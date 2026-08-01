Bức ảnh đang khiến cư dân mạng xuýt xoa không thôi: "Đúng là núi cao còn có núi cao hơn"!

Trong mắt công chúng, Vi Đông Dịch - "Vi Thần" của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) là một thiên tài toán học bách chiến bách thắng, cô độc và ngạo nghễ. "Bài toán nào không biết thì hỏi giảng viên, giảng viên không biết thì hỏi Vi Thần, còn nếu Vi Thần cũng không giải được thì chắc chắn đề bài đó sai" - cư dân mạng Trung Quốc thậm chí còn dùng câu nói này để ca ngợi sự xuất sắc của Vi Đông Dịch.

Thế nhưng mùa hè năm 2025, người ta lại thấy một cảnh tượng lạ: Vi Thần ngoan ngoãn ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, chăm chú nghe giảng suốt 3 ngày liền như một học sinh dự thính.

Người đứng trên bục giảng hôm đó là một nữ giáo sư. Cô đến để chia sẻ về bài toán kinh điển đã làm đau đầu giới toán học suốt cả thế kỷ - "Giả thuyết Kakeya 3 chiều" .

Vi Đông Dịch (người được khoanh đỏ) chăm chú nghe bài giảng

Sau buổi học, Vi Thần không ngần ngại lao lên bục giảng, chủ động vây quanh nữ giáo sư để hỏi và thảo luận sôi nổi suốt mười mấy phút. Hình ảnh một "huyền thoại" vội vã thỉnh giáo đồng nghiệp đã gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều người ngỡ ngàng: "Đến Vi Thần còn phải ngồi hàng đầu nghe giảng, rốt cuộc nữ giáo sư này khủng đến mức nào?"

Câu trả lời đã có vào mùa hè năm 2026: Nữ giáo sư đó chính là Vương Hồng, người vừa chính thức trở thành nhà toán học Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Fields - "Giải Nobel của giới Toán học".

Sự kiện này không chỉ tôn vinh một tài năng đỉnh cao, mà còn để lại một bài học đắt giá về sự khiêm nhường:

Trí tuệ thực sự không có đỉnh: "Vi Thần" rất giỏi, nhưng tri thức nhân loại là vô tận. Khi thấy người khác vượt qua một đỉnh núi mà mình chưa chạm tới, anh không hề đố kỵ hay giữ sĩ diện.

Cao thủ thực sự biết cúi đầu: Người mạnh nhất không phải là người cố bám lấy bục giảng để làm "thần", mà là người sẵn sàng ngồi lại ghế học sinh khi đứng trước chân lý.

Trên con đường chinh phục tri thức, "Núi cao còn có núi cao hơn". Sự tôn trọng và tinh thần cầu thị của Vi Thần dành cho Vương Hồng chính là hình ảnh đẹp nhất của những bộ óc đỉnh cao: Không tranh giành ai hơn ai, chỉ cùng nhau hướng về đỉnh núi tri thức.