Tôi đã mua một chiếc xe đạp cho anh chồng 40 tuổi của mình, và đây là lý do

Nếu bạn hỏi một người vợ rằng điều gì khó nhất khi chăm sức khỏe cho chồng sau tuổi 40, câu trả lời nhiều khi không phải là “thiếu tiền” hay “thiếu kiến thức”, mà là một chữ rất đời thường: khó duy trì .

Hôm nay quyết tâm tập, mai bận họp. Cuối tuần định đi bộ, lại phát sinh việc nhà. Tập nặng thì đau người, tập nhẹ thì thấy chán. Rốt cuộc, sức khỏe cứ bị đẩy xuống cuối danh sách.

Vì thế, nếu phải chọn một môn thể thao để động viên chồng tập lâu dài, mình rất nghiêng về đạp xe . Không phải vì đây là môn “thần kỳ”, mà vì nó có một lợi thế rất lớn: dễ biến thành thói quen sống. Đạp xe có thể đi một mình, đi với bạn, đi sáng sớm, đi cuối tuần, đi ngắn hay đi dài tùy thể lực. Nó không đòi hỏi ai cũng phải vào phòng gym hay theo một lịch tập quá cứng.

istockphoto-1411961846-640x640-153648.jpg

Điều quan trọng hơn là đạp xe có nền tảng bằng chứng khá đẹp khi nói về lão hóa khỏe mạnh. Một nghiên cứu nổi tiếng trên nhóm người lớn tuổi đạp xe thường xuyên (55-79 tuổi) cho thấy họ giữ được nhiều chỉ số tốt hơn so với nhóm ít vận động cùng tuổi, bao gồm cả các dấu hiệu liên quan hệ miễn dịch. Nghiên cứu đăng trên Aging Cell ghi nhận nhóm đạp xe duy trì mức tế bào miễn dịch quan trọng tốt hơn so với người lớn tuổi ít vận động, và một số chỉ số gần với nhóm trẻ hơn.

Nói cách dễ hiểu: vận động đều đặn trong thời gian dài không làm bạn “trẻ lại” theo nghĩa thần kỳ, nhưng có thể giúp cơ thể già đi chậm hơn theo cách rất thực tế - khỏe hơn, bền hơn, ít ì hơn.

Với đàn ông ngoài 40, đây là điểm rất đáng giá. Vì giai đoạn này họ thường không thiếu động lực kiểu “muốn khỏe”, mà thiếu một hình thức vận động đủ dễ chịu để gắn bó. Đạp xe hợp ở chỗ nó vừa có tính cardio (tim mạch), vừa tạo cảm giác thư giãn đầu óc nếu tập ngoài trời, lại có thể tăng dần cường độ theo thời gian mà không tạo áp lực “phải tập giỏi ngay”.

Thêm một lợi thế nữa: đạp xe thường tạo cảm giác được đi , không phải bị tập . Nghe tưởng nhỏ, nhưng rất quan trọng với những người đàn ông hay ngại “bài tập”. Khi họ thấy mình đang đi một vòng hồ, khám phá một cung đường, gặp bạn đạp chung, cảm giác tâm lý khác hẳn việc bị ép làm 20 động tác trong nhà. Mà muốn duy trì vận động lâu dài, cảm giác này quyết định rất nhiều.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa đạp xe là đủ cho mọi thứ. Các khuyến nghị vận động của WHO và CDC đều nhấn mạnh người lớn cần tối thiểu khoảng 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần (hoặc 75 phút cường độ mạnh), đồng thời nên có thêm các bài tăng sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày/tuần. Với người lớn tuổi hơn, các bài tập thăng bằng cũng rất quan trọng. Nghĩa là đạp xe rất tốt, nhưng càng tốt hơn nếu đi kèm thêm một ít tập sức mạnh và vận động linh hoạt.

Nếu bạn muốn động viên chồng bắt đầu, cách hiệu quả nhất thường không phải là nói “anh phải tập đi”, mà là làm cho việc bắt đầu trở nên nhẹ. Ví dụ rủ đi một vòng ngắn cuối tuần, đặt mục tiêu rất nhỏ, hoặc gắn nó với một trải nghiệm dễ chịu như đi ăn sáng sau khi đạp. Nhiều người đàn ông không phản ứng tốt với lời nhắc mang tính kiểm soát, nhưng lại rất hợp với lời rủ kiểu đồng hành.

Một điều nữa cũng nên nói thật: ngoài 40, không phải ai cũng nên bắt đầu bằng cường độ cao. Nếu đã lâu không vận động, có bệnh nền, đau khớp, chóng mặt, đau ngực hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, tốt nhất nên đi khám hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường độ. Tập để khỏe chứ không phải để “chứng minh mình còn sung”.

Đạp xe không phải là câu trả lời duy nhất, nhưng là một câu trả lời rất đẹp cho đàn ông sau 40 vì nó chạm đúng ba điều họ cần: dễ bắt đầu, dễ duy trì, và có lợi lâu dài . Và đôi khi, điều người chồng cần nhất không phải một bài giảng về sức khỏe, mà chỉ là một câu nói nhẹ tênh từ vợ: “Cuối tuần mình đi đạp xe một vòng nhé.”