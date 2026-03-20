Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Tóc Tiên không ở ẩn hay kín tiếng mà ngược lại rất chăm chỉ cập nhật mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi cùng bạn bè, khoe nhan sắc rạng rỡ, lan tỏa năng lượng tích cực và nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhìn chung, phần lớn công chúng đều cảm nhận Tóc Tiên đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, nhẹ nhàng bước qua biến cố hôn nhân.

Tuy nhiên, chính sự "ổn áp" này lại khiến một bộ phận cư dân mạng đặt dấu hỏi rằng nó xuất phát từ chính sự ổn định trong cảm xúc hay đang cố tỏ ra để chứng minh điều gì đó. Trên Threads, một topic thu hút nhiều bàn luận với nội dung: "Tóc Tiên đang thật sự ổn hay chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn?".

Dưới bài đăng, ý kiến chia thành nhiều chiều. Một số cho rằng Tóc Tiên vốn là người mạnh mẽ, việc cô giữ hình ảnh tích cực là điều dễ hiểu, thậm chí nếu có buồn cũng sẽ chọn cách giấu đi thay vì thể hiện trên mạng xã hội. Ngược lại, cũng có quan điểm nhận định việc nữ ca sĩ chia sẻ quá nhiều, từ ảnh đời thường đến các clip đu trend về chuyện tình cảm, lại vô tình khiến người ngoài cảm thấy cô đang cố chứng minh mình ổn.

Trước những bàn luận này, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng. Ngay bê dưới bài đăng đặt vấn đề, Tóc Tiên đáp trả: "Chị không phải là người cố thể hiện cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ".

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn chia sẻ thêm về việc chăm sử dựng mạng xã hội: "Sao em không nghĩ là dạo này em 'quan tâm' chị nhiều hơn, chứ trước giờ chị luôn đăng mạng xã hội như vậy. Đợt dịch còn đăng mấy chục story mỗi ngày, và bikini thì luôn khoe dáng mỗi độ hè sang. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thương chị hơn".

Phản hồi của Tóc Tiên nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không trực tiếp giải thích quá dài dòng, nữ ca sĩ lựa chọn cách trả lời nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để thể hiện quan điểm, cô không “gồng” để tỏ ra ổn, mà đơn giản đang sống đúng với cảm xúc của mình. Giữa những bàn luận trái chiều, cách Tóc Tiên đối diện với nghi vấn cũng phần nào cho thấy hình ảnh quen thuộc của cô là thẳng thắn, tự tin và giữ sự chủ động trong việc kiểm soát câu chuyện cá nhân.

Sau ly hôn, dễ dàng nhận thấy nhất là tần suất hoạt động trên mạng xã hội của Tóc Tiên tăng lên đáng kể. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, từ việc đi chơi cùng bạn bè, du lịch nghỉ dưỡng đến những lần đu trend vui vẻ. Không còn hình ảnh quá kín kẽ, Tóc Tiên hiện tại mang đến cảm giác gần gũi, năng động.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khiến dân mạng chú ý khi chăm chỉ khoe vóc dáng với loạt ảnh bikini nóng bỏng. Phong cách thời trang của Tóc Tiên sau biến cố được nhận xét ngày càng táo bạo, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét cá tính đặc trưng. Nhan sắc của cô cũng được khen ngợi là ngày càng thăng hạng, toát lên sự tự tin và độc lập. Không chỉ thay đổi về hình ảnh, Tóc Tiên còn cho thấy sự chủ động trong cách đối diện với dư luận.

Tóc Tiên từ lâu được biết đến là nghệ sĩ có cá tính mạnh và thường chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần khẳng định mình không quá bận tâm đến những tranh cãi và chỉ muốn giữ không gian cá nhân thoải mái khi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, có giai đoạn gặp nhiều bàn tán, khủng hoảng khi hôn nhân với Touliver có vấn đề thì Tóc Tiên khóa mạng xã hội. Sau một thời gian ngắn, Tóc Tiên mở lại Threads và giải thích: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".