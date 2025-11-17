Tóc Tiên xác nhận là phụ nữ độc thân, chính thức "đường ai nấy đi" với Touliver?

Sự kiện WATERBOMB HOCHIMINH 2025 tối 16/11 quy tụ hàng loạt ngôi sao, gây chú ý trong đó là màn xuất hiện của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ khuấy đảo sân khấu với visual bốc lửa, thần thái cuốn hút và loạt động tác vũ đạo cực cháy. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội dậy sóng không nằm ở màn biểu diễn mà ở một động thái gây nhiều tranh luận của Tóc Tiên ngay sau đó.

Một video ghi lại khoảnh khắc trình diễn của nữ ca sĩ đã đăng tải trên TikTok với dòng trạng thái nhắc chuyện Tóc Tiên đang độc thân. Điều gây xôn xao hơn cả chính là việc Tóc Tiên chủ động đăng lại đoạn clip này về trang cá nhân. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến hàng loạt nghi vấn nở rộ: phải chăng đây là cách cô ngầm xác nhận mình đã chính thức bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Touliver sau 5 năm bên nhau?

Tóc Tiên đăng lại đoạn clip nói về tình trạng độc thân khiến dân tình xôn xao

Suốt thời gian qua, nghi vấn rạn nứt giữa Tóc Tiên và Touliver liên tục được bàn tán khi cả hai bị soi loạt dấu hiệu sống riêng, không xuất hiện bên nhau và không còn tương tác như trước. Bản thân Tóc Tiên cũng bị bắt gặp tại nơi ở mới, còn Touliver vẫn xuất hiện một mình trong căn biệt thự cũ. Đối diện với nhiều đồn đoán, cả hai đều giữ thái độ im lặng.

Vì vậy, việc Tóc Tiên chia sẻ lại video kèm dòng nội dung gây chú ý càng khiến dư luận tin rằng chuyện chia tay là thật. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng việc cô đăng lại chỉ đơn giản là thích khoảnh khắc biểu diễn của chính mình. Suốt nhiều năm làm nghề, nữ ca sĩ luôn kín tiếng về đời sống cá nhân, đặc biệt là chuyện hôn nhân.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng loạt nghi vấn rạn nứt sau 5 năm kết hôn

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Cùng ngày, sau khi tham dự một sự kiện vào buổi tối, cô cũng trở về chính khu chung cư này, càng làm dấy lên nghi vấn đã chuyển ra sống riêng.

Theo ghi nhận, Tóc Tiên nhiều lần bị bắt gặp ra vào toà nhà một cách thoải mái, thậm chí từng loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.

Điểm duy nhất còn gắn kết giữa cả hai, theo nhiều người quan sát, chính là chiếc xe quen thuộc từng do Touliver cầm lái. Dù đã ở nơi khác, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để di chuyển, và tài xế sau đó đều đưa xe về lại biệt thự nơi Touliver sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn là ẩn số, và có lẽ chỉ người trong cuộc mới nắm rõ câu trả lời.

Bắt gặp Tóc Tiên tại nơi ở mới, không chung sống với Touliver