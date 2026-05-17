Công ty quản lý lên tiếng nóng sau khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Tối 16/5, KIM Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng tải văn bản dài, cập nhật tình hình mới nhất từ cơ quan chức năng. Theo nội dung được công bố, sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (Miu Lê) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

KIM Entertainment cũng nhấn mạnh trong thông báo: "Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc". Trước diễn biến nghiêm trọng hiện tại, công ty quản lý cho biết giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra từ cơ quan chức năng.

Đồng thời, KIM Entertainment cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết vẫn sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

Phía công ty đưa ra thông báo nóng sau khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Cụ thể, thông báo từ công ty quản lý của Miu Lê có nội dung như sau:

Hôm nay (ngày 16/5), KIM Entertainment vừa nhận được thông tin chính thức về những diễn biến tiếp theo của vụ án từ cơ quan chức năng.

Cụ thể, sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (Miu Lê) về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc hiện tại, KIM Entertainment xin khẳng định quan điểm nhất quán của công ty: KIM Entertainment luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Dù vô cùng đáng tiếc, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng.

Trong giai đoạn này, KIM Entertainment sẽ tiếp tục:

- Hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.

- Công ty vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các Quý Đối tác, Nhãn hàng và Nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Chúng tôi hiểu rằng, những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho quý khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này.

Trân trọng,

KIM Entertainment.

Miu Lê bị khởi tố vì tội gì?

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Sự việc của Miu Lê đang gây xôn xao khắp MXH

Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Cho đến tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.