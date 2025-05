Sáng 1-5, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết TP HCM sẽ không trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drore) vào tối cùng ngày.

Theo như kế hoạch bay đầu, tối nay lúc 20 giờ 30 đến 20 giờ 45 sẽ trình diễn 10.500 drone chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tuy nhiên, thành phố đã thay đổi kế hoạch, trình diễn ngay trong tối 30-4. Trong buổi trình diễn tối 30-4, do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone.

Trước đó, vào tối 28-4, TP HCM đã tổ chức tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng bằng 10.500 drone.

Màn trình đã tạo nên những hình ảnh sống động, tái hiện các khoảnh khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, như hình ảnh: xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây xúc động mạnh mẽ cho người xem.

TP HCM trình diễn 10.500 drone tối 28-4 vừa qua. Ảnh: Quỳnh Trâm













Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách.

Nhiều người dân và du khách bày tỏ sự ngỡ ngàng, tự hào và xúc động khi được chứng kiến lịch sử "sống lại" trên nền trời thành phố. Đặc biệt, thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử qua một hình thức mới mẻ, hiện đại, từ đó dễ cảm và tự hào hơn với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Đây là phần trình diễn drone lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM.