Chỉ trong nửa đầu năm 2026, Hannah Olala liên tục trở thành cái tên được nhắc đến trên mạng xã hội. Thế nhưng không phải vì những video chia sẻ về skincare hay cuộc sống sang chảnh như trước. Thay vào đó, Hannah Olala xuất hiện trong hàng loạt cuộc tranh luận.

Từ những lùm xùm liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập, các đồn đoán về sức ảnh hưởng trong giới làm đẹp, cho đến việc bị réo tên trong drama của những KOL khác và cả những phát ngôn trong quá khứ bất ngờ bị "đào" lại. Chuỗi sự việc nối tiếp nhau khiến Hannah Olala trở thành tâm được chú ý và bàn luận nhiều nhất trên các nền tảng MXH.

Tranh cãi về sản phẩm retinol thuộc thương hiệu mỹ phẩm do Hannah Olala sáng lập

Khởi nguồn cho mọi vấn đề là cuộc tranh cãi xoay quanh thương hiệu mỹ phẩm Candid.

Mọi chuyện bắt đầu khi một KOC lên clip review về sản phẩm retinol và dành nhiều lời khen cho tác dụng, chất lượng mà sản phẩm đem lại.

Tuy nhiên từ đây, một CEO có kinh nghiệm 30 năm trong ngành da - anh D. bất ngờ lên clip phản bác. Người này bày tỏ: “Review 1 sản phẩm cần sự công tâm, không tâng bốc và PR quá mức. Khách hàng cần sự minh bạch tốt xấu khen chê đầy đủ vì không có 1 sản phẩm nào là hoàn hảo cho tất cả mọi người, người này thích nhưng người khác có thể không. Minh bạch để khách hàng hiểu và tự cân nhắc cho lựa chọn riêng”.

Ngoài ra, nam CEO còn phân tích bảng thành phần chuyên môn của sản phẩm, cho rằng retinol này không có công nghệ bọc vi nang hiện đại. Anh cũng đưa ra ý kiến cá nhân, cho rằng bạn KOC review nên hỏi nhà sản xuất xem sản phẩm có công nghệ Liposome như bạn đã review hay không.

Sau khi đoạn clip của anh D. lên sóng, cộng đồng mạng cũng chia thành nhiều phe tranh cãi. Không ít người cho rằng bản thân sử dụng sản phẩm này gặp phải tình trạng bong tróc da, mẩn rát. Tuy nhiên, cũng nhiều người lại phản bác ý kiến của anh D., cho rằng nam CEO đang “cạnh tranh không lành mạnh”.

Từ đây, các cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển hướng sang những vấn đề chuyên môn như công nghệ "retinol bọc vi nang", bảng thành phần, mức độ hiệu quả cũng như cách thương hiệu truyền thông về công nghệ mà sản phẩm sử dụng.

Trước những tranh cãi về sản phẩm của mình, Hannah Olala liên tục đăng tải các video để giải thích rõ đến người tiêu dùng. Ban đầu, Hannah Olala cũng như thương hiệu Candid đưa ra các thông tin liên quan đến công nghệ bọc retinol. Liên tiếp sau đó, Hannah Olala và thương hiệu lên tiếng thêm về việc sở hữu đầy đủ hồ sơ liên quan đến công nghệ sản phẩm, các thành phần đều nằm trong danh mục được phép sử dụng và lần lượt phản hồi những câu hỏi được cộng đồng đặt ra.

Dù vậy, cuộc tranh luận vẫn không hạ nhiệt, ngày càng có nhiều người tham gia bình luận, phân tích về sản phẩm.

Ngoài ra, Hannah Olala cũng đăng tải nhiều đoạn clip để nói về triết lý kinh doanh cũng như “bí mật”, drama trong ngành mỹ phẩm mà cô từng gặp. Dù không nhắc trực tiếp tên ai nhưng những nội dung mà Hannah Olala chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, có phần đẩy tranh cãi đi xa.

