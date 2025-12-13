Các chuyên gia khuyến cáo người dân chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa rét và sương mù, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng phù hợp để đảm bảo an toàn