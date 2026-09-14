Tổng tài hot nhất Trung Quốc bị chỉ trích

Trang QQ đưa tin bộ phim ngôn tình hiện đại Đầu xuân tươi sáng kết thúc phát sóng rất thành công, trở thành một trong những tác phẩm hiếm hoi đạt mốc 40% thị phần lượt xem trong vài năm trở lại đây. Vì vậy, ê-kíp làm phim và dàn diễn viên Tôn Thiên, Tỉnh Bách Nhiên đã có buổi gặp gỡ chia tay bộ phim.

Trong phần giao lưu, Tỉnh Bách Nhiên ra dấu cho Tôn Thiên, nữ diễn viên sau đó đã tiến lên và lén nắm tay Tỉnh Bách Nhiên. Nam diễn viên mỉm cười nhẹ nhàng, thể hiện giống trạng thái của một cặp đang bí mật hẹn hò. Màn tương tác nhẹ nhàng này lại tạo phản ứng trái chiều.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên lén nắm tay nhau trong buổi giao lưu.

Những người ủng hộ cho rằng hai diễn viên chỉ đang tái hiện cảnh "nắm tay ở bãi đậu xe" nổi tiếng trong phim, theo yêu cầu người hâm mộ. Chủ đề mối tình bí mật nơi công sở là điểm thu hút nhất trong Đầu xuân tươi sáng.

Trong phim, Tôn Thiên thể hiện vai cô nhân viên mới Thượng Chi Đào, còn Tỉnh Bách Nhiên đóng vai vị sếp khó tính Loan Niệm. Khi về nhà, cả hai nảy sinh tình cảm say đắm, lén lút hẹn hò trong nhiều năm. Cảnh nắm tay tại buổi giao lưu của Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên thu về tới gần 70 triệu lượt xem.

Một số khán giả khen ngợi, cho rằng hai diễn viên đang sống hết mình với vai diễn, đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Vì trong hoạt động giao lưu, họ vẫn đang thể hiện nhân vật trong phim. "Đây là cách chuyên nghiệp để quảng bá tác phẩm, với hai diễn viên hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn và khép lại loạt phim một cách hoàn hảo", theo bình luận trên Sohu.

Những người phản đối cho rằng Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên "diễn" quá đà. Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái lâu năm là siêu mẫu Lưu Văn, nhưng không biết giữ khoảng cách với bạn diễn. Tôn Thiên cũng bị chỉ trích vì dựa vào "tính cách hào sảng phóng khoáng" để thân mật quá mức với đàn anh đã có người yêu.

Trước đó, Tôn Thiên còn bình luận xin một chiếc áo mà Tỉnh Bách Nhiên mặc. Sau khi được đàn anh gửi áo, cô cũng mặc và đăng một bức ảnh lên mạng xã hội.

Cuộc tranh cãi về mức độ thân thiết giữa các diễn viên đóng chung phim vẫn diễn ra, không thể phủ nhận Đầu xuân tươi sáng đã trở thành "hắc mã" của màn ảnh Trung Quốc mùa hè 2026.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên không phải ngôi sao hạng A có lượng người hâm mộ hùng hậu hay lưu lượng truy cập cao (ngôi sao lưu lượng), nhưng nhờ hợp vai và tương tác ăn ý, họ đã thu hút đông đảo khán giả. Phim có tới 14 ngày vượt mốc 10.000 điểm độ hot trên Youku, lượt xem trung bình ngày từng vượt qua mốc 50 triệu view, cùng nhiều kỷ lục khác.

Đầu xuân tươi sáng là phim ngôn tình hot nhất Trung Quốc năm 2026.

Sau thành công của Đầu xuân tươi sáng, Tỉnh Bách Nhiên được khen ngợi về khả năng diễn xuất, nhập vai, khả năng gánh vác thành công của dự án. Trong khi đó, Tôn Thiên được định vị là tiểu hoa đán lứa 1995 hợp với dòng phim ngôn tình hiện đại. Độ nổi tiếng của cả hai bùng nổ mạnh mẽ.

Tôn Thiên đã khóc trong buổi giao lưu chia tay nhân vật vì nhờ vai diễn Thượng Chi Đào, cô đã được biết đến nhiều hơn.