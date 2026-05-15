Toàn cảnh vụ chồng đại gia của nữ minh tinh bị tố xâm hại anh trai: Vô số "plot twist", 50 ngôi sao bị vạ lây

Tâm điểm của truyền thông Thái Lan đang là ồn ào gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha đình đám. Cụ thể, hậu duệ đời thứ 4 - nhà hoạt động môi trường Psi Scott (Siranat Scott) đã tố cáo anh trai Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ nhưng không ai bảo vệ anh. Nữ diễn viên Mild Lapassalan cũng bị réo gọi do cô là vợ của Pi Sunith Scott. Hiện tại, vụ việc vẫn liên tiếp xuất hiện nhiều diễn biến nóng.

9/5: Ngày Psi Scott "nổ phát súng" đầu tiên

Dù Psi Scott từng hé lộ về những "bóng ma" tâm lý trong quá khứ, nhưng đến nay, anh mới trực tiếp lên tiếng tố cáo anh ruột. Vào ngày 9/5, Psi Scott đăng video, vừa khóc vừa kể lại câu chuyện. Điều khiến anh đau xót hơn cả là gia tộc đã nghe đoạn ghi âm bằng chứng, biết chuyện nhưng không ai giúp đỡ anh.

Thiếu gia này cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ. Vụ việc nhanh chóng gây bão truyền thông Thái Lan vì có tính chất quá nghiêm trọng và liên quan đến 1 trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất đất nước.

Psi Scott khóc tố cáo anh trai. Ảnh: Instagram

10/5: Vụ việc bùng nổ, Mild Lapassalan bị réo gọi

Sau khi Psi Scott tung clip tố cáo anh trai, Pi Sunith Scott đã khóa trang cá nhân. Lúc này, cư dân mạng réo gọi Mild Lapassalan - vợ của Pi Sunith Scott. Dù đang mang thai con đầu lòng, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn phải nhận hàng loạt bình luận gay gắt và chất vấn. Trang cá nhân của cô biến thành "bãi chiến trường", với vô số bình luận yêu cầu Mild Lapassalan lên tiếng về vụ việc.

Dù vậy giữa tâm bão, vẫn có rất nhiều khán giả tỉnh táo lên tiếng bảo vệ Mild Lapassalan. Họ cho rằng nếu các cáo buộc là sự thật, thì đây là góc khuất quá khứ của chồng cô với em ruột và mẹ, hoàn toàn không liên quan đến Mild Lapassalan. Nữ diễn viên này chỉ mới cưới Pi Sunith Scott từ năm ngoái và hiện đang mang thai con đầu lòng.

Nữ diễn viên bị réo gọi trong ồn ào nhà chồng. Ảnh: Instagram

12/5: Pi Sunith Scott phủ nhận, Mild Lapassalan lộ diện

Đến ngày 12/5, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài thông qua trang cá nhân của vợ, để chính thức lên tiếng, phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình. Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Pi Sunith Scott cho biết những người thân cận, từ gia đình, bạn bè đến chính bản thân anh đều hiểu rõ anh không phải người như vậy. Đồng thời, anh nói cảm thấy rất đau lòng khi em trai nghĩ rằng anh đã làm điều đó.

Về đoạn ghi âm xin lỗi, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi hai anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn. Thiếu gia tập đoàn Singha cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả hai cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây.

Đến giai đoạn thiếu niên, 2 người sống ở 2 quốc gia khác nhau. Chồng của nữ minh tinh học nội trú tại Anh cho đến khi vào đại học. Những lần gặp nhau chủ yếu chỉ vào các kỳ nghỉ và phần lớn thời gian Pi Sunith Scott cũng ở bên bạn bè hoặc bạn gái, nên không có chuyện "xâm hại hàng chục năm".

