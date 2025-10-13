Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

Tôi 30 tuổi, làm văn phòng, thu nhập khoảng 14 triệu/tháng. Giống nhiều người, tôi từng tự hào rằng mình rất biết chi tiêu: Chỉ mua khi có khuyến mãi, luôn canh các dịp giảm giá 50%, 70% để “được lời”.

Mỗi tháng, tôi mua sắm online 3–4 lần, chưa kể vài lần ghé siêu thị “chỉ mua đồ cần thiết”. Nhưng khi nhìn lại lịch sử giao dịch, tôi phát hiện có tháng mình chi đến gần 4 triệu chỉ cho những món “đang sale”. Có món chưa kịp dùng đã hết hạn, có món mua hai cái vì “sợ sau này tăng giá”.

Tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình tiết kiệm hay đang bị đánh lừa?”.

Ba tháng thay đổi: Bắt đầu từ một quyết định nhỏ

Tháng 4 năm nay, tôi thử một “thí nghiệm tài chính” cho bản thân: Không mua bất kỳ món hàng nào chỉ vì nó đang khuyến mãi.

Tôi vẫn được phép mua đồ cần – nhưng phải thỏa 2 điều kiện:

- Thực sự cần và đang thiếu.

- Mua ở mức giá bình thường, không quan tâm đến khuyến mãi.

Tuần đầu tiên, tôi thấy khó chịu. Thói quen lướt sàn thương mại điện tử trước khi ngủ khiến tôi “ngứa tay”. Tôi thêm hàng vào giỏ, rồi lại xóa. Nhưng khi không còn bị thôi thúc bởi “flash sale 1 giờ duy nhất”, tôi nhận ra phần lớn món trong giỏ hàng… chẳng cần thiết chút nào.

Sau 2 tuần, tôi bắt đầu thấy nhẹ. Không cần phải canh giờ sale, không lo “sợ bỏ lỡ”, tôi thấy mình đang kiểm soát được chứ không bị dẫn dắt nữa.

Khi không mua khuyến mãi, tôi mới biết mình từng “bị dụ” khéo thế nào

Tôi phát hiện ra 3 kiểu “bẫy khuyến mãi” khiến bản thân mất tiền nhiều nhất:

1. Giảm giá theo combo: “Mua 3 tặng 1”, “mua 2 giảm 50%” nghe có vẻ hời, nhưng tôi chỉ cần 1 cái. Còn 3 cái kia nằm yên trong tủ đến hết hạn.

2. Miễn phí vận chuyển: Để đủ điều kiện freeship, tôi thêm vài món rẻ tiền, cộng lại vẫn tốn hơn ban đầu.

3. Giảm giá có giới hạn thời gian: “Chỉ còn 1 tiếng”, “chỉ còn 3 suất cuối” khiến tôi click mua mà không suy nghĩ.

Thực tế, phần lớn “khuyến mãi” chỉ đánh vào cảm giác sợ mất cơ hội – chứ không giúp tiết kiệm thật. Khi bỏ hẳn thói quen đó, tôi bắt đầu mua ít đi, nhưng chính xác hơn.

Sau 3 tháng: Tôi tiết kiệm được gần 4 triệu mà không thấy thiếu thốn

Khi tổng kết lại, tôi bất ngờ: chỉ trong 3 tháng, khoản chi cho mua sắm của tôi giảm gần 4 triệu so với trước.

Trước đây, tôi tiêu trung bình 6 triệu/tháng cho đồ dùng cá nhân, quần áo, đồ bếp, mỹ phẩm. Nay chỉ còn 4,7–5 triệu mà cuộc sống chẳng khác gì.

Tôi ghi lại cụ thể:

Khoản mục Trước khi dừng săn sale Sau 3 tháng Ghi chú Quần áo, phụ kiện 1.800.000đ 900.000đ Chỉ mua khi đồ cũ hỏng Đồ gia dụng, đồ bếp 2.000.000đ 1.200.000đ Không mua dự phòng Mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân 1.200.000đ 900.000đ Dùng hết mới mua Đồ linh tinh, “thêm cho đủ” 1.000.000đ 200.000đ Gần như biến mất

Tổng chênh lệch: 3,9 triệu đồng – tương đương ¼ thu nhập tháng của tôi.

Quan trọng hơn: Tôi thay đổi cách nhìn về “tiết kiệm”

Tôi từng nghĩ tiết kiệm nghĩa là phải cắt giảm, phải sống khổ. Nhưng hóa ra, tiết kiệm thật sự bắt đầu từ việc hiểu rõ mình cần gì. Khi tôi bỏ thói quen mua khuyến mãi, tôi không mất tự do, mà giành lại quyền lựa chọn.

Bây giờ, tôi chỉ mua khi đã suy nghĩ ít nhất 24 giờ. Nếu hôm sau vẫn muốn và có lý do rõ ràng, tôi mua. Còn nếu quên đi, nghĩa là chẳng cần.

Nhờ vậy, nhà tôi gọn hơn, tủ đồ bếp không còn chật cứng hộp nhựa, và quan trọng là tôi biết từng đồng trong ví đi đâu.

Bài học nhỏ: “Giảm giá” không dành cho người không có kế hoạch

Tôi rút ra một điều: khuyến mãi chỉ thực sự có ích nếu bạn đã định mua món đó từ trước. Còn nếu mua chỉ vì nó đang rẻ, bạn không tiết kiệm được gì – bạn chỉ tiêu sớm hơn mà thôi.

Khi tôi kể chuyện này với bạn bè, nhiều người bật cười: “Chắc do bạn mạnh ý chí chứ tôi thì chịu”. Nhưng thật ra, tôi không cần ý chí. Tôi chỉ cần biết rõ mình đang theo đuổi điều gì – một ví tiền ổn định, một căn nhà ngăn nắp và một tâm trí không bị quảng cáo chi phối.

Sau 3 tháng, số tiền tôi không tiêu đã nằm trong tài khoản tiết kiệm. Có thể với người khác, 4 triệu không lớn. Nhưng với tôi, đó là 4 triệu của sự tỉnh táo, của thói quen mới: tiêu ít hơn, sống dễ chịu hơn.