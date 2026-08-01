TOÀN CẢNH ồn ào tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Trị khiến 5 thí sinh bị hủy kết quả thi

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, những phản ánh về dấu hiệu vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ các thông tin tố giác ban đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Công an tỉnh đã liên tiếp vào cuộc xác minh, điều tra.

Từ một vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội, quá trình rà soát của các cơ quan chức năng đã dẫn tới việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai giáo viên và xác định 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận. Dưới đây là toàn bộ diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian.

Ngày 11-12/7: Xuất hiện thông tin tố giác trên mạng xã hội, Sở GD&ĐT yêu cầu báo cáo khẩn

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị). Nội dung các bài viết cho rằng trong quá trình làm bài thi, một số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện hướng dẫn, nhắc bài hoặc tạo điều kiện để thí sinh trao đổi bài, gây nhiều tranh luận trong dư luận.

Thông tin phản ánh vi phạm thi cử ở tỉnh Quảng Trị đang lan truyền trên mạng xã hội

Ngay sau khi xuất hiện các thông tin này, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi Trường THPT Lê Trực và Hội đồng thi báo cáo toàn bộ vụ việc, đồng thời tiến hành rà soát theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định có hay không dấu hiệu vi phạm quy chế thi, bảo đảm tính khách quan và nghiêm minh của kỳ thi.

Cùng thời điểm, lãnh đạo Trường THPT Lê Trực cho biết nhà trường có hai giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi, gồm một Phó trưởng điểm thi và một Thư ký điểm thi; các cán bộ coi thi còn lại đều được điều động từ các đơn vị khác theo quy định của Hội đồng thi. Hiệu trưởng nhà trường cũng thông tin bản thân không tham gia công tác tổ chức kỳ thi năm nay do có con dự thi, đồng thời cho biết kết quả thi của học sinh nhà trường không có biến động bất thường so với các năm trước.

Ngày 12/7: UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an và Sở GD&ĐT khẩn trương vào cuộc xác minh

Trước những phản ánh lan truyền trên mạng xã hội, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Đây là động thái chính thức đầu tiên của chính quyền địa phương sau khi xuất hiện nghi vấn tiêu cực tại kỳ thi.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT được giao khẩn trương kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc hành vi gian lận, tiêu cực nếu có. Đồng thời, Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kết quả kỳ thi trên phạm vi toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và xử lý đúng quy định.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất và mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân. Trường hợp phát hiện sai phạm, các đơn vị được yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các xã, phường liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và ngành giáo dục trong quá trình điều tra, xác minh.

Việc UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo cho thấy vụ việc không còn dừng ở mức phản ánh trên mạng xã hội mà đã được đưa vào quy trình kiểm tra, xác minh chính thức của các cơ quan có thẩm quyền. Đây cũng là bước khởi đầu cho quá trình điều tra sau đó, dẫn đến việc khởi tố vụ án hình sự và xử lý các cá nhân liên quan.

Ngày 17/7: Khởi tố vụ án, khởi tố 2 giáo viên liên quan đến điểm thi Trường THPT Lê Trực

Sau nhiều ngày xác minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là bước chuyển quan trọng của vụ việc từ giai đoạn xác minh sang điều tra theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, được phân công làm Phó Trưởng điểm thi và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, được phân công làm Thư ký điểm thi. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn theo quy định.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình tổ chức kỳ thi để thực hiện các hành vi vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố quyết định khởi tố, cơ quan điều tra chưa công bố đầy đủ phương thức, thủ đoạn cũng như vai trò cụ thể của từng người, đồng thời cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến.

Thông tin 2 cán bộ giữ các vị trí chủ chốt tại điểm thi bị khởi tố ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây cũng là lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xuất hiện vụ án hình sự liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức thi tại một điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 18/7: Bộ trưởng GD&ĐT làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc

Trong quá trình điều tra vụ việc, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ những phản ánh liên quan đến điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị để nghe báo cáo về vụ việc cũng như công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất quan điểm xử lý vụ việc theo tinh thần nghiêm minh, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Hai bên yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nếu có.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra đến thời điểm đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai giáo viên liên quan đến vụ việc. Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo quá trình xử lý vụ việc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như sự công bằng, khách quan của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 19/7: Công bố kết quả điều tra bước đầu, xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp

Ngày 19/7, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phát đi thông cáo báo chí, thông tin về kết quả điều tra bước đầu đối với vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông cáo, cơ quan chức năng xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại điểm thi này. Hai giáo viên được xác định gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai giáo viên trên để điều tra về hành vi liên quan đến gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra ban đầu cũng xác định 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Việc xem xét, xử lý đối với các thí sinh sẽ được thực hiện trên cơ sở kết luận điều tra của cơ quan công an và các quy định hiện hành của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của các thí sinh dự thi trung thực cũng như uy tín của ngành giáo dục. Vì vậy, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 20/7 và những ngày sau đó: Tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn tỉnh và xử lý theo đúng quy định

Sau khi Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị công bố kết quả điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm làm rõ toàn diện vụ việc.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định đầy đủ bản chất vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan. Quá trình điều tra được yêu cầu thực hiện khách quan, đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt hành vi vi phạm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những cá nhân không liên quan.

Liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh

Song song với hoạt động điều tra của cơ quan công an, Sở GD&ĐT Quảng Trị được giao tiếp tục rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Việc rà soát không chỉ dừng lại ở điểm thi Trường THPT Lê Trực mà còn mở rộng đối với các điểm thi khác nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường nếu có, đồng thời đánh giá lại toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi để rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan, phục vụ quá trình xác minh vụ án. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với mọi hành vi vi phạm, đồng thời bảo đảm sự công bằng, khách quan đối với các thí sinh đã tham dự kỳ thi.

Ngày 1/8: Hủy kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có con trai Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực

Sau quá trình điều tra và xử lý bước đầu, ngày 1/8, vụ việc tiếp tục có diễn biến mới khi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận đã thực hiện việc hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 5 thí sinh có liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong số 5 trường hợp bị hủy kết quả thi có một thí sinh là con trai của ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Đây là thông tin mới nhất liên quan đến việc xử lý kết quả thi của các thí sinh được xác định có liên quan đến vụ án.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, ngoài 5 trường hợp đã bị hủy kết quả thi, hiện còn một trường hợp khác đang được xin ý kiến của Bộ GD&ĐT trước khi đưa ra quyết định xử lý theo đúng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Diễn biến này được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng như xử lý các thí sinh vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Tổng hợp