Tóc Tiên và Touliver từng là cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc khi tổ chức thánh lễ ở nhà thờ, về chung một nhà vào năm 2020. Sau gần 1 thập kỷ gắn bó, Tóc Tiên và chồng bị soi ra nhiều biểu hiện khác lạ gây bàn tán. Nổi bật nhất là chuyện Tóc Tiên và Touliver không còn sinh sống cùng nhau, chẳng tương tác trên MXH cũng như suốt nhiều tháng chẳng nhắc về đối phương. Thậm chí, Tóc Tiên còn bị bắt gặp đã dọn ra nơi ở mới nhưng di chuyển bằng xe của Touliver.

Mới đây nhất, Tóc Tiên bất ngờ đăng loạt ảnh check in bên trong nhà mới. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ để lộ những ngóc ngách bên trong nơi ở hiện tại. Không chỉ thế, Tóc Tiên còn tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ căn hộ trên cao. Cùng thời điểm trên, Touliver đăng clip vlog cập nhật cuộc sống đời thường. Đều đáng nói là trong clip Touliver chỉ có một mình, anh tự chuẩn bị bữa sáng, cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn. Động thái này của Tóc Tiên và Touliver đã là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai đã "mỗi người một nơi".

Tóc Tiên để lộ không gian phòng khách bên trong nơi ở mới

Cô cũng hé lộ một góc khu vực ban công

Tóc Tiên ngắm hoàng hôn ở một căn nhà chắc chắc không phải biệt thự với Touliver

Touliver một mình nấu nướng, chăm sóc mèo ở biệt thự

"Phù thuỷ âm nhạc" dành hầu hết thời gian để làm việc, tập luyện thể thao

Tóc Tiên và Hoàng Touliver là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Họ bén duyên từ chương trình Hòa âm ánh sáng năm 2015. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ bí mật tại Đà Lạt vào đầu năm 2020, với sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong showbiz. Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhận xét khá bình lặng, ít phô trương và hiếm khi chia sẻ công khai, càng khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự riêng tư đáng quý.

Tóc Tiên từng chia sẻ cả hai rất thích tận hưởng cuộc sống khi về nhà, họ dành nhiều thời gian bên nhau sau những bộn bề công việc. Nữ ca sĩ từng kể: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Trước đây, cả hai rất thường xuyên khoe "tổ ấm" trên MXH

Hồi tháng 10/2025, Tóc Tiên bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện ở một căn hộ chung cao cấp, khác hẳn với căn biệt thự mà cô và chồng từng chung sống trước đó. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Hiện tại, Tóc Tiên sống tại căn hộ ở chung cư W nằm trên đường Tạ Hiện, phường Cát Lái (TP.HCM) còn Touliver vẫn ở biệt thự chung của cả hai.