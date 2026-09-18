David Beckham (sinh năm 1975) là cựu cầu thủ người Anh, từng thi đấu cho Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint-Germain, đồng thời có 115 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Sau khi giải nghệ năm 2013, Beckham chuyển hướng mạnh sang kinh doanh, truyền thông và xây dựng thương hiệu cá nhân. Đến năm 2026, Forbes đưa Beckham vào nhóm tỷ phú với tài sản ước tính khoảng 1 tỷ USD. Bên cạnh những sân bóng, thương hiệu thời trang hay các dự án kinh doanh, vài năm gần đây Beckham lại gây chú ý bởi một sở thích khá khác: làm vườn.

David Beckham

Khu đất 100.000m2 thỏa mãn thú vui điền viên của Beckham

Tại Cotswolds, miền quê nước Anh, David Beckham sở hữu The Barns - một điền trang rộng khoảng 26 acres (khoảng 100.000m2), được gia đình mua và cải tạo từ năm 2016. Bất động sản này được các nguồn nước ngoài đưa tin có giá khoảng 12 triệu bảng Anh (khoảng 417 tỷ đồng, theo tỷ giá tháng 9/2026).

Toàn cảnh khu đất trồng rau, nuôi gà của David Beckham

Ban đầu, nơi đây có hai nhà kho nông nghiệp cũ. Sau khi mua lại, Beckham và Victoria cải tạo các công trình thành không gian sống, đồng thời phát triển khu đất xung quanh thành một hệ thống cảnh quan rộng lớn với vườn rau, nhà kính, chuồng gà, khu nuôi ong, hồ nước, bể bơi, bếp ngoài trời và sân bóng.

Với Beckham, The Barns không đơn thuần là một bất động sản nghỉ dưỡng. Ông từng chia sẻ với Country Life rằng Cotswolds mang lại cho mình cảm giác bình yên và là nơi ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Đặc biệt, tình yêu với việc làm vườn của cựu danh thủ phát triển mạnh trong thời gian lockdown, khi ông bắt đầu dành nhiều thời gian cho những công việc như trồng rau, chăm cây, nuôi gà và thu hoạch mật ong.

Sau nhiều năm cải tạo, The Barns giờ đây giống một “khu điền viên” thu nhỏ của gia đình Beckham: vừa có những tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng cao cấp, vừa có những công việc rất đời thường mà chính Beckham tự tay thực hiện.

David Beckham đam mê làm nông

Tất tần tật về các góc bên trong trang trại nhà Beckham

Khu vườn rau: Trồng đủ thứ để mang thẳng vào bếp

Một trong những khu vực nổi bật nhất là kitchen garden - khu vườn chuyên trồng rau và cây ăn quả để gia đình sử dụng.

Khu vườn ngập trái cây và rau xanh

Những hình ảnh Beckham chia sẻ cho thấy các luống rau được bố trí khá ngay ngắn, bao quanh bởi hàng rào trắng và những lối đi nhỏ. Tại đây có hành lá, cải kale, bắp cải xanh và đỏ, khoai tây, các loại quả mọng, cây mận cùng nhiều loại cây khác.

Trong số đó, khoai tây là một trong những loại cây Beckham đặc biệt yêu thích. Ông từng chia sẻ ý định dùng số khoai tự trồng để làm khoai tây chiên tại nhà.

Beckham thu hoạch rau củ

Các luống rau cũng được quây lưới để hạn chế đàn gà chạy vào ăn mất thành quả của chủ nhân.

Nhà kính: Vừa trồng rau, vừa là nơi ăn uống

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của khu vườn là hệ thống nhà kính.

Theo Homes & Gardens, một nhà kính phong cách Victorian của gia đình Beckham do Alitex thiết kế được sử dụng như không gian ăn uống và tiếp khách, thay vì chỉ dùng để trồng cây.

Khu nhà kính

Công trình có khung kính lớn, màu tối, mái cao và thiết kế lấy cảm hứng từ những nhà kính cổ điển của Anh. Bên trong có bàn dài, kệ và không gian đủ để gia đình ngồi ăn hoặc tụ tập.

Trong khi đó, một nhà kính khác thực sự đảm nhiệm chức năng trồng trọt. Tại đây có cà chua, ớt, cà tím, dưa chuột, pelargonium và các loại cây họ cam quýt.

