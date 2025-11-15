Cứ tưởng nấu cơm ở nhà là rẻ – đến khi xem bảng chi tiêu 1 tuần, mẹ Hà Nội như tôi tái mặt: 5 khoản ngầm trong bếp khiến chi phí đội lên 32%

Tôi là mẹ hai con, sống ở Hà Nội, đi làm giờ hành chính. Tôi luôn tin chỉ cần chăm nấu cơm nhà thì chi tiêu sẽ ổn định. Thế nhưng, tháng nào tôi cũng thấy tiền chợ vượt kế hoạch dù vẫn mua ở những nơi quen và nấu những món quen.

Đỉnh điểm là một ngày đẹp trời, tôi lục ví và… không hiểu tiền đi đâu. Thế là tối đó, đợi hai đứa con ngủ, tôi ngồi xuống bàn bếp, bật đèn vàng, lấy sổ bút ra và làm bảng chi tiêu 1 tuần. Và đúng lúc ấy, tôi tái mặt thật sự.

1. Bảng chi tiêu 1 tuần: Mẹ Hà Nội như tôi “vỡ mộng” tiết kiệm

Tôi chia 7 ngày thành 14 bữa (vì trưa ở công ty, tối ăn ở nhà). Mỗi bữa đều ghi lại từng món, từng gia vị nhỏ. Tôi tưởng chỉ tốn tầm 700–800 nghìn/tuần. Nhưng kết quả là hơn 1 triệu.

Bảng chi tiêu 1 tuần của tôi:

Hạng mục Số lượng Giá/đơn vị (đ) Thành tiền (đ) Rau, củ, quả 7 bữa — 220.000 Thịt, cá, tôm, trứng 7 bữa — 435.000 Gia vị cơ bản — — 92.000 Gas/Điện (ước tính) — — 60.000 5 khoản ngầm — — 252.000 Tổng 1.059.000 đồng/tuần

Chính 252.000 đồng cho những khoản mà trước nay tôi chưa từng để ý đã khiến chi phí ăn uống của gia đình tôi đội lên 32%.

Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi lặng một lúc lâu trước bảng chi tiêu ấy. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ chỉ cần nấu ăn là tiết kiệm. Nhưng hóa ra, thiếu tính toán thì nấu ở nhà cũng tốn kém không kém đi ăn ngoài.

2. 5 khoản ngầm trong bếp – thứ khiến mẹ hai con như tôi “mất kiểm soát ví”

1) Rau – củ – quả mua nhiều vì sợ thiếu rồi… hỏng

Mỗi lần đi chợ cuối tuần, tôi hay mua hơi “nhiều cho chắc”. Nhưng chưa kịp nấu đã thấy rau vàng, hành lá khô, xà lách úa.

→ Tuần đó: 60.000 đồng bay đi vì rau hỏng.

2) Gia vị mới – thấy món gì mạng làm là mua theo

Nước tương Nhật, sốt Thái, dầu hào loại ngon… Tôi mua để làm vài món, sau đó để chật tủ bếp.

→ Tuần đó: 55.000 đồng cho đúng 2 lần nấu.

3) Khăn giấy – túi zip – màng bọc: tưởng tiện mà tốn

Làm mẹ thì thứ gì cũng phải sạch, cất đồ cẩn thận cho con. Nhưng càng tiện thì càng… tốn.

→ Tuần đó: 50.000 đồng.

4) Chi phí điện – gas do nấu món cầu kỳ

Hầm xương cho con, ninh cháo, luộc gà… Ở Hà Nội, tiền gas và điện đều cao.

→ Tuần đó: 47.000 đồng.

5) Hoa quả mua theo sở thích của con – ăn không kịp

Nhà có trẻ con, thấy con thích là tôi mua. Nhưng trẻ con đổi món nhanh hơn tôi tưởng.

→ Tuần đó: 40.000 đồng tiền hoa quả hỏng.

Cộng lại: 252.000 đồng – đúng bằng một buổi mua sắm cuối tuần của tôi.

Không tính thì không thấy, mà tính rồi thì… giật mình.

3. Ba thay đổi giúp tôi giảm gần 300.000 đồng/tháng, bếp vẫn đỏ lửa mỗi tối

1) Mua thực phẩm theo “set 3 bữa”

Thay vì mua cả tuần. Tôi chia ra 3 bữa chính – đủ rau, thịt, đồ phụ. Không dư, không thừa.

2) Cấm mua gia vị nếu chưa chắc dùng lại

Tôi đặt luật: chỉ mua gia vị mới khi đảm bảo nó xuất hiện ít nhất 2 lần trong tuần. Tự nhiên tủ bếp rộng hẳn, mà mỗi chai đều hữu dụng thật sự.

3) Sơ chế ngay 30 phút sau khi mang đồ về

Cứ phải làm ngay. Tôi rửa rau, để ráo, bọc giấy hút ẩm; thịt cá chia khẩu phần. Nhờ vậy, mức rau hỏng giảm hơn 70%.

Tuần sau đó, chi phí ăn uống của tôi giảm xuống còn khoảng 780.000 đồng/tuần. Tháng tiết kiệm gần 300.000 đồng, mà con vẫn có đồ ăn ngon – đủ – sạch.

4. Mẹ Hà Nội tỉnh ngộ: Rẻ không nằm ở chỗ “ăn cơm nhà”, mà nằm ở cách mình dùng tiền

Tôi nhận ra, làm mẹ không chỉ là nấu bữa ăn đầy đủ cho con. Làm mẹ còn là người quản lý tài chính của gia đình – dù là khoản nhỏ như gói rau, hộp sữa chua hay cuộn màng bọc.

Trước đây tôi nghĩ mình tiết kiệm, nhưng thực ra tôi chỉ nghĩ thế thôi. Bây giờ, mỗi lần vào bếp, tôi hiểu rõ mình đang dùng bao nhiêu – và thứ gì là dư thừa.

Nhà vẫn ấm, bếp vẫn đỏ lửa, con vẫn ăn ngon. Nhưng ví của tôi thì… đỡ mệt hơn rất nhiều.