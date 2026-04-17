Tôi giả vờ thất nghiệp 1 tháng để thử chồng, phản ứng của anh khiến tôi phải giấu luôn sự thật

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm một việc như vậy. Trước đây, vợ chồng tôi có một “luật ngầm”: ai kiếm tiền thì người đó có tiếng nói hơn trong chuyện chi tiêu. Không ai nói thẳng, nhưng qua cách chồng tôi quyết định mọi thứ, tôi dần hiểu vị trí của mình ở đâu. Tôi không yếu thế, nhưng cũng không muốn tranh cãi, cho đến một ngày tôi tự hỏi: nếu mình không còn đi làm nữa, anh sẽ đối xử với mình như thế nào.

Ý nghĩ đó ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng càng nghĩ tôi càng muốn biết câu trả lời. Tôi không mất việc thật, công ty vẫn ổn, nhưng tôi xin nghỉ phép dài ngày rồi nói với chồng rằng mình bị cắt giảm nhân sự. Anh im lặng vài giây khi nghe tin, không hỏi nhiều, cũng không tỏ ra hoảng hốt, chỉ nói ngắn gọn: “Ừ, rồi tính tiếp”. Phản ứng đó khiến tôi hơi hụt hẫng.

Những ngày sau, tôi ở nhà nhiều hơn và bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ. Anh ít chia sẻ về tiền bạc, những khoản chi tiêu lớn không còn hỏi ý kiến tôi như trước. Khi tôi chủ động đề cập, anh thường trả lời qua loa hoặc chuyển sang chuyện khác. Có lần tôi hỏi về kế hoạch tiết kiệm, anh chỉ nói: “Để anh lo”. Câu nói không sai, nhưng khiến tôi có cảm giác mình bị đứng ra ngoài.

Đỉnh điểm là khi tôi cần tiền để đóng một khóa học online. Khoản tiền không lớn, nhưng khi tôi nói, anh hỏi lại khá kỹ: học cái gì, có cần thiết không, có thể hoãn không. Tôi trả lời đầy đủ, nhưng trong lòng lại thấy rất lạ. Trước đây, tôi cũng tiêu khoản tiền như vậy mà không cần giải thích nhiều, còn bây giờ lại phải cân nhắc từng lời. Khoảng cách không đến từ những điều to tát, mà từ chính những thay đổi nhỏ như vậy. Sau gần một tháng, tôi bắt đầu mệt mỏi, không phải vì ở nhà, mà vì cảm giác mình đang tự đẩy mình xuống một vị trí thấp hơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi đã định nói thật. Nhưng một buổi tối, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng với bạn. Anh không biết tôi đang ở gần. Anh nói rằng dạo này vợ nghỉ việc nên anh cũng áp lực, không phải vì tiền mà vì phải gồng để tôi không lo, có mấy khoản anh đã cắt bớt nhưng không nói ra, sợ tôi suy nghĩ. Tôi đứng yên, lúc đó mới hiểu mình chỉ nhìn thấy một nửa vấn đề. Anh không chia sẻ nhiều hơn không phải vì coi thường tôi, mà vì đang cố gánh thêm phần của tôi; anh hỏi kỹ chuyện chi tiêu không phải để kiểm soát, mà vì phải tính toán chặt chẽ hơn.

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã sai ở đâu. Tôi không nói với anh rằng mình chưa hề thất nghiệp, không phải vì sợ, mà vì tôi nhận ra câu trả lời mình cần đã có. Hôn nhân không phải là một phép thử, và có những điều nếu cố tình thử, đôi khi lại khiến mình nhìn sai đi những gì vốn dĩ đang tốt. Tôi nên xử lý chuyện này thế nào cho khéo để chồng tin tôi đây?