Pi Sunith Scott tiếp tục phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai như những gì đang bị tố cáo. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Pi Sunith Scott phủ nhận qua trang cá nhân của vợ. Ảnh: Instagram

Cũng trong ngày hôm đó, nữ minh tinh 9X xuất hiện rạng ngời với tư cách phù dâu trong đám cưới của 1 chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Xuất hiện cùng Mild Lapassalan còn có dàn mỹ nhân nức tiếng xứ chùa vàng như Kimmy Kimberley, Diana Flipo,...

Cô luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi trong suốt đám cưới, còn vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè đồng nghiệp và hoàn thành tốt vai trò phù dâu của mình. Động thái này của Mild Lapassalan đã khiến dư luận nổi sóng, bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả nhận định, nữ diễn viên không mảy may bận tâm tới làn sóng công kích nhắm vào mình giữa bê bối của ông xã tài phiệt.

Mild Lapassalan tươi cười đi làm phù dâu. Ảnh: Instagram

13/5: Psi Scott tung đoạn ghi âm quyết định

Tưởng chừng như đến đây, drama đã yên ắng nhưng Psi Scott đã tung tiếp đoạn ghi âm khác gây sốc. Trong đoạn ghi âm này, Psi Scott nói anh trai từng vào phòng rồi thực hiện hành vi xâm hại. Chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan nói rằng lúc đó anh còn nhỏ, không nhận thức được mình đang làm gì. Psi Scott liền bảo "Không, lúc đấy em mới 10-11 tuổi, còn anh hơn em đến 6 tuổi" . Sau những hành động của anh trai, Psi Scott chịu tổn thương tâm lý, mất nhiều năm chữa lành và không dám yêu ai vì ám ảnh. Đoạn ghi âm đã nhanh chóng thu hút đến 24.000 lượt share.

Psi Scott tung đoạn ghi âm quyết định. Ảnh: Instagram

Cũng trong ngày 13/5, Mild Lapassalan thay mặt chồng đăng ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả 2 anh em. Đồng thời ở bức ảnh sau, chồng cô đã chuẩn bị đơn kiện cùng lời cảnh báo đanh thép: "Những kẻ lan truyền thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm thông tin, và những kẻ đưa ra những bình luận lăng mạ, phỉ báng, kích động thù hận, hãy chuẩn bị tinh thần nhận giấy triệu tập của tòa án".

Về phần mình, cô nói: "Sau khi ồn ào nổ ra, nhiều người đã nói với Mild rằng đây là chuyện của gia đình chồng không nên xen vào. Hôm nay, Mild xin được làm rõ rằng bản thân Mild chưa từng có ý định vượt quá giới hạn hay can thiệp vào vụ việc dù chỉ 1 chút. Mild chỉ vô tình trở thành 'bị cáo' trong mắt dư luận. Do đó, Mild hy vọng mọi người đừng công kích, gièm pha ác ý bất kỳ ai khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Ngoài ra, Mild cũng muốn nói rằng chồng Mild - anh Pi Sunith Scott - chưa từng công khai tài khoản MXH của mình bởi anh rất coi trọng sự riêng tư. Vì vậy, anh ấy đã hỏi xin sử dụng trang Instagram công khai của Mild để đăng clip và đưa ra các bằng chứng làm rõ sự thật. Mild chỉ hỗ trợ chồng mình phương tiện để anh ấy lên tiếng chứ Mild không can thiệp hay liên quan đến vụ việc. Mong mọi người hiểu rõ 2 điều này cũng như mọi chuyện đang diễn ra. Xin cảm ơn".

Nữ diễn viên đăng hộ chồng giấy chứng nhận sử dụng đất...

