăng.

Dưới đây là bảng chi tiêu trước – sau khi tôi thay đổi 5 nguyên tắc sống, theo đúng nội dung bài viết. Bảng này nhằm làm rõ sự khác biệt trong thói quen chi tiêu và giúp minh họa kết quả rõ ràng hơn:

So sánh chi tiêu trước và sau khi thay đổi 5 nguyên tắc

Hạng mục Trước khi thay đổi Sau khi áp dụng 5 nguyên tắc Chênh lệch Chi tiêu cảm xúc (mua sắm, ăn vặt, đồ trang trí linh tinh) 2.000.000đ/tháng 500.000đ/tháng -1.500.000đ Quà cáp, sinh nhật, đóng góp hội nhóm 1.000.000đ/tháng 300.000đ/tháng -700.000đ Mua sắm thực phẩm không theo kế hoạch 1.500.000đ/tháng 1.000.000đ/tháng -500.000đ Chi phí không rõ nguồn gốc (mua trùng đồ, phí phát sinh) 1.000.000đ/tháng 200.000đ/tháng -800.000đ Tiết kiệm cố định 0đ 2.000.000đ/tháng +2.000.000đ Tổng chi tiêu hàng tháng 11.500.000đ 9.000.000đ -2.500.000đ Dư ra để tiết kiệm mỗi tháng 0đ 2.000.000 – 2.500.000đ +2.000.000đ+

Kết luận

Nhiều người nghĩ để có tiền tiết kiệm cần phải tăng thu nhập. Điều đó đúng – nhưng khi chưa thể tăng được thu nhập, điều duy nhất bạn có thể thay đổi là cách chi tiêu.

Tôi bắt đầu bằng cách điều chỉnh những hành vi nhỏ mỗi ngày, và sau một năm, kết quả đã khiến tôi tin rằng: tự do tài chính không đến từ con số lớn, mà từ kỷ luật với những con số nhỏ.

Nếu bạn cũng đang chật vật vì tiền, hãy thử sống theo 5 nguyên tắc đơn giản này trong 3 tháng. Có thể bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn, và lần đầu tiên trong đời có một khoản tiết kiệm cho riêng mình – như tôi đã từng.