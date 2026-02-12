Aristino đồng hành cùng WeChoice Awards 2025 lan tỏa những giá trị tốt đẹp

WeChoice Awards 2025 có chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" mở ra không gian tôn vinh những hành trình tiếp nối các giá trị văn hóa trường tồn, nơi quá khứ hào hùng gặp gỡ khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Danh sách đề cử năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình kiến tạo diện mạo đất nước ở giai đoạn mới. Mỗi đề cử là một câu chuyện riêng, của những con người bình dị nhưng phi thường đang lặng lẽ viết tiếp tinh thần Việt bằng hành động cụ thể mỗi ngày.

Đồng hành cùng WeChoice Awards 2025, thương hiệu thời trang Aristino cổ vũ những hành trình truyền cảm hứng ấy bằng niềm tin vào bản lĩnh Việt – nơi giá trị truyền thống được kế thừa, tinh thần tiên phong được nuôi dưỡng và phong thái hiện đại được định hình từ chiều sâu văn hóa. Với sự đồng hành và cổ vũ tinh thần của Aristino, các Nhân vật Truyền cảm hứng thêm phần tự tin khi bước vào không gian WeChoice Awards 2025, nơi những giá trị tốt đẹp được lắng nghe và lan tỏa.

Gần 6 năm gắn bó với công tác cứu hộ cứu nạn, anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội cứu hộ 116 đã cùng đồng đội tham gia hàng trăm ca tìm kiếm cứu nạn trên khắp cả nước. Từ những ngày đầu hỗ trợ bà con vùng lũ năm 2020 đến nay, Đội 116 không chỉ hiện diện trong những thời khắc nguy cấp, mà còn bền bỉ với các hoạt động dạy bơi, trang bị kỹ năng sinh tồn miễn phí cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.

Anh Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ 116

Khoác lên mình bộ vest Aristino tại Gala, anh Nhâm Quang Văn vẫn toát lên khí thế của một người đội trưởng mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng hôm nay, anh thả lỏng hơn khi được tách khỏi sóng gió, hiểm nguy, để hiện diện trong một không gian trang trọng, nơi những hy sinh thầm lặng của anh và đồng đội được tôn vinh và lan tỏa.

Một Nhân vật Truyền cảm hứng khác cũng đã có màn “lột xác” cùng Aristino tại Gala là “Anh lái drone” Hoàng Văn Thiện, người đã thực hiện cuộc cứu người đặc biệt giữa dòng lũ tại xã Ea Ô. Trong hoàn cảnh mọi lối tiếp cận đều bị nước lũ chia cắt, anh Thiện đã sử dụng chiếc drone vốn chỉ dùng để phun thuốc cho vườn nhà để đưa áo phao, nước uống và trực tiếp “dắt” nạn nhân từ giữa sông vào bờ. Một quyết định được đưa ra trong khoảnh khắc cấp bách, không có phương án dự phòng, nhưng đã cứu được một mạng người.

Vẫn nụ cười hiền hậu, chân chất, anh nông dân Hoàng Văn Thiện xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2026 trong bộ vest Aristino xám nhạt đầy chỉn chu.

Không quen với việc mặc vest nhưng anh vẫn khá thoải mái, tự tin khi được vinh danh và chia sẻ về câu chuyện của mình trong không gian sự kiện lớn

Là thương hiệu thời trang tiên phong trong việc kết hợp tinh hoa di sản với phong cách tinh tế đương đại, Aristino theo đuổi hành trình tạo nên những sản phẩm mang giá trị ý nghĩa và truyền cảm hứng. Thông điệp “Be the Legend – Tiếp nối huyền thoại” không chỉ là lời cam kết về chất lượng và trải nghiệm, mà còn là tuyên ngôn tôn vinh văn hóa, di sản dân tộc thông qua ngôn ngữ thời trang. Từ đó, Aristino định hình hình ảnh người đàn ông Việt Nam lịch lãm, hiện đại, đồng thời mang trong mình niềm tự hào sâu sắc khi khoác lên những giá trị văn hóa trường tồn, kết nối quá khứ hào hùng với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đồng hành cùng WeChoice, Với Aristino khẳng định cam kết lâu dài trong việc tôn vinh con người Việt Nam hiện đại, những người dám dấn thân, bền bỉ cống hiến và không ngừng tiến về phía trước.

