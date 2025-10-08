Toàn cảnh vụ nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tìm ra nghi vấn mới, trường chưa lên tiếng!

Ngày 1/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) công bố quyết định công nhận 25 nghiên cứu sinh trúng tuyển tiến sĩ năm 2025. Trong danh sách, cái tên Âu Nhật Huy (24 tuổi), nghiên cứu sinh ngành Nội khoa nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi được cho là người trẻ nhất trúng tuyển tiến sĩ của trường, đồng thời là con trai của PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội.

Tốt nghiệp tháng 8, trúng tuyển tiến sĩ sau gần hai tháng

Theo thông tin được công bố, Âu Nhật Huy sinh năm 2001, tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Tân Tạo tháng 8/2025, với GPA 3,8/4,0 và điểm TOEIC 940/990. Đến tháng 10, anh được xác nhận trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, xếp thứ hai trong số các thí sinh ngành Nội khoa.

Quy chế tuyển sinh của trường cho phép bác sĩ đa khoa loại giỏi có thể dự tuyển tiến sĩ mà không cần qua bậc thạc sĩ, nếu có năng lực nghiên cứu khoa học được chứng minh bằng các công bố học thuật. Đây chính là điều khiến hồ sơ của Huy được chấp nhận và cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi tranh cãi.

Tốc độ công bố " kỷ lục " và nghi vấn xung đột lợi ích

Trong vòng 8 tháng (từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025), Âu Nhật Huy được ghi nhận là đồng tác giả của ít nhất 9 bài báo khoa học, trong đó có 7 bài đồng tác giả cùng mẹ. Tốc độ công bố trung bình hơn 1 bài mỗi tháng được nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá là "khó khả thi với một sinh viên đang học năm cuối".

Không chỉ vậy, mối quan hệ mẹ - con giữa hai tác giả cũng khiến dư luận đặt nghi vấn về xung đột lợi ích. Tuy nhiên, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường không tham gia bất kỳ khâu nào trong hội đồng tuyển sinh tiến sĩ năm 2025, và việc con bà trúng tuyển là "đúng quy chế".

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nghi án đạo văn và " tác giả ẩn "

Đến đầu tháng 10, sự việc trở nên căng thẳng khi trang "Liêm chính khoa học" đăng tải phân tích của tài khoản có tên Tổ VAR, cho rằng Âu Nhật Huy cùng mẹ dính nghi án đạo văn và công bố trùng lặp (duplicate publication).

Theo phân tích, bài báo "mới nhất" của hai mẹ con đăng ngày 14/7/2025 trên Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation có nội dung gần như trùng khớp với một bài tiếng Việt được đăng trước đó 6 tháng trên Tạp chí Y học Việt Nam (28/1/2025).

Đáng chú ý, trong bài tiếng Việt, Âu Nhật Huy không có tên trong danh sách 6 tác giả. Nhưng sang bài tiếng Anh, tên của Huy lại được bổ sung cùng 3 người khác, kèm học vị "ThS." - trong khi thực tế Huy chỉ vừa tốt nghiệp bác sĩ đa khoa.

Nếu kết luận của tài khoản Tổ VAR chính xác, hành vi này không chỉ là công bố trùng lặp, mà còn gắn học vị và đồng tác giả không đúng thực tế, đều là vi phạm nghiêm trọng trong liêm chính khoa học.

Thí sinh Âu Nhật Huy nhận bằng tốt nghiệp ngành y loại xuất sắc vào tháng 8 vừa qua (Ảnh: TTU).

Trường Y im lặng, dư luận chờ câu trả lời

Đến sáng 8/10, phóng viên Người Lao Động cho biết vẫn chưa thể kết nối được với lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch để làm rõ vụ việc. Trước đó, nhà trường từng khẳng định toàn bộ quy trình tuyển sinh tiến sĩ được thực hiện "đúng quy chế" và đã "rà soát kỹ hồ sơ các thí sinh". Tuy nhiên, các cáo buộc đạo văn và sai học vị là diễn biến mới, chưa được trường phản hồi.

Hiện cộng đồng khoa học và dư luận đang yêu cầu trường công khai hồ sơ nghiên cứu, các bài báo được nộp trong hồ sơ dự tuyển, đồng thời kiểm tra độc lập về tính liêm chính học thuật.

