Tội phạm manh động liều lĩnh dịp cuối năm, người dân cần nâng cao cảnh giác

Chính vì vậy, hàng năm, lực lượng Công an các cấp luôn có Kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán (cao điểm). Năm nay, cao điểm Tết 2025 được triển khai thực hiện từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/02/2025. Trong đó, các biện pháp phòng ngừa, tấn công tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản là một trong những nội dung quan trọng, được quan tâm chú trọng từ các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh đến Công an cơ sở.

Trong tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên liên tục, nhằm thông báo tình hình ANTT trên địa bàn sinh sống, cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Thực trạng trộm cắp tài sản, đối tượng liều lĩnh, nạn nhân lơ là

Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ trong tháng 11/2024, cả nước xảy ra gần 1.400 vụ trộm cắp tài sản chiếm khoảng 27% số vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH). Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2024 đến nay, xảy ra trên 320 vụ trộm cắp, thiệt hại tài sản ước tính trên 8 tỷ đồng. Lực lượng Công an các cấp đã điều tra, khám phá 251 vụ, bắt xử lý 329 đối tượng. Riêng trong tháng 11/2024 xảy ra 31 vụ.

Vào thời điểm mà tất cả mọi người đều trở nên bận rộn, đối tượng trộm cắp tài sản cũng trở nên liều lĩnh, tinh vi hơn và nguyên nhân gia tăng loại tội phạm này cũng có phần do sự lơ là, thiếu cảnh giác của một số người trong bảo vệ tài sản của cá nhân và tập thể.

Đơn cử, vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Phước Lập, huyện Tân Phước vào đầu tháng 12/2024. Một cửa hàng gạo mở cửa thường xuyên, khách hàng nhộn nhịp. Nhưng, có những khi vắng khách, chủ cửa hàng gạo lại chủ quan, không cử người trông giữ. Một ngày, đối tượng Lê Thị Diễm Thúy, sinh năm 1987, cư trú xã Bình Đức, huyện Châu Thành điều khiển xe mô tô ngang cửa hàng gạo. Đúng vào lúc cửa hàng không người trông giữ, Thúy lẻn vào trộm 5 bao gạo đem bán được hơn 1,8 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Hay như vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy vào ngày 03/12/2024. Đối tượng Lê Thanh Duy, sinh năm 1988, cư trú xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy đến xã Mỹ Hạnh Đông và phát hiện chiếc xe mô tô để trước cửa nhà 1 hộ dân, không có người trông giữ, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên lẻn vào trộm. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 40 triệu đồng. Sau đó bị hại báo Công an điều tra, truy bắt được Lê Thanh Duy, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.

Vấn đề hiện nay là các đối tượng trộm cắp tài sản, đa phần có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy; không có việc làm ổn định, lười lao động nhưng thích hưởng thụ. Để có tiền mua ma túy sử dụng cũng như để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, kể cả trộm cắp của người thân ruột thịt.

Như trường hợp đối tượng Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1989, cư trú xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy. Đối tượng vừa bị Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 22/11/2024. Cách đây 3 năm, trong 1 lần đi chơi với bạn bè, Minh vướng vào ma túy. Thu nhập từ làm thuê không đủ để phục vụ cho những cơn nghiện, Minh đi trộm tài sản và đã 3 lần bị bắt giữ, xử lý về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đầu năm 2024, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Minh tái nghiện và tiếp tục đi trộm tài sản. Ngày 18/11, Minh trộm xe mô tô của chị ruột, đem cầm lấy 2 triệu đồng để mua ma túy và bị bắt. Trước khi bị bắt, Minh đã thực hiện 5 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn thị xã Cai Lậy.

Cướp, cướp giật tài sản liều lĩnh, tinh vi

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 52 vụ cướp, cướp giật tài sản. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 47 đối tượng. Đối tượng phạm tội thường lợi dụng các địa điểm vắng người qua lại, dùng hung khí đe dọa cướp tiền, vàng, điện thoại di động…

Đơn cử, vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Lúc 4 giờ ngày 03/01/2024, 1 người phụ nữ cư trú xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè điều khiển xe mô tô đi làm thuê. Khi đến đoạn đường vắng qua xã Mỹ Lợi A, chị bị 1 đối tượng điều khiển xe mô tô cùng chiều ép ngã xe, dùng dao khống chế, cướp 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát hướng Quốc lộ 1. Nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo. Sau đó, Công an huyện Cái Bè cùng Công an xã Mỹ Lợi A điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Quang Lâm, sinh năm 1991, cư trú xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.

Đối tượng Trần Quang Lâm

Có những vụ cướp, đối tượng liều lĩnh thực hiện hành vi vào ban ngày. Điển hình như 2 đối tượng Phạm Nguyễn Trường Duy, sinh năm 1990 và Trương Huy Tuấn, sinh năm 1987, cùng cư trú tại phường 1, thị xã Cai Lậy. 7 giờ ngày 23/02/2024, Duy và Tuấn đến xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy và gặp 1 người phụ nữ lớn tuổi, điều khiển xe đạp có đeo dây chuyền vàng. Hai đối tượng điều khiển xe mô tô ép sát sát, giật sợi dây chuyền 3,6 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 14.700.000 đồng. Sau đó, 2 đối tượng bị Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ.

Đối tượng Trương Huy Tuấn

Nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm

Hiện nay, việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản không thể chỉ dựa vào nỗ lực của lực lượng Công an mà rất cần sự chung tay vào cuộc, sự phối hợp chặt chẽ từ cộng đồng xã hội. Mỗi người dân chính là "lá chắn" đầu tiên để bảo vệ tài sản của chính mình. Sự cẩn trọng không chỉ đơn thuần là việc khóa cửa nhà, bảo vệ tài sản mà còn thể hiện ở thái độ cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường. Tất cả những biểu hiện đáng ngờ, đối tượng đáng ngờ… cần được lưu ý và thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý, phòng ngừa hiệu quả. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình không chỉ nêu cao tinh thần chấp hành nghiêm luật pháp, bảo vệ tốt tài sản của chính mình mà cần phải tuyên truyền, tích cực lan tỏa tinh thần cảnh giác trong cộng đồng dân cư.

Theo thống kê của đơn vị chức năng, 70% đối tượng cướp, cướp giật tài sản dưới 30 tuổi, có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp, lười lao động, tham gia các tệ nạn cờ bạc, ma túy,… và cần tiền thỏa mãn các hành vi tiêu cực.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp vị thành niên đua đòi, tụ tập băng, nhóm vào đêm khuya, dễ dẫn đến hành vi cướp, cướp giật tài sản. Một số người bị xâm hại tài sản có phần thiếu cảnh giác như: khi đi ngủ quên đóng cửa nhà hoặc mang theo nhiều tài sản, trang sức trên người khi tham gia các sự kiện nơi công cộng, đường vắng, nhất là vừa điều khiển phương tiện giao thông, vừa nghe điện thoại, hoặc để túi xách trên xe… Biện pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả nhất, không chỉ là các biện pháp bảo quản chặt chẽ tài sản của cá nhân, gia đình mà còn thể hiện ở tinh thần mạnh dạn tố giác tội phạm, dũng cảm tấn công, tham gia truy bắt khi có tội phạm xảy ra.

Khi mỗi cá nhân ý thức được vai trò của mình, cộng đồng trở nên đoàn kết hơn, và lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật thì tình trạng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản sẽ được ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả.