Tóc bốc khói vì làm điều này

Tháng 2 vừa qua, Kyrie Martin (18 tuổi, ở Bắc Carolina, Mỹ) đã đến một tiệm làm tóc tại địa phương để tẩy mái tóc màu nâu sẫm và nhuộm màu vàng. Cô gái trẻ đã nhuộm tóc nhiều lần trong 4 năm qua nên lần này cô cũng không hề nghĩ ngợi nhiều, chỉ mong sau khi nhuộm tóc, bản thân sẽ có một diện mạo rực rỡ để tham gia buổi dạ hội và lễ tốt nghiệp.

Thế nhưng, khoảng một giờ sau khi thợ làm tóc ủ thuốc bằng giấy bạc, Martin bắt đầu cảm thấy da đầu nóng rát dữ dội.

“Tôi có cảm giác như toàn bộ da đầu và tóc đang bốc cháy”, cô kể lại.

Khi nhân viên gỡ lớp giấy bạc ra, Kyrie đã tận mắt chứng kiến tóc của mình đang bốc khói. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục để nhân viên nhuộm tóc.

Khi trở về nhà, Kyrie thấy trên da đầu xuất hiện một mảng đỏ. Mảng đỏ tiếp tục sưng lên. Sau đó, Kyrie nhận ra lớp da đầu ở chỗ sưng đỏ bắt đầu bong tróc từng mảng kèm theo tình trạng rụng tóc.

Kyrie bị rụng tóc và da đầu bị bong tróc từng mảng sau khi tẩy và nhuộm tóc.

Hoảng hốt và lo lắng nên Kyrie đã nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị bỏng hóa chất cấp độ một, gây ảnh hưởng đến lớp thượng bì trên da đầu. Các bác sĩ phải loại bỏ một mảng da chết ở khu vực tổn thương.

Kyrie nói: “Tôi rất thích nhuộm tóc. Tôi đã nhuộm tóc từ năm 14 tuổi và chưa bao giờ gặp vấn đề nghiêm trọng như thế này”.

“Bác sĩ nói da đầu của tôi sẽ bị hói vĩnh viễn một mảng lớn, các nang tóc đã bị phá hủy và trở thành mô sẹo. Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi bạn bè háo hức đón chờ lễ tốt nghiệp và vào đại học thì tôi phải ra vào viện liên tục. Nhuộm tóc đã phá hỏng năm cuối cấp của tôi”, cô buồn bã chia sẻ.

Kyrie cho biết cô phải mất hai tháng điều trị thì vết thương mới lành hoàn toàn.

Các bác sĩ đang loại bỏ phần da đầu bị tổn thương cho Kyrie.

Nguy cơ từ việc tẩy nhuộm tóc

Theo báo Anh Daily Mail, bỏng hóa chất xảy ra khi chất ăn mòn hoặc chất có khả năng phá hủy vật liệu tiếp xúc với da, gây kích ứng hoặc làm tổn thương da và mô mềm.

Các chất có thể gây bỏng có thể kể tới là axit mạnh như axit clohydric hoặc bazơ mạnh như natri hydroxit.

Một số loại thuốc nhuộm tóc có chứa các chất như amoniac để mở lớp biểu bì tóc giúp tóc có thể hấp thụ thuốc nhuộm, hoặc hydrogen peroxide để tẩy sáng tóc đều có thể gây tổn thương da đầu và gây bỏng nếu tiếp xúc quá lâu.

Theo Hiệp hội Bỏng Hoa Kỳ (ABA), mỗi năm có 25.000 - 100.000 ca bỏng hóa chất được ghi nhận tại quốc gia này, chiếm khoảng 3% tổng số ca bỏng. Các trường hợp bị bỏng do làm đẹp, đặc biệt là nhuộm và tẩy tóc, không hề hiếm gặp.

Thông thường, bỏng hóa chất được điều trị bằng thuốc corticosteroid tại chỗ để giảm viêm, kết hợp kháng sinh nếu có nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu hóa chất phá hủy nang tóc, người bệnh có nguy cơ hói vĩnh viễn ở khu vực bị bỏng.

Martin kể: 'Nó rất nặng khi phải mang vác. Lúc đó là giữa năm cuối cấp của tôi - tôi có buổi dạ hội và lễ tốt nghiệp.