... và đơn kiện bình luận ác ý. Ảnh: Instagram

Đã có đến 50 ngôi sao và KOL Thái Lan like những bài viết của Mild Lapassalan. Tuy nhiên sau khi Psi Scott "phản đòn" bằng cách đăng đoạn ghi âm chấn động bóc trần tội ác của anh trai, 50 nghệ sĩ và KOL đã bị công chúng chỉ trích kịch liệt vì cho rằng "ngầm ủng hộ những chuyện đáng xấu hổ" kia. Danh sách dài dằng dặc những ngôi sao này khiến ai cũng phải bất ngờ vì toàn sao hạng A, quyền lực hàng đầu showbiz: Kimmy Kimberley, Mario Maurer, Baifern Pimchanok cho đến Tay Tawan, Off Jumpol, Diana Flipo, Mint Chayanee, Grace Budsarin, Golf Kittipat...

Làn sóng phẫn nộ dâng cao khiến tối 13/5 trở thành "đại hội xin lỗi" của các ngôi sao này. Trên trang cá nhân, Tay Tawan đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định bấm like chỉ vì muốn ủng hộ Mild Lapassalan, gửi lời động viên cô bạn thân vượt qua quãng thời gian khó khăn. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi chân thành nếu nút like gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào rằng anh ủng hộ bạo lực gia đình.

Zee Pruk cũng đăng đàn cho biết anh chỉ like dạo, không mang hàm ý đứng về ai trong cáo buộc: "Khi tôi lướt Instagram, tôi thường thích mọi bài đăng của những người tôi theo dõi, mỗi khi chúng xuất hiện trên bảng tin đề xuất của tôi". Nữ rapper MILLI cũng có lời xin lỗi vì hành động like bài viết gây hiểu lầm là sự ủng hộ cho chuyện nhà chồng của diễn viên Mild Lapassalan. Hiện tại, hầu hết các nghệ sĩ đều đã "bỏ thích" các bài đăng trên thanh minh của thiếu gia tập đoàn Singha nhưng vẫn chưa hết bị "ném đá".

50 ngôi sao bị chỉ trích vì like bài viết của Mild Lapassalan. Ảnh: Instagram

14/5: Psi Scott nhận được mail từ người bố xa cách, tuyên bố muốn tống anh trai vào tù

Trong diễn biến mới nhất, Psi Scott cho biết anh đã nhận được email từ bố đẻ sau 4 năm biệt tăm. Đây cũng là người thân đầu tiên chủ động liên hệ riêng với Psi Scott kể từ khi anh lên tiếng cáo buộc anh trai Pi Sunith Scott có hành vi không đúng chừng mực. Trong email, người cha gốc Thái Lan - Scotland bày tỏ sự tuyệt vọng, đau lòng khi bị con trai Psi Scott chặn mọi liên lạc, khiến mối quan hệ cha con trở nên xa cách. Ông khẳng định không xem con trai là “kẻ thù”, luôn đứng về phía con. Cha của Psi Scott hy vọng con trai sau khi đọc email sẽ cân nhắc liên hệ với ông

Psi Scott đồng thời cũng nhận trả lời phỏng vấn từ truyền thông Thái Lan. Thiếu gia này gay gắt: "Tôi chưa xem đoạn video mà anh trai lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Tôi mệt mỏi khi phải nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đã làm hại tôi. Về lời giải thích của Mild về vấn đề đất đai, tôi nghĩ cô ấy nên tập trung làm rõ việc chồng mình là người đã xâm hại em trai, chứ không phải vấn đề đất đai không liên quan đến cô ấy. Hiện tại có một vấn đề lớn hơn vấn đề đất đai: kẻ đã xâm hại tôi vẫn chưa bị bỏ tù. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì tốt hơn hết là hắn ta nên vào tù. Điều quan trọng là phải giải thích rằng một người có bản chất biến thái như vậy sẽ không thay đổi. Chúng ta không biết liệu hắn ta có làm điều đó với người khác nữa hay không. Kẻ nào làm điều này một lần sẽ làm lại lần nữa. Nó giống như hành vi của một người mắc bệnh tâm thần và chuyên xâm hại trẻ em”.

Psi Scott muốn tống anh trai vào tù. Ảnh: Thaiger

Nguồn: Thairath, Instagram