Tối nào cũng dành 20 phút làm món này để mang đi làm ăn trưa, sau 1 tuần tôi giảm được gần 2kg!

Bún gạo lứt có nhiều tinh bột, chất xơ, chất đạm cùng rất nhiều các loại vitamin khác như vitamin B1, B3, B5,B6, sắt, megie, photpho, kẽm… Đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng.

Lượng calo trong 100gr bún gạo lứt là 380 calo, thấp hơn rất nhiều so với các thực phẩm khác. Hơn nữa, gạo lứt lại chứa lượng chất xơ cao giúp tạo cảm giác no bụng, trì hoãn cơn đói. Vì thế các chuyên gia khẳng định bún gạo lứt có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả và an toàn.

Bạn có thể tìm mua bún lứt tại các siêu thị lớn, hoặc đặt mua trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki,...