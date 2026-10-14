Tôi bất ngờ khi thử 9 cách khử mùi được cư dân mạng chia sẻ: Nhà hết mùi khó chịu mà không cần xịt nước hoa khắp nơi

Có những căn nhà nhìn rất sạch nhưng chỉ cần bước vào là lập tức cảm thấy “có mùi”. Đôi khi đó là mùi giày dép ở lối vào, đôi khi là mùi thức ăn ám trong bếp, cũng có lúc là mùi cống thoát nước hoặc mùi ẩm mốc trong tủ quần áo.

Trước đây, cách tôi thường làm cũng giống nhiều người: mở cửa sổ, bật quạt hoặc dùng sản phẩm tạo hương. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời. Muốn nhà thực sự dễ chịu, điều quan trọng nhất vẫn là tìm đúng nơi phát sinh mùi.

Dưới đây là 9 cách xử lý tôi thấy khá hữu ích.

1. Tủ giày có mùi: Đừng chỉ xịt thơm

Tủ giày gần như lúc nào cũng đóng kín, trong khi giày dép lại mang theo mồ hôi và hơi ẩm. Bởi vậy, nếu chỉ xịt nước hoa vào bên trong, mùi thơm và mùi giày rất dễ trộn vào nhau thành một thứ còn khó chịu hơn.

Một mẹo khá đơn giản là tận dụng bã cà phê đã phơi khô hoàn toàn. Có thể cho bã cà phê vào túi vải mỏng hoặc một hộp nhỏ có lỗ thoáng rồi đặt trong tủ giày.

Bã cà phê khô có thể giúp hấp thụ một phần mùi và độ ẩm, đồng thời tạo mùi thơm nhẹ. Tuy nhiên, cần thay thường xuyên và tuyệt đối không dùng bã còn ướt vì dễ sinh nấm mốc.

Quan trọng hơn, những đôi giày vừa đi về nên được để thoáng trước khi cất vào tủ. Giày bị ẩm chính là nguồn mùi lớn nhất.

2. Tủ lạnh bị lẫn mùi: Xử lý từ thực phẩm trước

Tủ lạnh có mùi thường không phải vì bản thân chiếc tủ “bẩn”, mà vì thức ăn được bảo quản không kín.

Đồ ăn chín, trái cây đã cắt, thực phẩm nặng mùi nên cho vào hộp kín hoặc bọc kỹ trước khi cất. Đây là bước hiệu quả hơn bất kỳ loại sản phẩm khử mùi nào.

Sau khi vệ sinh các ngăn, có thể đặt một hộp nhỏ chứa baking soda hoặc một túi bã cà phê đã sấy thật khô để hỗ trợ hút mùi.

Ngoài ra, nên kiểm tra khay nước, gioăng cao su và những góc khuất trong tủ lạnh. Chỉ một chút nước thực phẩm bị đổ lâu ngày cũng đủ khiến cả chiếc tủ có mùi khó chịu.

3. Bồn rửa bốc mùi: Đừng quên đường ống

Có lần tôi lau bồn rửa rất sạch nhưng khu vực bếp vẫn thoang thoảng mùi. Sau cùng mới phát hiện vấn đề nằm phía dưới: đường ống thoát nước đã tích tụ dầu mỡ và cặn thức ăn.

Trước tiên nên tháo phần lọc rác, cốc chắn mùi hoặc các bộ phận có thể vệ sinh được để rửa sạch bằng tay.

Sau đó có thể sử dụng sản phẩm vệ sinh đường ống hoặc dung dịch khử khuẩn phù hợp theo đúng hướng dẫn trên bao bì.

Đặc biệt, không tự ý trộn thuốc tẩy chứa clo với giấm, axit hoặc các loại chất tẩy rửa khác, bởi sự kết hợp này có thể tạo khí độc nguy hiểm.

Nếu đã làm sạch mà mùi vẫn quay lại liên tục, nên kiểm tra hệ thống xi-phông, gioăng và đường thoát nước thay vì tiếp tục đổ hóa chất.

4. Cống nhà tắm có mùi: Vệ sinh thôi chưa đủ

Cống thoát sàn là một trong những nguồn mùi phổ biến nhất, nhất là vào những ngày nóng ẩm.

Cách đầu tiên là lấy tóc, cặn xà phòng và chất bẩn mắc ở miệng cống ra ngoài. Có thể dùng baking soda kết hợp nước ấm để hỗ trợ làm sạch cặn.

Nhiều người thích đổ baking soda rồi thêm giấm vì phản ứng sủi bọt giúp làm bong một phần chất bẩn. Tuy nhiên, đừng coi đây là cách “diệt khuẩn thần tốc”. Nếu mùi xuất phát từ cống khô hoặc hệ thống ngăn mùi bị hỏng, mẹo này sẽ không giải quyết được tận gốc.

Với những cống ít sử dụng, đôi khi chỉ cần bổ sung nước để duy trì lớp nước ngăn khí trong xi-phông cũng có thể cải thiện rõ rệt.

5. Quần áo tập thể thao vẫn hôi sau khi giặt

Quần áo thể thao thường giữ lại mùi mồ hôi rất dai, đặc biệt với các loại vải tổng hợp.

