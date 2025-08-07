Tôi dùng 100 triệu tiết kiệm để đầu tư cho bản thân ở tuổi 45 và chưa từng thấy khoản nào xứng đáng như vậy

Tôi tên là Hà An, 45 tuổi, sống tại Hà Nội. Là mẹ của hai con – một bé học cấp 3, một bé đang ôn đại học – tôi từng là người phụ nữ sống vì gia đình, vì con cái, và luôn tự nhủ "cứ tiết kiệm là sẽ ổn".

Nhưng năm ngoái, chồng tôi đột ngột bị cắt giảm lương. Tôi – vốn là nhân viên hợp đồng – cũng không được gia hạn thêm sau đợt tái cấu trúc. Gia đình lâm vào cảnh thiếu hụt dòng tiền đột ngột. Nhưng thay vì ôm khư khư khoản tiết kiệm còn lại, tôi chọn cách đầu tư ngược trở lại cho chính mình.

Tôi chia 100 triệu thành 5 phần – mỗi phần phục hồi một khía cạnh của bản thân

1. 25 triệu cho sức khỏe – nền móng của mọi thứ

Sau một lần ngất vì tụt huyết áp, tôi mới nhận ra cơ thể mình đã báo động đỏ từ lâu: mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống không điều độ, ít vận động.

Tôi lập tức đăng ký gói khám tổng quát (3 triệu), mua gói tập yoga 6 tháng tại trung tâm gần nhà (6 triệu), bổ sung máy đo huyết áp và vài loại thực phẩm chức năng cần thiết.

Tôi cũng thay đổi thói quen ăn uống: ít dầu mỡ, thêm rau, cắt đường. Mỗi tháng đi chợ, tôi chủ động tăng ngân sách cho rau củ sạch và thực phẩm tươi.

→ Chi tiêu vào sức khỏe là thứ đầu tiên tôi cảm thấy “có lời” chỉ sau vài tuần.

2. 20 triệu cho học tập – vì không ai già đi khi còn học hỏi

Tôi từng làm hành chính, nhưng biết rằng công việc này dễ bị thay thế và không linh hoạt. Tôi đăng ký khóa học content marketing online (6 triệu), mua laptop cũ tầm trung để học và làm việc (12 triệu), còn lại dùng cho tài liệu, sách, và một khóa học Canva ngắn hạn.

Ban đầu, tôi hơi choáng. Nhưng nhờ học và luyện tập hàng ngày, tôi bắt đầu nhận được những job nhỏ freelance, dù thu nhập chưa cao nhưng đủ để tôi thấy: mình không bị tụt lại.

→ Đầu tư vào kỹ năng giúp tôi thoát khỏi cảm giác bất lực khi mất việc.

3. 15 triệu cho trải nghiệm – để tái tạo tinh thần

Tôi từng không hiểu vì sao nhiều người “tiêu tiền cho trải nghiệm”. Giờ thì tôi hiểu: đó là cách để mình nạp lại năng lượng, lấy lại cảm xúc tích cực.

Tôi dùng 10 triệu cho chuyến du lịch 3 ngày tới miền Trung cùng con gái lớn – lần đầu hai mẹ con đi xa cùng nhau. Còn 5 triệu tôi dùng để học làm bánh, tham gia một workshop cắm hoa theo phong cách Nhật.

Không có lợi tức kiểu tiền bạc – nhưng nó giúp tôi sống chậm lại và nhận ra mình vẫn có thể vui, có thể học, có thể sáng tạo.

4. 20 triệu để tái cấu trúc không gian sống và làm việc tại nhà

Trước kia, bàn làm việc của tôi là chiếc bàn ăn. Không gian lộn xộn khiến tôi khó tập trung. Tôi quyết định chi 20 triệu để làm mới góc làm việc và nghỉ ngơi:

- Bàn làm việc gọn, ghế lưng công thái học: 6 triệu

- Đèn đọc sách, giá treo đồ, hộp lưu trữ: 2 triệu

- Bộ chăn ga đệm mới tốt hơn cho giấc ngủ: 6 triệu

- Sơn lại một mảng tường, thay rèm cửa, chậu cây nhỏ: 6 triệu

→ Không gian gọn gàng, đủ ánh sáng, giúp tôi làm việc năng suất hơn và ngủ sâu giấc hơn.

5. 20 triệu cho “ngân sách hạnh phúc” và quỹ đầu tư nhỏ

Tôi trích 10 triệu để xây dựng một "ngân sách hạnh phúc": mua một vài bộ quần áo đẹp và vừa vặn (dù đã 2 năm không mua đồ mới), tặng chính mình một bộ skincare cơ bản.

10 triệu còn lại, tôi mở sổ tiết kiệm linh hoạt (6 tháng) và bắt đầu tìm hiểu về quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt cho người mới – tôi không vội sinh lời, chỉ muốn rèn tư duy mới.

→ Tôi không còn nghĩ tiền phải “để yên trong két” mới là an toàn. Đôi khi, tiền cần được đưa đi đúng nơi để mình có thể bước tiếp.

Tổng kết chi tiêu đầu tư 100 triệu:

Hạng mục Số tiền (VNĐ) Sức khỏe – khám, tập, dinh dưỡng 25.000.000 Học tập – khóa học, laptop 20.000.000 Trải nghiệm – du lịch, workshop 15.000.000 Không gian sống – bàn làm việc, decor 20.000.000 Ngân sách hạnh phúc + đầu tư nhỏ 20.000.000

10 năm nữa, tôi tin mình sẽ cảm ơn bản thân vì đã dám “tiêu ngược”

Phụ nữ trung niên thường bị ám ảnh bởi việc “giữ lại” – giữ tiền, giữ vị trí, giữ an toàn. Nhưng đôi khi, muốn sống nhẹ nhõm và vững vàng, ta cần học cách đầu tư chính xác vào bản thân.

100 triệu không hề nhỏ. Nhưng tôi không dùng nó để mua xe, mua vàng, hay trang sức. Tôi dùng nó để mua lại khả năng làm việc, sự tự tin, và một thế giới mới mở ra từ chính mình.

Giờ đây, tôi làm việc tự do tại nhà, vẫn đưa đón con, nấu cơm, nhưng không còn cảm thấy “hụt hơi” như trước. Và hơn hết, tôi biết rằng tôi vẫn có thể làm chủ cuộc sống của mình – bằng chính những đồng tiền tôi từng tiết kiệm.