Nói cách khác, nhà kính trong khu đất của Beckham có hai vai trò: một nơi sản xuất thực phẩm và một không gian để gia đình tận hưởng thành quả của khu vườn.

Chuồng gà “Henchester United”: Beckham tự tay lấy trứng

Nếu vườn rau mang đến thực phẩm từ thực vật thì khu chuồng gà đảm nhiệm phần còn lại.

Beckham nuôi gà

Năm 2026, Beckham giới thiệu một chuồng gà được thiết kế riêng với cái tên “Henchester United” - cách chơi chữ từ Manchester United, đội bóng gắn liền với sự nghiệp của ông.

Chuồng gà nằm trong khuôn viên vườn và được thiết kế để đàn gà có không gian sinh hoạt riêng.

Beckham nhiều lần xuất hiện trong những video tự vào chuồng lấy trứng. Tháng 6/2026, ông tiếp tục chia sẻ hình ảnh kiểm tra đàn gà và giới thiệu những “thành viên mới” xuất hiện quanh khu đất.

Khu nuôi ong: Hàng chục tổ ong và mật ong nhà làm

Một góc khác của The Barns dành cho những đàn ong.

Beckham nuôi ong

Beckham bắt đầu nuôi ong trong thời gian lockdown, khoảng năm 2020. Ban đầu, đây là một sở thích trong thời gian ông ở nhà nhiều hơn, nhưng sau đó việc chăm ong trở thành một phần thường xuyên trong cuộc sống tại Cotswolds.

Khu vực nuôi ong được bố trí thành nhiều cụm tổ. Beckham không chỉ chăm ong mà còn thu hoạch mật ong từ chính những tổ ong này. Mật ong được sử dụng trong gia đình và trở thành một trong những sản phẩm “cây nhà lá vườn” đặc trưng của khu đất.

Hồ nước: Nuôi vịt, thu hút chim và vẫn đang được cải tạo

Đi sâu hơn vào khuôn viên là một hồ nước nhân tạo.

Khu vực hồ nước

Hồ được Beckham phát triển trong thời gian lockdown và ban đầu có mục đích tạo thêm môi trường tự nhiên, thu hút chim nước.

Theo Country Life, một người bạn từng tặng Beckham những chú vịt nhân dịp sinh nhật 50 tuổi. Sau đó, khu vực hồ tiếp tục thu hút thêm vịt hoang và ngỗng Canada.

Nhưng đến năm 2026, hồ nước lại trở thành một phần trong kế hoạch cải tạo mới của gia đình Beckham.

Beckham và Victoria có kế hoạch tiếp tục phát triển cảnh quan, trong đó có trồng thêm 79 cây và tạo một khu đồng cỏ hoa dại (wildflower meadow). Kế hoạch cũng bao gồm một số hạng mục liên quan tới khu hồ và hệ thống chiếu sáng.

Khu nghỉ dưỡng: Có bể bơi, sauna, hot tub và bếp ngoài trời

Beckham còn biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng riêng.

Khuôn viên có bể bơi, được bao quanh bởi tường đá và cây xanh. Bên cạnh đó là khu vực thư giãn với sauna và hot tub, cùng những khoảng sân ngoài trời dành cho gia đình.

Một trong những chi tiết thú vị nhất là Wild Kitchen - bếp ngoài trời.

Đây là nơi Beckham có thể sử dụng những sản phẩm vừa thu hoạch từ khu vườn để nấu ăn và tổ chức các bữa ăn ngoài trời.

Từ rau củ, trứng cho tới mật ong, nhiều thứ có thể đi theo một vòng: trồng - thu hoạch - nấu - ăn, ngay trong cùng một khuôn viên.

Sân bóng: Thứ không thể thiếu trong “trang trại” của Beckham

Và tất nhiên, giữa tất cả những luống rau, nhà kính, chuồng gà và tổ ong vẫn phải có một thứ rất Beckham: sân bóng đá.

Có sân bóng riêng

Khu đất có một sân bóng được cải tạo từ khu thể thao cũ, giúp Beckham vẫn có không gian chơi môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình.

Đây cũng là một trong những chi tiết khiến The Barns khác hẳn một trang trại thông thường. Một bên là khu vườn trồng rau, nuôi gà và ong; bên kia là không gian thể thao và nghỉ dưỡng.

Nguồn: IGNV, Country Life