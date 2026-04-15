Tôi không tiết kiệm theo tháng mà chia nhỏ từng tuần - sau 6 tháng đã dư 12 triệu để sửa nhà

Vì sao tôi bỏ cách tiết kiệm theo tháng?

Trước đây, tôi luôn nghĩ tiết kiệm là việc làm vào cuối tháng: nhận lương xong, chi tiêu xong, nếu còn tiền thì để dành. Nhưng thực tế là… hiếm khi còn.

Tiền cứ “bốc hơi” theo những khoản nhỏ: đi siêu thị mua thêm đồ khuyến mãi, đặt đồ ăn cuối tuần, vài món gia dụng tưởng rẻ nhưng cộng lại không hề nhỏ. Cuối tháng nhìn lại tài khoản, tôi thường tự an ủi: “Tháng sau sẽ tiết kiệm”.

Nhưng tháng sau lại giống tháng trước.

Sau một lần cần sửa lại bếp vì hệ tủ bị ẩm mốc, tôi nhận ra mình không có sẵn khoản dự phòng nào đủ để chi. Không muốn vay mượn, tôi thử thay đổi cách quản lý tiền: thay vì để dành theo tháng, tôi chia nhỏ theo tuần.

Cách chia tiền theo tuần rất đơn giản

Mỗi tháng, tôi xác định số tiền có thể để dành là khoảng 2 triệu đồng. Thay vì giữ nguyên con số đó và chờ cuối tháng, tôi chia thành 4 phần:

Tuần 1: 500.000 đồng

Tuần 2: 500.000 đồng

Tuần 3: 500.000 đồng

Tuần 4: 500.000 đồng

Ngay khi bước sang tuần mới, tôi chuyển khoản tiết kiệm trước, giống như một “hóa đơn bắt buộc”.

Nghe có vẻ nhỏ, nhưng chính vì nhỏ nên tôi không cảm thấy áp lực. 500.000 đồng tương đương vài bữa ăn ngoài, một lần mua sắm online – hoàn toàn có thể cắt giảm mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống.

Điểm quan trọng là tôi không đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm, mà ưu tiên khoản này trước khi chi tiêu.

6 tháng nhìn lại: Khoản tiền nhỏ tạo thay đổi lớn

Sau 6 tháng, tôi tích lũy được khoảng 12 triệu đồng. Số tiền này không quá lớn, nhưng đủ để sửa lại khu vực bếp:

- Thay mặt đá cũ bị thấm nước

- Lắp thêm kệ treo giúp bếp gọn hơn

- Mua một chiếc đèn nhỏ giúp góc nấu sáng hơn

Điều khiến tôi bất ngờ không phải là số tiền, mà là cảm giác chủ động. Khi có khoản dự phòng sẵn, mọi quyết định trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi không còn cảm giác phải trì hoãn những việc cần làm trong nhà chỉ vì “đợi khi có tiền”.

Vì sao chia nhỏ theo tuần lại hiệu quả?

Có 3 lý do khiến phương pháp này phù hợp với người bận rộn hoặc hay chi tiêu cảm tính:

1. Số tiền nhỏ nên dễ duy trì

500.000 đồng mỗi tuần không tạo áp lực tâm lý như việc phải để ra vài triệu cùng lúc.

2. Giảm cảm giác “mất tiền”

Khi tiết kiệm theo tháng, nhiều người dễ tiếc vì số tiền bị trừ đi khá lớn. Nhưng chia nhỏ giúp cảm giác nhẹ nhàng hơn.

3. Tạo thói quen đều đặn

Việc lặp lại mỗi tuần giúp hình thành thói quen tài chính ổn định, thay vì phụ thuộc vào cảm hứng.

Gợi ý cách áp dụng nếu bạn muốn thử

Nếu chưa quen tiết kiệm, có thể bắt đầu với mức thấp hơn:

- 200.000 – 300.000 đồng mỗi tuần

- Tự động chuyển khoản vào một tài khoản riêng

- Không sử dụng số tiền này cho chi tiêu thường ngày

Sau khoảng 3–6 tháng, khoản tiền tích lũy sẽ đủ để xử lý những việc nhỏ như sửa đồ trong nhà, thay thiết bị cũ hoặc tạo quỹ dự phòng.

Nhiều người nghĩ phải có thu nhập cao mới tiết kiệm được. Nhưng thực tế, điều quan trọng hơn là cách chia nhỏ mục tiêu để việc tiết kiệm trở nên khả thi.

Đôi khi, thay đổi một thói quen nhỏ cũng đủ giúp tài chính ổn định hơn từng chút một.