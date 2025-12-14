Theo dữ liệu từ hệ thống IQAir, trong sáng ngày 14/12, chỉ số AQI tại Hà Nội đã giảm xuống mức trung bình, cho thấy mức độ ô nhiễm không khí đã được cải thiện đáng kể so với các ngày trước đó.

Đáng chú ý, tại thời điểm ghi nhận, Hà Nội xếp thứ 58 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí sạch nhất thế giới, một thứ hạng tương đối tích cực trong bối cảnh nhiều đô thị lớn đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Chùm ảnh Hà Nội hôm nay: Bầu trời trong vắt, chất lượng không khí “lọt top” tốt trên thế giới

Chất lượng không khí tại Hà Nội có tín hiệu cải thiện sau nhiều ngày liên tiếp ở mức kém.

Bên cạnh số liệu từ IQAir, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cho biết, vào tối ngày 13/12, toàn bộ các trạm quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội đều ghi nhận AQI ở mức tốt. Cụ thể, các trạm đo tại Đại học Bách khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng và Công viên Nhân Chính (khu vực Khuất Duy Tiến) đều có chỉ số AQI dưới 50, mức được đánh giá là an toàn đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo các chuyên gia môi trường, chất lượng không khí có thể biến động liên tục tùy theo thời điểm trong ngày, điều kiện thời tiết, mật độ phương tiện giao thông cũng như các hoạt động sản xuất, xây dựng. Trong đó, bụi mịn vẫn được xác định là tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh lý hô hấp.

Mặc dù chất lượng không khí đang có xu hướng cải thiện, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên chủ quan. Việc theo dõi thường xuyên chỉ số AQI, sử dụng khẩu trang hoặc khẩu trang chuyên dụng có khả năng lọc bụi mịn khi ra ngoài, đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm ô nhiễm tăng cao vẫn là những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày 14/12:

Người dân và du khách vui vẻ tận hưởng không khí trong lành

Các chuyên gia cho biết chất lượng không khí thay đổi theo thời tiết và thời điểm trong ngày.