Võ Hà Linh lên tiếng về “quyền lực mềm”, không nhắc tên ai nhưng Hannah Olala trở thành tâm điểm

Từ câu chuyện về sản phẩm, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh sức ảnh hưởng của Hannah trong giới làm đẹp.

Đáng chú ý, cái tên Võ Hà Linh cũng bất ngờ xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Từ khóa "Võ Hà Linh Hannah Olala" thậm chí lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến, dù trên thực tế hai bên không trực tiếp nhắc đến nhau.

Theo đó, trong một video được đăng tải, Võ Hà Linh chia sẻ quan điểm về "quyền lực mềm" trong giới KOL mỹ phẩm. Cô cho rằng mỗi người nên thận trọng khi đưa ra nhận định về một sự việc, đồng thời tập trung phát triển năng lực chuyên môn và xây dựng sự nghiệp bằng giá trị thực thay vì phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Võ Hà Linh gửi lời khuyên đến các KOL, KOC, nhắc đến "quyền lực mềm" gây xôn xao MXH

Dù không đề cập cụ thể bất kỳ cá nhân nào, nhiều cư dân mạng cho rằng nội dung video có liên quan đến Hannah Olala. Không ít người trực tiếp tràn vào kênh của Hannah Olala để hỏi thẳng về nghi vấn “quyền lực mềm”, “deal độc quyền” hay sức ảnh hưởng của cô trong ngành khiến các KOL/KOC khác bị “chèn ép”.

Trước những thông tin lan truyền, Hannah Olala đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định nhiều lời đồn không đúng sự thật.

Cụ thể, khi được hỏi “Vậy có việc deal brand bên chị thì không được xuất hiện bên khác không chị?”, Hannah Olala hoàn toàn phủ nhận. Cô cho biết nhiều gương mặt giới livestream vẫn hợp tác với những thương hiệu tương tự mình.

“Không có chuyện này em nhé! Lucie (Lucie Nguyễn - PV), Diệp (Diệp Lê - PV), Liêu Hà Trinh và rất nhiều bạn khác cũng làm những brand giống chị. Brand chị làm là brand lớn, quốc tế, sao người ta phải hợp tác chỉ một người? Tuy nhiên, brand lớn thì sẽ có tiêu chuẩn khắt khe, không phải ai họ cũng hợp tác. Ngược lại, bản thân chị cũng có tiêu chuẩn của chị, không phải brand nào hợp tác chị cũng chịu” - Hannah Olala nói.

Song người này tiếp tục đặt nghi vấn rằng tiêu chuẩn để được Hannah Olala livestream có thể liên quan đến việc không muốn nhãn hàng hợp tác với một cá nhân nào đó không, nữ doanh nhân cho rằng cộng đồng mạng đang đánh giá quá cao quyền lực của cô, việc KOC/KOL có được chọn hay không là phải xem lại chính mình.

“Em đánh giá chị cao dữ vậy em? Các tập đoàn quốc tế người ta có quyền và có tiêu chuẩn lựa chọn người để hợp tác. Không được chọn thì phải xem lại mình chứ sao đi trách người khác được” - Hannah trả lời.

Ngoài ra, khi bị hỏi thẳng liệu có phải là "thế lực thao túng các KOC, KOL nhỏ" hay không, nữ doanh nhân phản ứng khá mạnh mẽ: “Không biết gì đi nói vớ vẩn vậy em? Chị đang giúp định hướng và hỗ trợ cho nhiều KOL & KOC đi đúng hướng và kết nối với các nhãn hàng uy tín đó em” .

Tuy nhiên, khi những lời giải thích của Hannah Olala vẫn đang được bàn luận, beauty blogger Kỳ Kỳ tiếp tục làm dậy sóng cộng đồng skinbiz khi chia sẻ câu chuyện được cho là liên quan đến nữ doanh nhân.

