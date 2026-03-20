Toàn cảnh điểm chuẩn cao nhất lớp 10 Hà Nội 6 năm: Top trường luôn 'đỉnh bảng'

Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn có tỷ lệ cạnh tranh cao, dữ liệu từ các năm gần đây cho thấy một nhóm trường THPT công lập liên tục giữ vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn. Thống kê giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự ổn định đáng chú ý của nhóm “top 10” trường có mức điểm trúng tuyển cao nhất.

Nhóm trường top đầu duy trì vị thế suốt nhiều năm

Theo tổng hợp trong 5 năm gần đây, các trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội thường xuyên là những cái tên quen thuộc như THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Thăng Long, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nhân Chính và THPT Cầu Giấy. Đây là nhóm trường có mặt bằng điểm chuẩn cao ổn định, nhiều năm dao động ở mức tương đương 8-8,5 điểm mỗi môn theo cách tính trung bình.

Trong 6 năm qua, điểm chuẩn cao nhất vào lớp 10 tại Hà Nội tập trung ở nhóm trường “top đầu” quen thuộc. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, trước đây THPT Chu Văn An từng nhiều năm đứng đầu về điểm chuẩn vào lớp 10 hệ không chuyên, tuy nhiên sau khi chuyển sang mô hình trường chuyên, trường không còn tuyển hệ đại trà nên không xuất hiện trong danh sách từ năm 2025.

Dưới đây là biến động điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm (giai đoạn 2020-2024)

Thay đổi cách tính điểm nhưng không giảm độ “nóng”

Năm 2025 ghi nhận thay đổi quan trọng khi Hà Nội điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển, không nhân hệ số 2 đối với Toán và Ngữ văn mà tính đều ba môn theo thang điểm 30. Sự thay đổi này khiến điểm chuẩn giảm về mặt con số nhưng không làm thay đổi bản chất cạnh tranh.

Theo công bố, nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 vẫn là những cái tên quen thuộc. Mức cao nhất đạt 25,5 điểm thuộc về THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông, tiếp đến là THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức với 25,25 điểm.

Các trường như THPT Yên Hòa và THPT Nguyễn Gia Thiều đạt khoảng 25 điểm, trong khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Thăng Long và THPT Nhân Chính lần lượt ở các mức thấp hơn nhưng vẫn thuộc nhóm dẫn đầu. Ngay cả nhóm tiếp theo như THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa hay THPT Cầu Giấy cũng có mức điểm cao, xấp xỉ 23,75 điểm.

Top 10 trường điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội 2025.

Với mặt bằng này, thí sinh muốn trúng tuyển các trường top đầu vẫn cần đạt trung bình khoảng 8-8,5 điểm mỗi môn, cho thấy mức độ cạnh tranh gần như không thay đổi so với các năm trước.

Điểm chuẩn ổn định nhưng phân hóa ngày càng rõ

Dữ liệu trong 6 năm qua cho thấy mặt bằng điểm chuẩn tại Hà Nội duy trì xu hướng ổn định ở nhóm trường tốp đầu, trong khi sự phân hóa giữa các trường ngày càng rõ rệt. Các trường nội thành, đặc biệt tại những quận mật độ dân cư cao, luôn có điểm chuẩn vượt trội so với khu vực ngoại thành, nơi nhiều trường chỉ cần mức điểm thấp hơn đáng kể vẫn có thể trúng tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là năm 2021, khi kỳ thi có thêm môn thứ tư, tổng điểm xét tuyển tăng lên khiến điểm chuẩn nhiều trường đạt mức cao hơn so với các năm còn lại. Tuy nhiên, khi quy đổi về mặt bằng chung, nhóm trường top đầu vẫn không thay đổi đáng kể.

Tổng hợp toàn bộ dữ liệu giai đoạn 2020-2025 cho thấy 10 trường gồm: THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Thăng Long, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nhân Chính và THPT Cầu Giấy là những đơn vị có tần suất xuất hiện cao nhất trong nhóm điểm chuẩn cao. Đây cũng là những trường duy trì sức hút lớn, tỷ lệ chọi cao và luôn nằm trong lựa chọn ưu tiên của nhiều học sinh.

Dù cách tính điểm có thay đổi theo từng năm, áp lực cạnh tranh vào các trường top đầu tại Hà Nội vẫn không giảm. Thực tế cho thấy ngay cả những thí sinh đạt mức điểm khá cao vẫn có nguy cơ trượt nếu đăng ký vào các trường có điểm chuẩn sát ngưỡng.

Điều này đặt ra yêu cầu thí sinh cần cân nhắc kỹ nguyện vọng, dựa trên phổ điểm và mức độ cạnh tranh của từng trường, tham khảo biến động điểm chuẩn của các trường qua các năm và có định hướng phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào nhóm “top” như một lựa chọn duy nhất.