Tóc Tiên xoá hình xăm đôi với người yêu cũ

Mới đây, trên trang cá nhân, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip quay lại cảnh đi xoá hình xăm. Trong clip, nữ ca sĩ diện trang phục thoải mái, xuất hiện tại tiệm xăm nghệ thuật và cho biết sẽ xoá đi những "vết mực" ở tay sau 10 năm.

Nói về lý do dẫn đến quyết định này, Tóc Tiên chia sẻ: "Đây là lần thứ 4 tui đi xoá xăm, lần trước là vào tháng 7/2024. Có 2 lý do mà hơn 1 năm mới quyết định xoá xăm tiếp. Thứ nhất là bởi vì tháng 7 năm ngoái tui mới tham gia Chị Đẹp nên rất bận, còn lý do thứ 2 là tui hèn vì sợ đau. Có một sự thật là xăm ở ngón tay đau 1, nhưng xoá xăm ở ngón tay đau tới 10-20 lần.

Hình xăm này cũng đã hơn 10 năm và hiện tại tui cảm thấy không phù hợp nữa. Bản thân Tiên đã mở rộng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của mình, và hình xăm ở ngón tay và một số chỗ khác bị bất tiện. Bật mí thêm, hình xăm ở ngón tay là hình xăm đôi với người yêu cũ".

Tóc Tiên quyết định xoá hình xăm đôi với người yêu cũ

Tóc Tiên được nhân viên thực hiện phương pháp xoá xăm và nữ ca sĩ liên tục ôm mặt, không kìm nén biểu cảm vì cơn đau. Tóc Tiên nói: Một lời khuyên chân thành là đừng xăm đôi với người yêu nha, còn nếu có thì xăm chỗ nào mà xoá không bị đau. Trên đời này, đau hơn thất tình là cái đau vì xoá xăm".

Tóc Tiên liên tục ôm mặt, biểu cảm cho thấy cơn đau dữ dội vì xoá hình xăm 10 năm trời

Hình xăm trên ngón áp út bên bàn tay phải của Tóc Tiên có chữ đầu là "Love"

Tóc Tiên nổi tiếng là nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh cá tính, phóng khoáng và quyến rũ. Mỗi hình xăm trên cơ thể nữ ca sĩ đều gắn với một câu chuyện, một cột mốc hoặc một thông điệp riêng mà cô muốn giữ lại cho chính mình.

Ngoài hình xăm trên ngón áp út bên bàn tay phải thì Tóc Tiên còn có hình xăm 3 chữ cái ở mặt trong của ngón tay trỏ bàn tay trái, là tên viết tắt của bố cô. Trên cổ tay trái của nữ ca sĩ có dòng chữ "Be yourself" mang ý nghĩa nhắc cô phải là chính mình trước khi trở thành ca sĩ hay diễn viên hay bất kỳ ai trong showbiz. Cạnh đó, Tóc Tiên còn xăm ký tự Pi, có hình dạng giống như 2 chữ T - viết tắt tên cô.

Bên cạnh đó, ở mạn sườn trái là hình xăm có dòng chữ "What's doesn't kill me makes me stronger" (tạm dịch: Thứ gì không hạ gục được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn). Hay dọc theo hông phải của cô là hình xăm "It's choice not chance that determines your destiny" (tạm dịch: Lựa chọn của bản thân mới là thứ quyết định số phận). Đây là những hình xăm đánh dấu khoảng thời gian khó khăn của Tóc Tiên, nó như lời nhắc và động viên cô sống tích cực và cố gắng.