Kỳ Kỳ chia sẻ: "Blackist là chỗ nào có sự kiện của Hannah Olala là Kỳ không được đi. Nhưng mà mình thề luôn với các bạn là mình không hề ghét Hannah Olala. Mình cảm thấy wow, mình cũng phải làm cái gì đó mới có sự khác biệt, không được đứng chung như vậy”.

Không ít người sau đó đã để lại bình luận trên các trang cá nhân của Hannah Olala, đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện mà Kỳ Kỳ nhắc đến, đồng thời thắc mắc liệu có hay không việc "sự kiện có Hannah thì Kỳ Kỳ không được tham dự". Song, nữ doanh nhân không phản hồi về đoạn livestream này.

Clip Kỳ Kỳ nói về chuyện chỗ nào có sự kiện của Hannah Olala thì Kỳ Kỳ không được đi.

Giấc mơ của Võ Hà Linh khiến drama skinbiz đã nóng lại càng nóng

Giữa lúc những ồn ào này chưa kịp hạ nhiệt, Hannah Olala tiếp tục bị gọi tên sau một video của Võ Hà Linh.

Trong video, Võ Hà Linh tiếp tục kể về một "giấc mơ" với nhiều chi tiết khiến cư dân mạng liên tưởng đến Hannah Olala. “Tự nhiên đêm qua nằm mơ mọi người ạ. Mà một giấc mơ kỳ lạ cực kỳ luôn. Thế là sáng ra mình ngẫm lại, mình thấy giấc mơ đêm qua ấy, mình trở thành một chuyên gia marketing. Một chuyên gia marketing mà không có bằng cấp gì luôn. Mà mình có cả một đàn em, đống đàn em, đống đệ tử luôn. Mà mình cực giàu, bởi vì mình đi tìm kẽ hở với cả chuyên đi bóc phốt. Mình là nằm mơ thôi nha. Bóc phốt xong thì mình quay lại, mình bán gói giải pháp. Thế là mình là chuyên gia marketing luôn. Chuyên gia marketing... bằng cấp hay không thì cũng không biết. Mà cái cách này là phải đông đàn em, đông đệ tử thì mới làm được nha. Nhưng mà mình nghĩ lại, sáng ra mình nghĩ lại mình thấy là nếu mà mình làm như thế thì đêm mình ngủ chẳng ngon. Cho nên là mình chỉ nằm mơ thế thôi. Chị rảnh mà, cho nên chị nằm mơ, các em đừng làm theo nha, bởi vì... thôi, nói nhiều mất hay" - nội dung video của Võ Hà Linh khiến netizen xôn xao.

Thế nhưng nhân vật được nhắc đến vẫn hoàn toàn không được gọi tên trực tiếp, tất cả vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng.

Võ Hà Linh tiếp tục đăng tải clip kể về "giấc mơ" của mình.

Dẫu vậy, dưới phần bình luận video của Võ Hà Linh, hàng loạt người dùng đồng loạt nhắc đến tên Hannah Olala. Từ một video mang tính kể chuyện, cuộc tranh luận nhanh chóng bị đẩy sang hướng đối chiếu giữa hai nhân vật vốn đều có sức ảnh hưởng trong cộng đồng skincare.

Dù không có bất kỳ xác nhận nào từ phía Võ Hà Linh rằng người được nhắc tới là Hannah Olala, cái tên của nữ doanh nhân vẫn liên tục xuất hiện trong các bài đăng phân tích, bình luận và suy đoán trên mạng xã hội.

Hộp quà trị giá 45 triệu tặng các KOL cùng ngành của Hannah Olala bỗng bị đem ra “mổ xẻ”

Không dừng lại ở đó, Hannah Olala tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi một sản phẩm bất ngờ xuất hiện với tần suất dày đặc: Hộp quà của Hannah Olala dành cho các TikToker thân thiết.

Theo đó, nhiều người dùng cho rằng Hannah Olala thường xuyên gửi quà tặng đến những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như một cách để tri ân tình cảm và giữ kết nối với các TikToker, Influencer thân thiết.

