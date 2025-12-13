The Devil Wears Prada (2006) là bộ phim đã đưa tên tuổi Anne Hathaway lên tầm ngôi sao hạng A. 20 năm sau, khi cô trở lại trường quay với vai diễn Andy Sachs quen thuộc, người hâm mộ đã nhanh chóng tìm kiếm những bức ảnh so sánh.

Nếu như các đồng nghiệp cùng thời đều ít nhiều có dấu hiệu lão hóa, Anne Hathaway lại giữ được vẻ ngoài kinh ngạc. Từ nụ cười rộng rạng rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh, cho đến làn da căng mịn, cô đẹp đến hoàn hảo. Cô trông như thể vừa bước ra từ một cỗ máy thời gian, hoàn toàn không khác gì cô nàng Andy Sachs vừa mới bước chân vào Runway năm nào. Chỉ cần đặt hai khung hình cạnh nhau, ngay cả những “thám tử internet” khó tính nhất cũng phải thừa nhận: 20 năm trôi qua mà như chỉ mới 20 ngày.

Tất nhiên, Anne Hathaway vẫn trưởng thành và sắc sảo hơn xưa, nhưng cách cô gìn giữ vẻ trẻ trung khiến cả Hollywood phải ngả mũ. Trên mạng xã hội, nhiều netizen kinh ngạc bình luận: "Dường như ê-kíp đóng băng thời gian và bắt đầu quay tiếp sau giấc ngủ trưa thay vì 2 thập kỷ", "Tôi biết Anne Hathaway là 'ma cà rồng' nhưng tôi không chứng minh được!"...

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ. Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables – mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises , Interstellar , The Intern hay Ocean’s 8 , khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ. Ngoài công việc diễn xuất, Anne Hathaway được biết đến với đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và hiện là mẹ của hai cậu con trai. Anne cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.