"Tôi không bao giờ cho con đến chơi nhà kiểu họ hàng này nữa", bài đăng của bà mẹ Hà Nội khiến dân mạng đọc mà bực mình thay!

Kỳ nghỉ lễ vốn là dịp để họ hàng đoàn viên, nhưng với nhiều gia đình, đây lại trở thành "đấu trường" ngầm của những màn so sánh con cái. Mới đây, bài chia sẻ của một người mẹ ở Hà Nội về tình huống trớ trêu trong buổi liên hoan gia đình đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, chạm đúng nỗi lòng của không ít phụ huynh và các bạn trẻ.

Màn "tra hỏi" giả lả và "cú tát" vào lòng tự trọng của trẻ

Theo lời chia sẻ, trong bữa tiệc liên hoan đông đủ họ hàng, một người bác đã chủ động tiến đến phía con trai chị để hỏi han. Ban đầu, không khí tưởng chừng rất ấm áp với câu hỏi cửa miệng: "Thế năm vừa rồi học hành như nào hả cháu?" . Khi cậu bé thật thà và lễ phép đáp lại: "Dạ, cháu học cũng bình thường thôi ạ" , thì "màn kịch" thực sự mới bắt đầu.

Ngay lập tức, người bác chuyển tông giọng, bắt đầu liệt kê một bảng thành tích "vàng mười" của con mình. Từ việc con bác đạt IELTS bao nhiêu chấm, ở lớp được thầy cô cưng chiều ra sao, cho đến việc là "con cưng" của các cuộc thi học sinh giỏi. Đáng buồn hơn, người lớn này không quên chốt lại bằng những lời giáo huấn sắc lẹm: "Cháu phải nhìn anh mà học tập, chứ học bình thường thế thì sau này làm được gì. Anh cháu ngày xưa cũng từ mức đó mà lên đấy!" .

Những lời "nâng con mình, dìm con người" trực diện ngay giữa đám đông đã khiến cậu bé đang tuổi lớn chỉ biết cúi gằm mặt vì xấu hổ. Niềm vui ngày lễ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác tự ti và khó chịu hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ.

Đừng để "con nhà người ta" trở thành vũ khí gây sát thương

Chứng kiến cảnh con mình bị đem ra làm "phông nền" cho sự tự mãn của người khác, người mẹ không khỏi xót xa. Chị chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc vì sự thiếu tế nhị của người thân: "Tôi nhận ra rằng, với một số người, hỏi han không phải để quan tâm mà là để tìm cơ hội phô trương. Tôi tự nhủ từ nay sẽ thiết lập ranh giới, không để con phải tiếp xúc với những nguồn năng lượng độc hại này thêm một lần nào nữa" .

Câu chuyện trên đã mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi về văn hóa ứng xử trong gia đình. Đa số ý kiến đều cho rằng:

Thành tích không phải là tất cả: Điểm số hay chứng chỉ IELTS rất quan trọng, nhưng chúng không bao giờ quan trọng bằng lòng tự trọng và sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ.

Sự quan tâm giả tạo: Việc dùng thành tích của con mình để gây áp lực lên đứa trẻ khác là một hành động thiếu văn minh, vô tình tạo nên những vết rạn nứt trong tình cảm họ hàng.

Vai trò bảo vệ của cha mẹ: Cha mẹ cần là "lá chắn" vững chắc nhất, sẵn sàng lên tiếng hoặc rời đi khi thấy con cái bị tổn thương bởi những lời so sánh vô căn cứ.

"Học giỏi để giúp đời, giúp người, chứ không phải học giỏi để có quyền xem thường người khác", một bình luận nhận được rất nhiều sự đồng tình dưới bài viết.

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu cay gửi đến các bậc người lớn: Hãy để những buổi sum họp gia đình đúng nghĩa là nơi trao gửi yêu thương, thay vì biến chúng thành nỗi ám ảnh mang tên "con nhà người ta".