Phát hiện con có hành động lạ nửa đêm, bà mẹ Hà Nội bối rối: Nhiều người chỉ ra "sai đầu tiên là từ mẹ"

Một người mẹ gần 40 tuổi, làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai học lớp 7 ở Hà Nội mới đây rơi vào tình cảnh "oái ăm". Được biết, cuộc sống của chị xoay quanh công việc từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ mong con không thiếu thốn vật chất. Ở nhà, cậu bé chủ yếu ở với bà, tính tình có nhút nhát hơn các bạn. Mọi thứ tưởng chừng vẫn ổn cho đến một ngày, chị tình cờ chứng kiến con có hành vi nhạy cảm khiến mình bối rối.

"Cách đây ít hôm, mình tình cờ nhìn thấy cháu làm những hành vi không đứng đắn vào giữa đêm. Cháu cho vùng kín vào 1 vật để tự thoả mãn. Đây là lần đầu tiên mình thấy cháu như vậy. Mới đầu mình rất sốc nhưng sau đó có tìm đọc cháu đang trong giai đoạn dậy thì nên tò mò về cơ thể và hành vi. Hiện tại mình có chút bối rối. Có phải do tâm lí cháu không ổn hay do cháu xem những thứ không lành mạnh trên mạng rồi bắt chước theo", bà mẹ thắc mắc. Quan trọng hơn, chị không biết nên bắt đầu từ đâu để hiểu con mình.

Con không chỉ cần vật chất đủ đầy mà còn cần sự hiện diện đúng lúc

Câu chuyện khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều ý kiến. Có người góp ý thẳng thắn rằng chị là người sai đầu tiên bởi đã quá bận rộn, chưa dành đủ thời gian cho con trong giai đoạn quan trọng. Tuy nhiên, hành vi của cậu bé cũng là biểu hiện sinh lý bình thường của một đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì. Sự tò mò về cơ thể, những hành vi khám phá bản thân, nếu nhìn dưới góc độ khoa học, không phải là điều lệch lạc.

Có lẽ điều người mẹ cần nhất không phải là một lời phán xét đúng sai, mà là một cách nhìn rõ ràng hơn về vấn đề mình đang đối diện.

Tuổi dậy thì luôn đến sớm hơn nhiều người tưởng. Với con trai, khoảng lớp 6, lớp 7 đã bắt đầu có những thay đổi về sinh lý và tâm lý. Sự tò mò là bản năng. Nhưng nếu thiếu thông tin, thiếu người đồng hành, trẻ sẽ tự tìm cách giải thích và trải nghiệm theo cách riêng, đôi khi vụng về, thậm chí sai lệch.

Trong trường hợp này, hành vi của cậu bé không phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng. Điều đáng lưu tâm hơn là cách em đang một mình đối diện với những thay đổi đó. Một đứa trẻ nhút nhát, ít được trò chuyện, lại bước vào giai đoạn nhạy cảm, rất dễ rơi vào trạng thái vừa tò mò vừa lúng túng, không biết hỏi ai.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào hành vi đã xảy ra, điều quan trọng hơn là xây lại cầu nối giữa mẹ và con.

Không cần bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện trực diện khiến cả hai cùng ngượng ngùng. Đôi khi, chỉ cần những thay đổi nhỏ. Dành thời gian nhiều hơn, dù chỉ là 15-20 phút mỗi ngày để hỏi han việc học, bạn bè, những điều con thích. Tạo cảm giác an toàn để con thấy rằng mình có thể chia sẻ mà không bị phán xét.

Song song đó, giáo dục giới tính cần được đặt đúng chỗ. Không phải đợi đến khi có chuyện mới bắt đầu nói, mà nên được tiếp cận như một phần tự nhiên của việc trưởng thành. Sách phù hợp lứa tuổi, những câu chuyện nhẹ nhàng hoặc đơn giản là những lời giải thích đúng mực về cơ thể, sẽ giúp trẻ bớt hoang mang.

Một điểm quan trọng khác là cách người lớn phản ứng. Nếu trẻ cảm thấy xấu hổ hoặc bị coi là sai trái, các em sẽ có xu hướng giấu kín nhiều hơn. Ngược lại, nếu được tiếp cận bằng sự bình tĩnh và tôn trọng, trẻ sẽ dần học cách hiểu và điều chỉnh hành vi của mình.

Không thể phủ nhận rằng việc mưu sinh khiến nhiều cha mẹ phải hy sinh thời gian bên con. Nhưng tuổi dậy thì là giai đoạn không thể "để sau”. Những gì trẻ trải qua lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách các em nhìn nhận bản thân và các mối quan hệ sau này.

Người mẹ trong câu chuyện, sau khi lắng nghe góp ý, đã chia sẻ rằng mình sẽ cố gắng điều chỉnh, quan tâm con nhiều hơn. Đó có lẽ là bước quan trọng nhất. Không phải là một sự thay đổi hoàn hảo ngay lập tức mà là ý thức được rằng con đang cần mình ở bên.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ, đặc biệt khi chỉ có một mình. Nhưng có những điều không cần đến điều kiện đủ đầy mà chỉ cần sự hiện diện đúng lúc.

Đôi khi, điều con cần không phải là câu trả lời hoàn hảo, mà là một người sẵn sàng ngồi xuống, lắng nghe và cùng con đi qua những bối rối đầu đời.