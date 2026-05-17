Toàn cảnh bê bối ma tuý của Miu Lê: Sự sụp đổ của nghệ sĩ đang có mọi thứ trong tay

Từng là một trong những nghệ sĩ sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của Vbiz, Miu Lê có trong tay cả danh tiếng, sức hút công chúng lẫn độ phủ sóng bền bỉ suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ thành công với âm nhạc, nữ ca sĩ còn ghi dấu qua nhiều bộ phim điện ảnh - có cả dự án trăm tỷ, liên tục xuất hiện trong các gameshow và luôn giữ được độ nhận diện cao trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả từng nhận định Miu Lê đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp khi vẫn duy trì được sức hút giữa showbiz thay đổi liên tục. Thế nhưng giờ đây, cái tên Miu Lê lại phủ sóng truyền thông vì bê bối liên quan đến ma tuý. Đặc biệt, diễn biến vụ án liên tục thay đổi khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Miu Lê bị điều tra

Trưa 11/5, Miu Lê bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi hàng loạt bài đăng đồng loạt nhắc tên nữ ca sĩ kèm các từ khoá như "Cát Bà", Hải Phòng hay "bị điều tra". Thông tin nhanh chóng leo top tìm kiếm, kéo theo lượng lớn cư dân mạng tràn vào các nền tảng cá nhân của Miu Lê để hỏi han và cập nhật tình hình. Giữa lúc tin đồn lan truyền mạnh, các tài khoản mạng xã hội của Miu Lê vẫn hoạt động bình thường nhưng không có phản hồi nào liên quan vụ việc.

Không lâu sau đó, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh Miu Lê xuất hiện với chiếc áo in dòng chữ "điệu đà". Trong bức ảnh, nữ ca sĩ bị nhận xét có thần sắc nhợt nhạt, biểu cảm khá lạ so với hình ảnh năng động thường thấy trước đây. Bức ảnh nhanh chóng được nhiều fanpage và tài khoản mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, kéo theo hàng loạt suy đoán từ cư dân mạng giữa lúc những tin đồn liên quan đến Miu Lê đang phủ sóng khắp các diễn đàn. Đáng chú ý, netizen còn phát hiện các nền tảng cá nhân của nữ ca sĩ vẫn hiển thị bình thường nhưng tính năng bình luận công khai đã bị hạn chế.

Từ trưa 11/5, cái tên Miu Lê bất ngờ lọt top tìm kiếm (Ảnh: FBNV)

Đến chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bãi tắm Tùng Thu - nơi xảy ra vụ việc - là một trong những bãi tắm nổi tiếng tại đảo Cát Bà, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè nhờ vị trí gần trung tâm, nước biển êm và nhiều dịch vụ du lịch, giải trí. Khu vực này thường tập trung đông khách du lịch, đặc biệt vào cuối tuần và mùa cao điểm.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quyết định khởi tố Miu Lê về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"

Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm.

Cho đến tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Liên quan đến vụ án, sau khi tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: "Không tố giác tội phạm".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHP)

Trao đổi về vụ việc, Tiến sĩ Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật thì người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là người tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng có thể bao gồm các hành vi như: chuẩn bị ma túy cho người khác sử dụng, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy; cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê địa điểm để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện thuận lợi để những người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả những người thực hiện các hành vi liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra được xác định là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho từ 2 người sử dụng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 2, điều 255 bộ luật hình sự.

Với hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Miu Lê sẽ phải đối mặt với khung hình phạt và phạt tù từ 7 năm đến 15 năm (Ảnh: FBNV)

Công ty quản lý lên tiếng

Tối 16/5, KIM Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng tải văn bản dài, cập nhật tình hình mới nhất từ cơ quan chức năng. KIM Entertainment cũng nhấn mạnh luôn giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra từ cơ quan chức năng. Đồng thời, KIM Entertainment cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết vẫn sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

Thông báo từ công ty quản lý của Miu Lê có nội dung như sau:

Hôm nay (ngày 16/5), KIM Entertainment vừa nhận được thông tin chính thức về những diễn biến tiếp theo của vụ án từ cơ quan chức năng.

Cụ thể, sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (Miu Lê) về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc hiện tại, KIM Entertainment xin khẳng định quan điểm nhất quán của công ty: KIM Entertainment luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Dù vô cùng đáng tiếc, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng.

Trong giai đoạn này, KIM Entertainment sẽ tiếp tục:

- Hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.

- Công ty vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các Quý Đối tác, Nhãn hàng và Nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Chúng tôi hiểu rằng, những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho quý khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này.

Trân trọng,

KIM Entertainment.

Công ty quản lý Miu Lê phát thông cáo xin lỗi và cho biết vẫn sẽ đứng ra đại diện nữ ca sĩ giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tác, khách hàng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những vấn đề pháp lý, hình ảnh và sự nghiệp của Miu Lê cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau biến cố lớn nhất trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trước khi bê bối nổ ra, nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi và tham gia bộ phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu ngoài rạp. Tuy nhiên sau thông tin bị khởi tố, nhiều khán giả cho rằng dự án này khó tránh khỏi những tác động tiêu cực về truyền thông, hình ảnh cũng như hiệu ứng khán giả. Trong showbiz, việc nghệ sĩ vướng scandal nghiêm trọng giữa thời điểm phim đang phát hành luôn được xem là tình huống nhạy cảm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến dịch quảng bá lẫn doanh thu phòng vé. Đến nay, phía nhà sản xuất phim vẫn chưa lên tiếng về vụ việc liên quan đến Miu Lê.

Không chỉ phim ảnh, nữ ca sĩ cũng có thể đối diện nhiều hệ luỵ liên quan đến hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu hoặc các thoả thuận thương mại đã ký kết trước đó. Trong giới giải trí, hầu hết hợp đồng với nghệ sĩ đều đi kèm điều khoản liên quan đến hình ảnh cá nhân và rủi ro ảnh hưởng tiêu cực đến đối tác. Vì vậy nếu phát sinh tranh chấp hoặc vi phạm điều khoản, Miu Lê có khả năng phải xử lý các khoản đền bù theo thoả thuận giữa các bên. Trước đó, công ty quản lý của nữ ca sĩ cũng từng cho biết sẽ phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với khách hàng, đối tác sau bê bối.