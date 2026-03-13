Tôi bắt đầu nhận ra chồng mình thay đổi từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Không phải là chuyện gì quá lớn. Không phải mâu thuẫn hay cãi vã. Chỉ là những thói quen từng rất quen thuộc bỗng nhiên ít dần đi.

Trước đây, buổi tối sau khi ăn cơm xong, anh thường rủ tôi xuống sân chung cư đi dạo vài vòng cho dễ ngủ. Có hôm hai vợ chồng ngồi ở băng ghế đá nói chuyện linh tinh, từ chuyện con cái đến chuyện công việc. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh hay nói: “Anh hơi mệt, hôm khác nhé”.

Ban đầu tôi nghĩ chắc anh bận việc hoặc áp lực công việc. Đàn ông tuổi ngoài 40, gánh nặng cơm áo cũng nhiều hơn trước.

Nhưng rồi tôi nhận ra không chỉ chuyện sinh hoạt hằng ngày thay đổi. Đời sống vợ chồng của chúng tôi cũng dần thưa hơn. Không phải vì hết yêu. Chỉ là anh ít chủ động gần gũi như trước, nhiều tối chỉ nằm xem điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay.

Có lúc tôi cũng chạnh lòng. Thậm chí từng nghĩ hay là anh không còn hứng thú với vợ nữa.

Mãi sau này, khi hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, tôi mới hiểu: đôi khi đàn ông cũng có những thay đổi trong cơ thể mà chính họ cũng lúng túng không biết phải nói thế nào.

Tìm hiểu thêm, tôi mới biết nhiều chuyên gia nam học cho rằng từ sau tuổi 30, nồng độ testosterone - hormone liên quan trực tiếp đến ham muốn và chức năng sinh lý - bắt đầu giảm dần, trung bình khoảng 1% mỗi năm. Những thay đổi này không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, người bạn đời đôi khi lại là người nhận ra sớm nhất.

Nhìn lại, tôi nhận ra có vài dấu hiệu nhỏ đã xuất hiện từ khá lâu - những dấu hiệu mà nhiều phụ nữ có thể cũng từng gặp trong cuộc sống vợ chồng.

5 dấu hiệu âm thầm thường xuất hiện trong đời sống hằng ngày

1. Ít chủ động gần gũi hơn trước

Điều đầu tiên tôi nhận ra là chồng mình không còn chủ động gần gũi như trước. Ngày mới cưới, anh thường là người ôm tôi trước khi ngủ, thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu khiến cả hai bật cười. Nhưng dần dần, những cái ôm ấy thưa đi. Có hôm anh chỉ nằm xem điện thoại một lúc rồi ngủ. Tôi từng nghĩ có thể anh đang bận rộn hoặc mệt mỏi, nhưng khi tình trạng này kéo dài, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó khác đi.

Các nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine cho thấy ham muốn tình dục ở nam giới có thể giảm dần khi nồng độ testosterone suy giảm theo tuổi, đặc biệt nếu kèm theo căng thẳng hoặc thiếu ngủ kéo dài.

2. Anh dễ mệt hơn, ít năng lượng hơn

Chồng tôi trước đây là người khá năng động. Buổi tối vẫn còn sức đưa con xuống sân chơi hoặc rủ tôi đi bộ vài vòng quanh khu nhà. Nhưng khoảng một năm gần đây, anh thường nói: "Anh hơi mệt, để hôm khác nhé". Nhiều khi mới ăn tối xong anh đã muốn nằm nghỉ.

Theo các nghiên cứu của Harvard Medical School, testosterone không chỉ liên quan đến chức năng sinh lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mức năng lượng của nam giới. Khi hormone này giảm, đàn ông có thể cảm thấy uể oải, thiếu sức sống và ít hứng thú với các hoạt động thể chất - kể cả chuyện phòng the.

3. Tâm trạng của anh cũng thay đổi

Một điều nữa khiến tôi chú ý là tâm trạng của chồng có lúc trở nên lặng lẽ hơn. Anh ít nói về công việc, đôi khi cáu gắt vì những chuyện rất nhỏ. Trước đây chúng tôi có thể trò chuyện rất lâu trước khi ngủ, còn bây giờ nhiều hôm anh chỉ im lặng.

Một số nghiên cứu về nội tiết học cho thấy khi testosterone giảm, đàn ông có thể gặp những thay đổi về tâm trạng như giảm tự tin, dễ căng thẳng hoặc thu mình. Điều này đôi khi khiến họ né tránh chuyện gần gũi vì cảm thấy áp lực hoặc lo lắng về khả năng của mình.

4. Giấc ngủ của anh không còn sâu như trước

Trước kia chồng tôi ngủ rất nhanh. Nhưng gần đây anh thường thức khuya hơn, nhiều đêm trở mình liên tục. Có hôm tôi thấy anh dậy sớm dù chưa đến giờ báo thức.

Các nhà khoa học tại Đại học Chicago từng phát hiện rằng nam giới ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm trong vòng một tuần có thể giảm tới 10-15% nồng độ testosterone. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh lý.

5. Những phản ứng sinh lý buổi sáng cũng ít dần

Có một dấu hiệu khá tinh tế mà chỉ người sống chung mới nhận ra: Phản ứng sinh lý buổi sáng của chồng không còn thường xuyên như trước. Đây là điều mà trước kia tôi chưa từng để ý, cho đến khi nó dần ít đi.

Theo các nghiên cứu nam học, nam giới khỏe mạnh thường trải qua 3-5 lần cương dương trong khi ngủ, và lần cuối cùng thường xuất hiện gần lúc thức dậy. Nếu hiện tượng này giảm rõ rệt trong thời gian dài, các chuyên gia cho rằng đó có thể là dấu hiệu sớm của sự thay đổi hormone hoặc tuần hoàn.