Toàn cảnh "vũ trụ" fandom IDOL14 tại WeChoice Awards 2025: Loạt hoạt động lần đầu tiên xuất hiện!

Trong khuôn khổ Gala WeChoice Awards 2025, khu vực IDOL14 đang trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng khán giả trẻ. Không chỉ dừng ở vai trò một khu trải nghiệm, IDOL14 được xây dựng như không gian kết nối fandom - nơi người hâm mộ được gặp gỡ thần tượng, tham gia hoạt động tương tác và cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu mến dành cho nghệ sĩ trẻ.

“Vũ trụ” fandom hội tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích

Bắt đầu từ ngày 6/2, IDOL14 liên tục giữ nhiệt với sự góp mặt của hàng loạt booth nghệ sĩ đang được yêu thích như buitruonglinh, CONGB, Hermosa, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, CAPTAIN BOY, Phương Mỹ Chi, LEZII, BEX, LEON, LAVM, PN, lighT, Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan.

Cận cảnh các booth tại IDOL14

Mỗi booth là một “mảnh ghép” riêng biệt, do chính các fandom đầu tư từ ý tưởng, trang trí đến vận hành, tạo nên một bức tranh fandom đa sắc, phản ánh rõ nét cá tính và tinh thần cộng đồng của người hâm mộ hiện nay, thể hiện phần nào bức tranh giải trí với sự đa dạng về phong cách.

Bên cạnh việc tham quan booth, khán giả có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động được thiết kế riêng cho fandom. Khu vực 2 photobooth IDOL14 là hàng chục frame idol khác nhau cho phép fan chụp ảnh cá nhân hoặc theo nhóm, số lượng ảnh in không giới hạn. Hệ thống phụ kiện đi kèm như banner cầm tay, slogan, sticker, standee mini, lightstick mini… giúp người tham gia dễ dàng lưu lại những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn fandom trước thềm đêm Gala.

Idol bất ngờ “đánh úp” khiến fan được khui “sít rịt”

Xuyên suốt thời gian diễn ra, IDOL14 duy trì không khí sôi động bằng loạt hoạt động tương tác như minigame có thưởng, check-in nhận quà và các buổi mini fanmeeting.

Chiều 6/2, CONGB và Khang Ki xuất hiện giao lưu cùng người hâm mộ. CONGB chính là đề cử giành chiến thắng thuyết phục ở Rising Artist - hạng mục với 2.597.017 lượt bình chọn, cho thấy tình cảm mà người hâm mộ dành cho nghệ sĩ trẻ.

CONGB giao lưu và chụp ảnh với fan

Cũng trong thời gian này, IDOL14 đón sự góp mặt của hai diễn viên phim Mưa Đỏ - Hứa Vĩ Văn và Lê Hoàng Long. Bộ đôi này ghé thăm và check-in tại booth của 2 người em - Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng - tạo nên khoảnh khắc bất ngờ, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Chiều 7/2, buitruonglinh có mặt tại IDOL14, giao lưu cùng fan tại booth và tặng merch WeChoice Awards cho fan. “Sít rịt” chiều 7/2 là màn xuất hiện chớp nhoáng của Sơn.K và Khoi Vu tại IDOL14, góp phần giữ nhịp sôi động cho khu vực trải nghiệm ngay trước thời điểm diễn ra Gala WeChoice Awards 2025.

buitruonglinh check-in tại booth và các fan

Sơn.K và Khoi Vu cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ với người hâm mộ

Những “lần đầu tiên” quá peak!

Một điểm nhấn đáng chú ý khác tại IDOL14 là hệ thống màn hình LED khổng lồ, nơi trình chiếu các project do fandom thực hiện và đồng thời đóng vai trò như “Threads Wall” - mô hình lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á. Thông qua đó, người tham dự có thể gửi lời nhắn, chia sẻ cảm xúc và theo dõi trực tiếp những nội dung, xu hướng nổi bật xoay quanh WeChoice Awards 2025 trên nền tảng Threads.

Đây cũng là lần đầu tiên Threads đồng hành cùng WeChoice Awards mang đến không gian tổng hợp các chủ đề, câu chuyện và khoảnh khắc được cộng đồng quan tâm nhất trong mùa giải năm nay. Người tham dự được khuyến khích check-in, đăng tải cảm xúc với topic WeChoice Awards 2025 để có cơ hội đưa thông điệp của mình xuất hiện trên màn hình lớn.

Threads Wall lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á

Một hoạt động mới toanh khác là Watching Party - phát livestream miễn phí đêm Gala ngay bên ngoài địa điểm tổ chức Gala WeChoice Awards 2025. Nhờ đó, khán giả có thể vừa tham gia các hoạt động tại booth IDOL14, vừa cùng bạn bè và cộng đồng người hâm mộ theo dõi, cổ vũ và chia sẻ khoảnh khắc khi các Nhân vật truyền cảm hứng, đề cử được vinh danh trên sân khấu của chương trình.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Tasco Auto đồng hành cùng WeChoice Awards với vai trò đối tác, góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh tinh thần tiên phong của người Việt. Thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam được đơn vị này hiện thực hóa thông qua việc xây dựng mô hình giải pháp di chuyển toàn diện, lấy trải nghiệm một điểm chạm làm trọng tâm. Tại booth Lynk & Co ở IDOL14, Tasco Auto mang đến nhiều hoạt động giải trí thú vị như trò chơi gắp gấu và minigame lật đật trúng quà để tăng tính kết nối với giới trẻ.

Booth Lynk & Co

Mọi người thích thú thử các trò chơi tại booth Lynk & Co

Tâm điểm trưng bày tại booth là Lynk & Co 08 EM-P, mẫu SUV cao cấp mang phong cách thiết kế Bắc Âu hiện đại, hướng đến trải nghiệm di chuyển thông minh và bền vững. Chiếc xe gây chú ý nhờ khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cả di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài. Người xem có thể tìm hiểu hai phiên bản Pro và Halo, cùng loạt màu sắc thời thượng như đen, trắng ngọc trai, xám, xanh khoáng thạch và vàng ánh kim.

Tasco Auto hiện là công ty thành viên của Tasco, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh. Với việc chiếm giữ thị phần đáng kể và là đối tác của 15 thương hiệu toàn cầu, Tasco Auto không chỉ phân phối các dòng xe danh tiếng như Volvo hay Lynk & Co mà còn sở hữu một hệ sinh thái dịch vụ khép kín từ bảo hiểm, thu phí không dừng VETC đến dịch vụ cứu hộ và mua bán xe cũ.

Chiếc Lynk & Co 08 EM-P được trưng bày ở booth

Sự đồng hành của Tasco tại WeChoice Awards là cách doanh nghiệp thể hiện cam kết phát triển bền vững, cùng thế hệ mới kiến tạo những giá trị di chuyển có chiều sâu và nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.