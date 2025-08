Tóc Tiên dạo này

Mới đây, Tóc Tiên là nữ ca sĩ là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự chuỗi triển lãm Visionary Journeys do nhà mốt Louis Vuitton tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Nakanoshima, Osaka.

Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện toàn cầu nhằm tôn vinh hành trình gần 200 năm sáng tạo và chế tác của thương hiệu, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ độc lập, nhà sáng tạo quốc tế có dấu ấn cá nhân rõ nét.

Tại khu trưng bày đặc biệt Yayoi Kusama – nơi thể hiện tinh thần “Infinity” nổi tiếng, Tóc Tiên diện váy bất đối xứng gam beige nhạt, mang đậm cảm hứng kiến trúc từ bộ sưu tập Ready-to-Wear mới nhất. Cô kết hợp cùng clutch Petite Malle, vòng tay và khuyên tai ánh vàng để tạo tổng thể hiện đại, thanh lịch nhưng không phô trương. Một lựa chọn vừa đủ để hòa quyện cùng không gian nghệ thuật thị giác, vừa phản ánh nhãn quan thẩm mỹ rất riêng của nữ nghệ sĩ.

“Tiên có sự đồng cảm đặc biệt với những tác phẩm của cô Yayoi Kusama – có lẽ vì mình cũng là phụ nữ. Tinh thần tự do, tính nữ và thông điệp ‘Everyday are pieces for love’ khiến Tiên rất xúc động,” nữ ca sĩ chia sẻ sau khi dành thời gian khám phá triển lãm.

Tóc Tiên cũng xuất hiện tại không gian Visionary Journeys – nơi tái hiện dòng chảy lịch sử của Louis Vuitton từ một xưởng chế tác nhỏ đến biểu tượng sáng tạo toàn cầu. Diện váy satin đỏ trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2025, cô tiếp tục chọn hình ảnh nổi bật nhưng tiết chế, tinh tế nhưng không lấn át tinh thần triển lãm. “Mỗi cột mốc trong cuộc sống đều có thể trở thành chất liệu để người nghệ sĩ tạo ra tác phẩm để đời. Và hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của Louis Vuitton là nguồn cảm hứng rất lớn đối với Tiên, không chỉ với tư cách nghệ sĩ mà còn là một người luôn khao khát được làm mới chính mình.”

Nếu nhìn lại hành trình gần nhất của Tóc Tiên, khán giả có thể thấy sự chuyển hướng rõ rệt: từ một nghệ sĩ biểu diễn, cô dần trở thành người kể chuyện – không chỉ bằng âm nhạc, mà còn qua thời trang, tư duy thẩm mỹ và các lựa chọn xuất hiện. Nửa đầu năm 2025, nữ ca sĩ đã có những dấu ấn đậm nét: từ màn hợp tác với Riot Games trong ca khúc song ngữ Việt – Anh “Welcome to Noxus – Bite Marks”, đến sự kiện quốc tế tại Manila do Hennessy tổ chức, nơi cô sánh vai cùng các tên tuổi nổi bật trong khu vực như Kylie Verzosa hay Teeradon Supapunpinyo.

Một điểm nhấn khác là buổi fan-con đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “FANMEET-TIÊN 2025”. Diễn ra trong không gian rạp xiếc, chương trình không chỉ đơn thuần là buổi biểu diễn mà còn là nơi kết nối nghệ sĩ và khán giả bằng cảm xúc, ý tưởng và trải nghiệm đa tầng. Không dừng lại ở biểu diễn, Tóc Tiên còn là mentor đồng hành cùng các thí sinh tại chương trình Tân Binh Toàn Năng – góp phần định hình lối đi cho lớp nghệ sĩ trẻ, bằng chính hành trình cá nhân của mình.

Tóc Tiên dạo này không cần chạy theo nhịp vội của thị trường. Cô đi xa hơn – âm thầm, bền bỉ, và chọn xuất hiện ở những không gian có chiều sâu. Không ồn ào, không chiêu trò, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đủ khiến người ta phải dừng lại để nhìn – và để nghĩ.