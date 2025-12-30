Tối 29/12, nhiều sao đình đám đã hội ngộ sự kiện ra mắt phim của Thu Trang - Tiến Luật. Gây chú ý trong số đó là màn đổ bộ của Tóc Tiên. Không cần tạo hình quá cầu kỳ hay layout rườm rà, nữ ca sĩ vẫn nổi bật nhờ thần thái cuốn hút cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Diện chiếc váy trắng dáng cổ yếm khoe bờ vai thon gọn và vòng 1 nóng bỏng, Tóc Tiên ghi điểm với vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Kiểu tóc buộc thấp gọn gàng, điểm xuyết phụ kiện nhỏ xinh giúp tổng thể thêm phần tinh tế, tôn trọn đường nét gương mặt. Trong loạt ảnh chụp cận bằng camera thường, visual của nữ ca sĩ gần như không bị dìm, làn da căng bóng cùng các đường nét hài hòa khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Không ít ý kiến nhận xét, chính sự tối giản trong trang phục, kiểu tóc lẫn cách trang điểm lại giúp Tóc Tiên phát huy trọn vẹn khí chất sang trọng, gợi cảm vốn có. Nhiều netizen bình luận: "Cứ đơn giản, tinh tế như thế này là đẹp nhất", "Không cần cầu kỳ vẫn nổi bật hơn hẳn", hay "Visual này đúng kiểu càng nhìn càng cuốn", "Tóc Tiên hãy cứ như thế này!"...

Nhan sắc thăng hạng của Tóc Tiên trong sự kiện mới đây. Clip: @beluacuatoctien

Cận nhan sắc khó có chỗ chê của Tóc Tiên qua camera thường. Ảnh: @beluacuatoctien

Góc nghiêng của nữ ca sĩ khiến fan không khỏi xuýt xoa. Ảnh: @beluacuatoctien

Netizen tấm tắc khen Tóc Tiên cứ đơn giản nhưng đẹp như này là được. Ảnh: Viết Thanh

Nếu nói đến ca sĩ sở hữu hình thể đẹp bậc nhất làng nhạc Việt, Tóc Tiên chắc chắn luôn nằm trong top đầu. Với vóc dáng cân đối, cơ bụng săn chắc, đôi chân dài nuột nà, Tóc Tiên luôn khiến mọi khung hình của mình trở nên "cháy" hơn bao giờ hết.

Gần đây, Tóc Tiên lại càng khiến dân tình "xỉu up xỉu down" vì loạt outfit hở bạo, sang - xịn - cuốn bất chấp góc chụp. Nữ ca sĩ sẵn sàng diện corset bó sát, đầm cắt xẻ hiểm hóc, crop-top siêu ngắn, khoe vòng eo phẳng lì, cơ bụng săn chắc và đôi chân dài thon mảnh. Lối makeup tập trung vào mắt sắc sảo, môi bóng căng mọng, highlight lấp lánh giúp cô luôn biến hóa khi mỗi lần xuất hiện.

Tuy nhiên, vì diện mạo thay đổi xoành xoạch cũng khiến nữ ca sĩ liên tục vướng nghi vấn "dao kéo" phần mũi. Dù vậy, netizen cho rằng Tóc Tiên hiện tại trông mặn mà, cuốn hút và "slay" hơn bao giờ hết, hợp với hình tượng phụ nữ hiện đại mạnh mẽ mà cô xây dựng suốt thời gian qua.

Tóc Tiên không giữ phong độ nhan sắc mà là thăng hạng hơn. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ vướng nghi vấn can thiệp phần mũi để "nâng cấp" diện mạo và đa số dân tình nhận xét Tóc Tiên ở phiên bản hiện tại mặn mà, "slay" hơn. Ảnh: FBNV

Giọng ca Ngày Mai cũng ngày càng táo bạo trong việc lựa chọn trang phục. Ảnh: FBNV