Sai lầm phổ biến là cho thật nhiều nước giặt hoặc nước xả với hy vọng mùi sẽ biến mất. Nhưng dùng quá nhiều chất giặt tẩy đôi khi lại khiến cặn bám vào sợi vải.

Cách tôi thấy hiệu quả hơn là giặt quần áo càng sớm càng tốt sau khi tập, không để quần áo ẩm vo thành đống qua đêm.

Có thể ngâm trước bằng nước mát hoặc nước ấm nhẹ với sản phẩm giặt phù hợp rồi giặt theo hướng dẫn trên nhãn quần áo. Sau đó cần phơi thật khô ở nơi thoáng khí.

Đừng dùng nước sôi tùy tiện bởi nhiệt độ cao có thể làm hỏng một số loại sợi vải và khiến quần áo nhanh xuống cấp.

6. Nhà nuôi thú cưng: Phải xử lý đúng nơi gây mùi

Những gia đình nuôi chó mèo đôi khi quen với mùi trong nhà nên chính chủ nhà lại khó nhận ra.

Thay vì xịt thật nhiều hương liệu, nên ưu tiên giặt ổ nằm, chăn, thảm và vệ sinh những nơi thú cưng thường nằm.

Với nước tiểu hoặc chất thải của thú cưng, sản phẩm làm sạch enzyme dành riêng cho vật nuôi thường phù hợp hơn vì có khả năng xử lý chất hữu cơ gây mùi.

Khay cát của mèo cũng cần được dọn hàng ngày, thay cát định kỳ và vệ sinh khay. Nếu chỉ xịt thơm quanh đó, nguồn gây mùi vẫn còn nguyên.

Ghế sofa, thảm và rèm cũng là những nơi dễ giữ mùi mà nhiều người bỏ quên.

7. Ăn lẩu, đồ nặng mùi xong nhà vẫn ám mùi

Có những món ăn rất ngon nhưng sau khi ăn xong, căn phòng như “ghi nhớ” bữa tối suốt nhiều giờ.

Cách nhanh nhất vẫn là tạo luồng không khí đối lưu: mở cửa sổ ở hai phía nếu có thể và bật quạt hướng không khí ra ngoài. Nếu nhà có máy hút mùi, nên bật ngay từ lúc bắt đầu nấu và tiếp tục chạy thêm một lúc sau khi kết thúc.

Đừng cố dùng nến hay khói để át mùi. Việc đốt thêm thứ gì đó trong phòng chỉ tạo thêm sản phẩm cháy và tăng nguy cơ mất an toàn. Một bát baking soda hoặc than hoạt tính đặt trong khu vực cần xử lý cũng có thể hỗ trợ hấp phụ mùi.

8. Bếp ám mùi tỏi, cá, đồ chiên: Đun chanh chỉ là bước phụ

Sau khi nấu ăn, có thể đun một nồi nước nhỏ với vài lát chanh để tạo cảm giác dễ chịu hơn trong bếp.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước hỗ trợ.

Nguồn mùi dai dẳng nhất thường là dầu mỡ bám trên lưới lọc máy hút mùi, mặt bếp, tường và các khe tủ. Nếu những khu vực này lâu ngày không được vệ sinh, dù xịt bao nhiêu hương thơm thì mùi vẫn quay lại.

Tôi đặc biệt thấy rõ điều này sau khi vệ sinh lưới lọc máy hút mùi. Căn bếp không chỉ bớt mùi mà máy cũng hoạt động hiệu quả hơn.

9. Nhà có mùi ẩm mốc sau vài ngày đóng cửa

Đây là kiểu mùi rất dễ gặp trong mùa nồm hoặc những căn phòng ít sử dụng.

Việc đầu tiên nên làm khi trở về nhà là mở cửa, tạo thông gió và dùng quạt để đẩy không khí cũ ra ngoài.

Sau đó kiểm tra những khu vực dễ giữ ẩm như tủ quần áo, gầm giường, tường sát nhà vệ sinh, rèm cửa và nệm.

Nếu độ ẩm trong nhà thường xuyên cao, có thể sử dụng máy hút ẩm hoặc chế độ Dry của điều hòa. Tủ và ngăn kéo cũng nên được mở định kỳ để lưu thông không khí.

Nếu xuất hiện các mảng nấm mốc rõ ràng trên tường hoặc đồ nội thất, cần xử lý nguyên nhân gây ẩm hoặc thấm nước chứ không nên chỉ dùng nước hoa phòng để che mùi.

Muốn nhà hết mùi, hãy tìm nguồn mùi trước

Sau khi áp dụng một loạt mẹo, tôi nhận ra nguyên tắc khử mùi trong nhà thực ra rất đơn giản: Đừng tìm cách làm cho căn nhà thơm trước khi tìm ra thứ đang khiến nó hôi.

Tủ giày có mùi thì phải xử lý giày ẩm. Tủ lạnh có mùi thì phải kiểm tra thực phẩm. Nhà tắm có mùi thì phải xem đường thoát nước. Căn phòng có mùi mốc thì phải kiểm soát độ ẩm.

Một căn nhà dễ chịu không nhất thiết phải thơm nức ngay từ khi mở cửa. Nhiều khi cảm giác “sạch” nhất lại chính là bước vào nhà và gần như không ngửi thấy một mùi đặc biệt nào.

Và đó mới là lúc việc khử mùi thực sự có hiệu quả.