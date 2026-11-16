Tôi thuê người giúp việc theo giờ nhưng lần nào cô ấy đến cũng xin làm thêm một việc lạ lùng mà không lấy phí

Tôi sinh con được hai tháng, hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Vì chồng thường xuyên đi làm về muộn, mẹ đẻ lại ở quê nên tôi thuê một cô giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và hỗ trợ những việc lặt vặt.

Cô ấy tên Hạnh, khoảng 35 tuổi, người nhỏ bé, ít nói và làm việc khá cẩn thận. Tôi thuê cô ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi ba tiếng. Thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên đến nhà, Hạnh đã khiến tôi hơi khó hiểu khi ngỏ ý muốn tắm cho em bé.

Cô bảo nếu tôi chưa quen tay thì cứ để cô giúp, cô từng chăm trẻ nhỏ nên biết cách tắm và vệ sinh cho bé. Tôi từ chối vì nghĩ việc chăm con là trách nhiệm của mình, hơn nữa tôi cũng chưa đủ tin tưởng để giao con cho người mới quen.

Điều lạ là những lần sau, Hạnh vẫn đều đặn hỏi tôi có cần cô tắm cho bé không. Cô khẳng định không lấy thêm tiền, chỉ muốn giúp tôi đỡ vất vả. Có hôm dọn dẹp xong mà chưa đến giờ về, cô còn chủ động giặt khăn sữa, xếp quần áo và chuẩn bị nước tắm cho con.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thắc mắc vì sao một người làm theo giờ lại nhiệt tình với việc ngoài thỏa thuận đến vậy. Tôi từng nghĩ có thể cô muốn lấy lòng để tôi thuê lâu dài, nhưng thái độ của Hạnh không giống người đang cố tìm cách kiếm thêm việc.

Một hôm, tôi bị sốt nhẹ, chồng lại đi công tác. Hạnh đến làm đúng lịch, thấy tôi mệt liền đề nghị tắm cho em bé để tôi nghỉ ngơi. Lần này, tôi đồng ý và ngồi bên cạnh quan sát. Cô làm rất nhẹ nhàng, từng động tác đều cẩn thận. Khi em bé khóc, Hạnh bế con áp vào ngực, khẽ vỗ lưng và hát một bài ru rất nhỏ.

Tôi nhận ra mắt cô đỏ hoe.

Sau một lúc trò chuyện, Hạnh mới kể rằng cô từng có một bé trai, nhưng đứa trẻ mất ngay sau khi sinh được 2 tuần. Sau biến cố ấy, cuộc sống của cô càng khó khăn hơn. Gia đình chồng cho rằng cô không biết giữ con, thường xuyên chì chiết, cuối cùng còn đuổi cô ra khỏi nhà. Không muốn tiếp tục sống trong cảnh bị trách móc, Hạnh rời quê lên Hà Nội, thuê một căn phòng nhỏ và nhận việc dọn dẹp theo giờ để tự nuôi sống mình.

Cô nói mỗi lần nhìn thấy con tôi, cô lại nhớ đến đứa trẻ của mình. Cô không có ý định thay thế hay nhận mình là người thân của bé, chỉ thấy vui khi được chăm sóc một em nhỏ, dù chỉ trong vài phút. Việc tắm cho con cũng là điều cô muốn làm bằng sự tự nguyện, không phải để lấy thêm tiền.

Nghe xong, tôi không biết nói gì. Tôi thương hoàn cảnh của Hạnh, nhưng cũng hiểu nỗi đau ấy không thể được xoa dịu chỉ bằng việc chăm sóc con tôi. Tôi chủ động đề nghị trả thêm tiền nếu cô thường xuyên hỗ trợ tắm bé, nhưng Hạnh vẫn nói chỉ cần tôi thấy thoải mái là được.

Từ hôm ấy, tôi vẫn thuê Hạnh theo lịch cũ, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhờ cô tắm cho con và trả công đầy đủ. Tôi không muốn lòng tốt của cô trở thành một việc làm không được ghi nhận.

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có nên tạo điều kiện để Hạnh gần gũi với em bé hơn, hay tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định để tránh khiến cô thêm đau lòng. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ cư xử thế nào?