Tôi bị gọi là keo kiệt ở tuổi 52 - nhưng tiền của tôi lại nói một điều khác về sự an toàn tài chính tuổi trung niên

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy, khi đặt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang và nỗi lo tuổi già ngày càng rõ rệt, lại mở ra một câu chuyện tài chính đáng suy ngẫm của thế hệ trung niên hôm nay.

Chị đã nghỉ hưu hơn một năm. Ở độ tuổi đáng lẽ có thể thong thả tận hưởng, chị lại không còn hứng thú với mua sắm. Điều khiến chị quan tâm nhiều nhất giờ đây là “vốn gốc tăng lên bao nhiêu” và “tiền lãi tích lũy mỗi tháng ra sao”. Nhiều người thân đùa rằng chị “quá tính toán”, nhưng với chị, đó là cách duy nhất để cảm thấy an tâm.

“Tôi không keo kiệt, tôi đang phòng thân”

Khi còn đi làm, chị Giang từng tiêu tiền khá thoải mái: ăn ngoài thường xuyên, mua sắm theo cảm hứng, hiếm khi ghi chép chi tiêu. Nhưng sau khi nghỉ hưu, mọi thứ thay đổi gần như hoàn toàn. Chị bắt đầu tự nấu ăn mỗi ngày, học pha đồ uống tại nhà, xóa gần hết ứng dụng mua sắm và tập thói quen so sánh giá trước khi mua bất cứ thứ gì, từ bó rau đến con cá.

Chồng chị từng trêu: “Sao em keo vậy?”. Chị cười: “Có thể vì em từng sợ nghèo, cũng có thể vì em đang già đi”.

Đằng sau câu trả lời tưởng đơn giản ấy là một logic tài chính rất rõ: khi thu nhập cố định mà chi phí tương lai chưa thể đoán trước, tiết kiệm không còn là lựa chọn, mà trở thành phản xạ tự nhiên.

Bảng tiền thay đổi sau khi nghỉ hưu

Chị Giang chia sẻ rằng điều khiến chị “thức tỉnh” không phải là một biến cố lớn, mà là lần đầu tiên ngồi cộng lại chi tiêu trong một tháng sau khi nghỉ việc. Từ đó, chị thiết lập lại toàn bộ thói quen tài chính.

Bảng chi tiêu hiện tại của chị Giang (tham khảo):

Khoản mục Số tiền/tháng Ăn uống tại nhà 3,2 triệu Điện, nước, sinh hoạt 1,4 triệu Y tế, thuốc men dự phòng 1,2 triệu Đi lại, giao tiếp xã hội 800.000 Dự phòng phát sinh 1 triệu Tổng chi 7,6 triệu

Trong khi đó, tiền hưu và lãi tiết kiệm của chị khoảng 10 triệu/tháng. Phần còn lại, chị đều đặn chuyển vào quỹ dự phòng. “Trước đây tôi nghĩ sống phải thoải mái. Bây giờ tôi nghĩ sống phải chắc chắn”, chị nói.

Tiết kiệm không phải là giảm chất lượng sống

Điều thú vị là chị không cảm thấy cuộc sống của mình “thiếu thốn” hơn. Ngược lại, chị cho rằng tiết kiệm giúp mình sống nhẹ đầu hơn. Khi không còn mua sắm theo cảm xúc, chị thấy rõ đâu là nhu cầu thật sự, đâu là thói quen tiêu dùng vô thức.

“Trước kia, tôi mua nhiều để thấy mình bận rộn và vui. Bây giờ tôi thấy bình yên khi nhìn tài khoản tăng lên,” chị nói.

Ở góc nhìn tài chính, đây là một sự dịch chuyển khá phổ biến: từ tiêu dùng để thể hiện sang tiết kiệm để tự bảo vệ. Với người trên 50 tuổi, khoản tiền tiết kiệm không chỉ là con số, mà còn là “quỹ y tế tương lai”, là “vốn độc lập”, là cảm giác không phải phụ thuộc vào con cái.

Không chỉ câu chuyện của người trung niên

Điều đáng chú ý là xu hướng này không chỉ xuất hiện ở thế hệ trung niên. Trên mạng xã hội, nhiều người trẻ cũng đang chia sẻ chiến lược tiết kiệm: săn mã giảm giá, mua đồ thay thế, thậm chí thử thách “no-spend month”. Mục tiêu của họ không khác mấy: có đủ tiền để nghỉ việc khi cần, có lựa chọn khi giá nhà tăng, và có cảm giác kiểm soát cuộc sống.

Ở góc nhìn tài chính cá nhân, điều này phản ánh một thay đổi lớn: tiết kiệm không còn gắn với hình ảnh “khắc khổ”, mà trở thành kỹ năng sống thiết yếu.

Keo kiệt hay tỉnh táo?

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng việc kiềm chế ham muốn tiêu dùng và trì hoãn sự thỏa mãn là dấu hiệu của kỷ luật tài chính cao. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khả năng “giữ tiền” đôi khi quan trọng hơn khả năng kiếm tiền.

Với chị Giang, câu chuyện rất rõ ràng: “Tôi không nghĩ mình keo kiệt. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nếu ngày mai có chuyện xảy ra, tôi vẫn có thể tự lo cho mình”.

Ở tuổi trung niên, tiết kiệm không phải là nỗi ám ảnh. Nó đơn giản là cách nhiều người chọn để bảo vệ bản thân trước những bất định của cuộc sống. Và có lẽ, như chị Giang nói, đó là “phiên bản tỉnh táo nhất của người lớn”.

Nếu nhìn rộng ra, câu chuyện của chị Giang cũng giống nhiều phụ nữ trung niên mà chị từng phỏng vấn: họ không tiêu ít hơn vì sợ hãi, mà vì đã hiểu rõ hơn giá trị của sự chủ động tài chính. Và trong thời buổi này, sự chủ động ấy có khi chính là thứ xa xỉ nhất.