Nhiều hình ảnh về các hộp quà trị giá 45 triệu từng được các nhà sáng tạo nội dung đăng tải trước đây cũng được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại. Một số video ghi lại cảnh mở quà, trải nghiệm sản phẩm hoặc bày tỏ sự yêu thích với món quà nhận được đã thu hút lượng tương tác lớn.

Tuy nhiên, chính điều này cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng đặt câu hỏi liệu việc tặng quà có ảnh hưởng đến quan điểm hay nội dung mà các nhà sáng tạo chia sẻ trên mạng xã hội hay không. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng việc gửi quà là hoạt động phổ biến trong lĩnh vực truyền thông và marketing, được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm xây dựng mối quan hệ với đối tác hoặc những người có sức ảnh hưởng.

Đáng chú ý, trước làn sóng bình luận ngày càng gia tăng, một số nhà sáng tạo nội dung đã lựa chọn hạn chế hoặc tắt tính năng bình luận dưới video khui quà của mình. Một số khác cũng lên tiếng giải thích rằng việc nhận quà không đồng nghĩa với việc phải đưa ra những đánh giá tích cực hoặc tham gia vào các hoạt động quảng bá có chủ đích.

Về phía Hannah Olala, cô không lên tiếng về ồn ào này.

Loạt phát ngôn cũ bất ngờ bị "đào" lại

Không chỉ dừng ở những tranh cãi xoay quanh hoạt động kinh doanh hay các mối quan hệ trong giới skinbiz, Hannah Olala còn trở thành tâm điểm khi hàng loạt bài đăng và phát ngôn trong quá khứ bất ngờ bị cộng đồng mạng "đào" lại.

Trên Threads, nhiều đoạn status, chia sẻ về quan điểm sống cũng như cách diễn đạt của nữ doanh nhân được lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo những cuộc tranh luận sôi nổi.Không ít người cho rằng cách kể chuyện, pha trò hay bày tỏ quan điểm của cô đôi lúc tạo cảm giác thiếu tinh tế, thậm chí bị nhận xét là mang màu sắc "thượng đẳng", dễ khiến người đọc cảm thấy có sự phân biệt về điều kiện sống hoặc góc nhìn xã hội.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng những nội dung này đang bị cắt khỏi ngữ cảnh ban đầu hoặc chỉ trích dựa trên một vài câu chữ riêng lẻ. Nhiều người cho rằng, phong cách giao tiếp của Hannah từ trước đến nay vốn thẳng thắn, mang tính châm biếm và hài hước, nên việc tách một phần nội dung để đánh giá có thể khiến thông điệp ban đầu bị hiểu theo hướng khác.

Bên cạnh đó, Hannah Olala cũng bị netizen “soi” ra vào năm 2023, cô từng có phát ngôn chê một nhãn mỹ phẩm dùng gây “bong da”, thử một lần nhưng chưa từng sử dụng lại. Chưa kể, Hannah Olala cũng đưa ra so sánh sản phẩm retinol của thương hiệu này với Candid: “Candid là retinol bọc vi nang, còn O. là retinol thường nha em”.

Song ở thời điểm hiện tại, Hannah Olala lại trở thành đối tác với thương hiệu mỹ phẩm này, thường xuyên đăng tải clip review sản phẩm cũng như xuất hiện trong các phiên livestream.

Có thể thấy, từ những tranh cãi liên quan đến sản phẩm, hoạt động truyền thông, các mối quan hệ trong giới làm đẹp cho đến hình ảnh cá nhân, năm 2026 có thể xem là giai đoạn nhiều biến động nhất của Hannah Olala kể từ khi xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Dù mỗi sự việc có bản chất và mức độ khác nhau, điểm chung là tất cả đều tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi, bất kỳ động thái nào của Hannah Olala cũng đều có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tổng hợp